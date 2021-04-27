Вид на Эльбрус. Фото: Dmitry A. Mottl https://ru.wikipedia.org/

27 апреля 2021, 16:29

Поиски альпинистов на северном склоне Эльбруса прекращены

Погодные условия не дали возможности спасателям обследовать сегодня южный склон Эльбруса, поиски на северном склоне окончены. Если 34-летняя альпинистка и ее гид смогли добраться до хижины на высоте 5100 метров, возможно, они еще живы, отметил глава Северо-Кавказского поискового спасательного отряда. 

Как писал "Кавказский узел", 23 апреля спасатели приступили к поискам группы из гида и альпинистки, которые пропали на Эльбрусе. Поиски осложняются сильным ветром, 26 апреля группа спасателей дошла до высоты 4200 метров, но спустилась ниже из-за непогоды.

Альпинисты были зарегистрированы, подъем был запланирован по северному склону, спуск в сторону поляны Азау в Терскол - по южному. Было обозначено контрольное время с учетом акклиматизации - с 10 по 21 апреля. Однако 21 апреля группа не вышла на указанное место на поляне Азау. Последний раз альпинисты выходили на связь 17 апреля, альпинистка сообщила своему отцу, что они находятся в 200 метрах от вершины, но из-за плохой погоды вынуждены "зарыться в снег уже на вторую ночевку", сообщил 23 апреля Северо-Кавказский региональный поисково-спасательный отряд.

Поиски пропавшей на Эльбрусе альпинистки и ее гида сегодня приостановлены в связи с погодными условиями на Эльбрусе – туман, облачность, нулевая видимость, грозовой фронт, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" оперативный дежурный Эльбрусского поисково-спасательного отряда.

В условиях плохой видимости поиски бесполезны, так как "ничего не видно, даже собственную руку не увидишь". Звук в горах пропадает, так что кричать и звать тоже бессмысленно, пояснил спасатель.

На вопрос, можно ли направить поиски к месту, откуда альпинисты последний раз выходили на связь, оперативный дежурный ответил, что "пространство Эльбруса составляет 130 квадратных километров, а точные координаты, откуда был сделан вызов, определить невозможно, тем более, что мобильная связь в горах нестабильна".

Спасатели Северо-Кавказского спасотряда прекратили поиски с северной стороны Эльбруса в связи с тем, что в предыдущие дни ими был обследован весь северный склон и ничего не найдено, сообщил руководитель Северо-Кавказского спасотряда Владимир Клешнин.

"Полностью обследованы ледник Микельчиран и пик Калицкого, в первые дни поисков дважды применялась авиация - борт МИ-8 МЧС России и вертолет, результатов нет. Осталось обследовать южный склон. Там на высоте 5100 есть аварийная хижина. Возможно, альпинистам удалось укрыться в ней от непогоды. Этим обследованием займутся эльбрусские спасатели, когда погода изменится", - сказал Клешнин.

34-летняя альпинистка - гражданка России, которая проживает в Берлине. Ее сопровождает гид, житель Московской области. Альпинистка проходила на Эльбрусе акклиматизацию перед восхождением на Эверест, куда собиралась отправиться, сообщил Клешнин.

21 апреля группа должны была появиться в контрольной точке на поляне Азау, спасатели приняли решение начать поисково-спасательные работы 22 апреля, с раннего утра 23 апреля начались поиски, рассказал Клешнин.

Какое снаряжение взяли с собой альпинисты, спасателям неизвестно. Если гид опытный и предусмотрел, что в горах можно застрять из-за погодных условий, у альпинистов могут быть с собой запасы, которые помогут им продержаться, сообщил Клешнин.

Основные опасности в горах - переохлаждение, а также горная болезнь, когда от недостатка кислорода человек теряет ориентацию и способность принимать правильные решения. В результате этого он может пойти наугад и провалиться в трещину, добавил глава отряда. Такие же опасности в горах подстерегают и спасателей, отметил Клешнин.

Если альпинисты добрались до хижины, возможно, они еще живы, подчеркнул спасатель.

Альпинисты хорошо подготовились к восхождению, сообщил знакомый пропавшей группы. "У альпинистов полно продуктов, они вырыли тоннель в снегу лавинной лопатой и поставили палатку внутри тоннеля", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла", ссылаясь на слова отца пропавшей альпинистки.

У альпинистки с собой спальный пуховый мешок, который позволяет выдерживать до - 70 градусов, у гида также два хороших спальных мешка. У группы отличная экипировка и есть всё необходимое для автономного выживания в экстремальных условиях, сообщил знакомый альпинистов. "Я очень надеюсь и верю, что они остались на последнем месте ночевки и, закутавшись в пуховые спальники, ждут помощи. Отец девушки сообщил, что в ночь с 17 на 18 апреля альпинисты находились ниже восточной вершины Эльбруса на 200 метров. На здоровье не жаловались, только на сильный ветер снаружи и сильный снегопад. Я считаю, они протянут столько, сколько потребуется до того момента, как буря утихнет и спасатели дойдут до них", - отметил он.

Как писал "Кавказский узел", 26 апреля была приостановлена работа курорта "Эльбрус", сегодня часть трасс и канатных дорог открылись для туристов, остальные остаются закрытыми в связи с плохой видимостью, сообщила администрация курорта.

Эльбрус - это двухвершинный конус потухшего вулкана, высота обеих вершин превышает 5,6 километра. Эльбрус пользуется популярностью у альпинистов и горнолыжников всего мира, говорится в справке "Эльбрус - патриарх Кавказских гор", опубликованной на "Кавказском узле".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Терсколе сегодня осадков не ожидается, температура воздуха составит -3 градуса, скорость ветра — до 2 метров в секунду. В ночь на 28 апреля ожидается снег с дождем, температура воздуха понизится до -4 градусов, и скорость ветра останется прежней. Погодный сервис — это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Спасатели обнаружили тело туриста из Таганрога на Эльбрусе", "Альпинисты эвакуированы с Эльбруса", "Сноубордисту на Эльбрусе потребовалась помощь спасателей".

Автор: Людмила Маратова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

27 апреля 2021, 19:09

  • Ингурская ГЭС возобновила работу

    После ремонта введена в эксплуатацию Ингурская ГЭС, которая снабжает электричеством жителей Грузии и Абхазии. На фоне сообщения о запуске ГЭС в Абхазии отменены веерные отключения электроэнергии.

27 апреля 2021, 19:00

27 апреля 2021, 18:18

27 апреля 2021, 18:14

  • Житель Чечни рассказал о принудительной вакцинации силовиков

    В Надтеречном районе Чечни вакцинацию от коронавирусной инфекции полицейским провели, не выясняя, есть ли противопоказания, сообщил один из местных жителей. При этом часть жителей региона не хотят прививаться, опасаясь осложнений. Врачи из пунктов вакцинации рассказали об очередях из желающих привиться.

27 апреля 2021, 18:04

  • 1 Бербеков обвинил журналистов в искажении своих слов о бое сына Кадырова

    Глава федерации бокса Кабардино-Балкарии Нажмудин Бербеков отказался от утверждения, что победа Адама Кадырова в поединке с Асланом Биттировым была срежессированной. По словам Бербекова, журналисты вырвали его слова из контекста. Договорные бои с участием сыновей Кадырова проходили в Чечне не раз и журналисты могли еще раньше обратить внимание на это явление, уверен блогер Тумсо Абдурахманов.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи