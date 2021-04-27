27 апреля 2021, 17:31

Житель Ставрополья осужден по делу о террористической ячейке в калмыцкой колонии

Суд признал уроженца Ставрополья Александра Травинова участником террористического сообщества, которое действовало в исправительной колонии №2 в Калмыкии, и назначил ему пять лет и шесть месяцев колонии.      

Как писал "Кавказский узел", 1 апреля Следком отчитался о завершении расследования уголовного дела об участии в террористическом сообществе жителя Ставрополья Александра Травинова, который отбывал наказание в исправительной колонии № 2 в Калмыкии. Он был осужден за мошенничество, незаконный оборот наркотических средств и уклонение от административного надзора.

По версии следствия, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание за незаконный оборот оружия, создал в ИК №2 террористическую организацию, в которую со временем вошло более 100 заключенных. Организатором террористического сообщества следователи назвали убитого в 2015 году в Хасавюрте Шахбана Гасанова. Всего по уголовному делу о создании террористического сообщества в колонии проходит несколько десятков человек, в том числе жители Кабардино-Балкарии, Дагестана и Ставрополья. Руководитель колонии Павел Батаев и его бывший заместитель Артур Цамаев также задержаны по подозрению в покровительстве террористическому сообществу.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес обвинительный приговор Александру Травинову, который обвинялся в организации и участии в террористическом сообществе (часть 2 статьи 205.4 УК РФ). Суд признал Травинова виновным и приговорил его к пяти годам и шести месяцам колонии особого режима, сообщил сегодня Следком России.

Следствием и судом установлено, что в феврале 2015 года Александр Травинов добровольно вступил в состав террористического сообщества. Он изучал арабский язык, проходил идеологическую подготовку, посещал лекции, которые проводили другие члены сообщества, по литературе, признанной судами экстремистскими материалами". 23 апреля 2018 года Травинов вышел из состава террористического сообщества в связи с освобождением из мест лишения свободы, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Часть 2 статьи 205.4 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

Уголовное дело поступило в суд 2 апреля, на единственном заседании суда, которое состоялось сегодня, был оглашен приговор, следует из карточки дела на сайте Южного окружного военного суда.

Комментариев от Травинова или его официальных представителей относительно приговора суда не поступало.

Напомним, 22 декабря 2020 года стало известно еще об одном приговоре по делу о террористах в калмыцкой колонии. Уроженец Нальчика Михаил Жигунов получил пять лет и шесть месяцев колонии особого режима по той же статье.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики усомнились в масштабности вербовки "Исламского государства"* в калмыцкой колонии. Они указали, что в российских колониях формируются исламские джамааты, представители которых демонстративно пропагандируют идеи террористических группировок, не являясь их членами. При этом, по мнению аналитиков, информация о террористической сети в калмыцкой колонии похожа на пиар-акцию силовиков.

Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков на Северном Кавказе "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также подготовлен справочный материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* "Исламское государство" (ИГ, ранее ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России по решению суда.

Примечание:

"Шестеро заключенных в Калмыкии заподозрены в экстремизме", "Пять человек задержаны по делу о террористах в калмыцкой колонии", "Медиазона" рассказала о методах следствия по делу о террористах в калмыцкой колонии".

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