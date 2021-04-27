Житель Ставрополья осужден по делу о террористической ячейке в калмыцкой колонии

27 апреля 2021, 17:31

Суд признал уроженца Ставрополья Александра Травинова участником террористического сообщества, которое действовало в исправительной колонии №2 в Калмыкии, и назначил ему пять лет и шесть месяцев колонии.

Как писал "Кавказский узел", 1 апреля Следком отчитался о завершении расследования уголовного дела об участии в террористическом сообществе жителя Ставрополья Александра Травинова, который отбывал наказание в исправительной колонии № 2 в Калмыкии. Он был осужден за мошенничество, незаконный оборот наркотических средств и уклонение от административного надзора.

По версии следствия, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание за незаконный оборот оружия, создал в ИК №2 террористическую организацию, в которую со временем вошло более 100 заключенных. Организатором террористического сообщества следователи назвали убитого в 2015 году в Хасавюрте Шахбана Гасанова. Всего по уголовному делу о создании террористического сообщества в колонии проходит несколько десятков человек, в том числе жители Кабардино-Балкарии, Дагестана и Ставрополья. Руководитель колонии Павел Батаев и его бывший заместитель Артур Цамаев также задержаны по подозрению в покровительстве террористическому сообществу.