Поиски альпинистов на северном склоне Эльбруса прекращены

27 апреля 2021, 16:29

Погодные условия не дали возможности спасателям обследовать сегодня южный склон Эльбруса, поиски на северном склоне окончены. Если 34-летняя альпинистка и ее гид смогли добраться до хижины на высоте 5100 метров, возможно, они еще живы, отметил глава Северо-Кавказского поискового спасательного отряда.

Как писал "Кавказский узел", 23 апреля спасатели приступили к поискам группы из гида и альпинистки, которые пропали на Эльбрусе. Поиски осложняются сильным ветром, 26 апреля группа спасателей дошла до высоты 4200 метров, но спустилась ниже из-за непогоды.

Альпинисты были зарегистрированы, подъем был запланирован по северному склону, спуск в сторону поляны Азау в Терскол - по южному. Было обозначено контрольное время с учетом акклиматизации - с 10 по 21 апреля. Однако 21 апреля группа не вышла на указанное место на поляне Азау. Последний раз альпинисты выходили на связь 17 апреля, альпинистка сообщила своему отцу, что они находятся в 200 метрах от вершины, но из-за плохой погоды вынуждены "зарыться в снег уже на вторую ночевку", сообщил 23 апреля Северо-Кавказский региональный поисково-спасательный отряд.

Поиски пропавшей на Эльбрусе альпинистки и ее гида сегодня приостановлены в связи с погодными условиями на Эльбрусе – туман, облачность, нулевая видимость, грозовой фронт, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" оперативный дежурный Эльбрусского поисково-спасательного отряда.

В условиях плохой видимости поиски бесполезны, так как "ничего не видно, даже собственную руку не увидишь". Звук в горах пропадает, так что кричать и звать тоже бессмысленно, пояснил спасатель.

На вопрос, можно ли направить поиски к месту, откуда альпинисты последний раз выходили на связь, оперативный дежурный ответил, что "пространство Эльбруса составляет 130 квадратных километров, а точные координаты, откуда был сделан вызов, определить невозможно, тем более, что мобильная связь в горах нестабильна".

Спасатели Северо-Кавказского спасотряда прекратили поиски с северной стороны Эльбруса в связи с тем, что в предыдущие дни ими был обследован весь северный склон и ничего не найдено, сообщил руководитель Северо-Кавказского спасотряда Владимир Клешнин.

"Полностью обследованы ледник Микельчиран и пик Калицкого, в первые дни поисков дважды применялась авиация - борт МИ-8 МЧС России и вертолет, результатов нет. Осталось обследовать южный склон. Там на высоте 5100 есть аварийная хижина. Возможно, альпинистам удалось укрыться в ней от непогоды. Этим обследованием займутся эльбрусские спасатели, когда погода изменится", - сказал Клешнин.

34-летняя альпинистка - гражданка России, которая проживает в Берлине. Ее сопровождает гид, житель Московской области. Альпинистка проходила на Эльбрусе акклиматизацию перед восхождением на Эверест, куда собиралась отправиться, сообщил Клешнин.

21 апреля группа должны была появиться в контрольной точке на поляне Азау, спасатели приняли решение начать поисково-спасательные работы 22 апреля, с раннего утра 23 апреля начались поиски, рассказал Клешнин.

Какое снаряжение взяли с собой альпинисты, спасателям неизвестно. Если гид опытный и предусмотрел, что в горах можно застрять из-за погодных условий, у альпинистов могут быть с собой запасы, которые помогут им продержаться, сообщил Клешнин.

Основные опасности в горах - переохлаждение, а также горная болезнь, когда от недостатка кислорода человек теряет ориентацию и способность принимать правильные решения. В результате этого он может пойти наугад и провалиться в трещину, добавил глава отряда. Такие же опасности в горах подстерегают и спасателей, отметил Клешнин.

Если альпинисты добрались до хижины, возможно, они еще живы, подчеркнул спасатель.

Альпинисты хорошо подготовились к восхождению, сообщил знакомый пропавшей группы. "У альпинистов полно продуктов, они вырыли тоннель в снегу лавинной лопатой и поставили палатку внутри тоннеля", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла", ссылаясь на слова отца пропавшей альпинистки.

У альпинистки с собой спальный пуховый мешок, который позволяет выдерживать до - 70 градусов, у гида также два хороших спальных мешка. У группы отличная экипировка и есть всё необходимое для автономного выживания в экстремальных условиях, сообщил знакомый альпинистов. "Я очень надеюсь и верю, что они остались на последнем месте ночевки и, закутавшись в пуховые спальники, ждут помощи. Отец девушки сообщил, что в ночь с 17 на 18 апреля альпинисты находились ниже восточной вершины Эльбруса на 200 метров. На здоровье не жаловались, только на сильный ветер снаружи и сильный снегопад. Я считаю, они протянут столько, сколько потребуется до того момента, как буря утихнет и спасатели дойдут до них", - отметил он.

Как писал "Кавказский узел", 26 апреля была приостановлена работа курорта "Эльбрус", сегодня часть трасс и канатных дорог открылись для туристов, остальные остаются закрытыми в связи с плохой видимостью, сообщила администрация курорта.

Эльбрус - это двухвершинный конус потухшего вулкана, высота обеих вершин превышает 5,6 километра. Эльбрус пользуется популярностью у альпинистов и горнолыжников всего мира, говорится в справке "Эльбрус - патриарх Кавказских гор", опубликованной на "Кавказском узле".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Терсколе сегодня осадков не ожидается, температура воздуха составит -3 градуса, скорость ветра — до 2 метров в секунду. В ночь на 28 апреля ожидается снег с дождем, температура воздуха понизится до -4 градусов, и скорость ветра останется прежней. Погодный сервис — это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.