01 апреля 2021, 15:09

Житель Ставрополья обвинен в связях с террористической ячейкой в калмыцкой колонии

Передано в суд уголовное дело жителя Ставропольского края Александра Травинова, обвиняемого в причастности к террористическому сообществу в калмыцкой колонии, организатором которого следователи считают убитого в 2015 году в Хасавюрте Шахбана Гасанова.

Как писал "Кавказский узел", 23 марта Следком отчитался о задержании пятерых бывших заключенных исправительной колонии в Калмыкии по делу о создании террористического сообщества. Подозреваемым по этому делу был и житель Дагестана, убитый в ходе мартовской спецоперации в Махачкале, сообщил Следком.

По версии следствия, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание за незаконный оборот оружия, создал в ИК №2 террористическую организацию, в которую со временем вошло более 100 заключенных. Организатором террористического сообщества следователи назвали убитого в 2015 году в Хасавюрте Шахбана Гасанова. Всего по уголовному делу о создании террористического сообщества в колонии проходит несколько десятков человек, в том числе жители Кабардино-Балкарии, Дагестана и Ставрополья. Руководитель колонии Павел Батаев и его бывший заместитель Артур Цамаев также задержаны по подозрению в покровительстве террористическому сообществу.

Следком отчитался о завершении расследования уголовного дела об участии в террористическом сообществе жителя Ставрополья Александра Травинова, который отбывал наказание в исправительной колонии № 2 в Калмыкии. Он был осужден за мошенничество, незаконный оборот наркотических средств и уклонение от административного надзора, сообщил сегодня Следком России.

По версии следствия, в феврале 2015 года Травинов добровольно вступил в состав террористического сообщества, которое действовало в колонии. "Травинов изучал арабский язык, проходил идеологическую подготовку, посещал лекции, которые проводили другие члены сообщества, по литературе, признанной судами экстремистскими материалами", - говорится в сообщении на сайте Следкома России.

23 апреля 2018 года Травинов освободился из мест лишения свободы и вышел из состава сообщества. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщило сегодня "Свое ТВ".

Часть 2 статьи 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе) предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

Примечание:

"Шестеро заключенных в Калмыкии заподозрены в экстремизме", "Уроженец Нальчика осужден по делу о террористах в калмыцкой колонии", "Защита сочла надуманным дело о террористах в калмыцкой колонии".

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