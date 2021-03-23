23 марта 2021, 23:11

Пять человек задержаны по делу о террористах в калмыцкой колонии

Пятеро бывших заключенных исправительной колонии в Калмыкии задержаны по делу о создании террористического сообщества. Подозреваемым по этому делу был и житель Дагестана, убитый в ходе мартовской спецоперации в Махачкале, сообщил Следком.

"Кавказский узел" сообщал, что в декабре 2020 года суд признал уроженца Нальчика Михаила Жигунова участником террористического сообщества, действовавшего в калмыцкой исправительной колонии №2, и приговорил его к пяти годам и шести месяцам колонии. В ноябре 2020 года по тому же делу был осужден уроженец Дагестана Саид Сулейманов.

По версии следствия, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание за незаконный оборот оружия, создал в ИК №2 террористическую организацию, в которую со временем вошло более 100 заключенных. Организатором террористического сообщества следователи назвали убитого в 2015 году в Хасавюрте Шахбана Гасанова. Всего по уголовному делу о создании террористического сообщества в колонии проходит несколько десятков человек, в том числе жители Кабардино-Балкарии, Дагестана и Ставрополья. Руководитель колонии Павел Батаев и его бывший заместитель Артур Цамаев также задержаны по подозрению в покровительстве террористическому сообществу.

Задержаны еще пять человек, ранее отбывавших наказание в колонии №2, следствие намерено добиваться в суде их ареста, сообщил Следком России. "В настоящее время следствием устанавливается роль и конкретные действия, совершенные подозреваемыми, проверяется их причастность к совершению иных преступлений, не связанных с расследуемым уголовным делом. Кроме того, принимаются активные меры для установления других участников преступления", - говорится в публикации на сайте ведомства.

В сообщении не уточняется, в каких регионах были задержаны эти пять человек. Однако там отмечено, что к расследованию дела подключены управления ФСБ во многих регионах России, в том числе в Калмыкии, Краснодарском крае, Адыгее, Карачаево-Черкесии, Дагестане.

Кроме того, по данным следствия, один из объявленных в розыск по этому делу был обнаружен в Дагестане, он оказал сопротивление силовикам и был убит.

Напомним, что 11 марта в Махачкале впервые с декабря 2016 года был введен режим контртеррористической операции. По данным силовиков, вооруженный человек начал стрелять из частного дома на улице Батырая и был убит ответным огнем. Убитый планировал теракт, на месте перестрелки найден готовый к применению "пояс смертника", сообщил Национальный антитеррористический комитет. Введение режима КТО несмотря на то, что убитый тяжело болел, было обоснованным, однако его можно было избежать, если правоохранители предвидели, что этот человек способен снова пойти на преступление, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Дагестане и ведет хронику вооруженных инцидентов, спецопераций, взрывов и похищений людей.

Примечание:

"Близкие обвиняемых рассказали об уловках следствия по делу о террористах в калмыцкой колонии", "«Медиазона» рассказала о методах следствия по делу о террористах в калмыцкой колонии", "Четверо подозреваемых задержаны в Калмыкии по делу о ячейке ИГ*".

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