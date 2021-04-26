YouTube заблокировал видео о тайной недвижимости окружения Кадырова

26 апреля 2021, 13:31

Видеоверсия расследования издания "Проект" о тайном имуществе людей из окружения Рамзана Кадырова заблокирована по жалобе ЧГТРК "Грозный" на нарушение авторских прав. Журналисты "Проекта" объявили сбор средств на их работу на фоне хакерских атак, которые, по их мнению, связаны с публикацией расследования о главе Чечни.

Как писал "Кавказский узел", 7 апреля независимое издание "Проект" опубликовало материал журналистов Марии Жолобовой и Романа Баданина "Расследование о том, как в составе России появился собственный султанат". Финалистке конкурса красоты Фатиме Хазуевой, которая пользуется благосклонностью Рамзана Кадырова, принадлежит роскошный особняк в центре Грозного, она же наряду с женой главы Чечни владеет квартирами в элитных жилых комплексах в Москве, следует из публикации.

"Проект" позиционирует себя как "независимое медиа, объединившее журналистов-расследователей и репортеров". "Мы делаем то, что умеем лучше всего, — находим скрытое и важное и подробно рассказываем об этом вам. Мы считаем это необходимым, потому что в России почти не осталось СМИ, которые берутся за сложные и опасные темы", - говорится в описании на сайте "Проекта".

Видеохостинг YouTube заблокировал видеоверсию расследования "Проекта" о Фатиме Хазуевой и Рамзане Кадырове. "Это видео заблокировано, так как пользователь Чеченская Государственная Телерадиокомпания "Грозный" подал в отношении него жалобу на нарушение авторских прав", - говорится на странице видеоролика.

На сайте и в Twitter-аккаунте "Проекта", по состоянию на 13.25 мск, не опубликована реакция на жалобу ЧГТРК и блокировку видео. При этом 17 апреля авторы "Проекта" сообщили в Twitter об атаках на свой сайт. "Сайт «Проекта» в который раз за последние 10 дней подвергся DDOS-атаке. Все указывает на то, что за этим стоят герои публикации про жен Рамзана Кадырова. Обязательно посмотрите видеоверсию расследования", - сказано в публикации.

Также авторы "Проекта" объявили о сборе средств на их работу. "Это не только опасная, но и очень затратная работа. Она требует усилий большого числа людей, сложных командировок и долгих месяцев труда. И еще эта работа требует полной финансовой независимости. За «Проектом» не стоит какой-нибудь олигарх, который может запретить нам что-то делать или наоборот приказать заняться какой-либо темой. [...] Оформив ежемесячное пожертвование «Проекту», вы поможете нам делать еще больше важных и громких расследований. Так вы поддержите всю расследовательскую журналистику в России", - говорится на специальной странице на сайте "Проекта", где посетителю предлагается возможность финансово поддержать "Проект".

Информация об объеме собранных средств на сайте "Проекта" не опубликована.

Напомним, в июле 2020 года "Проект" опубликовал расследование об активах, которыми Рамзан Кадыров и его советник, депутат Госдумы Адам Делимханов распоряжаются через номинальных владельцев. Стоимость этих активов исчисляется сотнями миллионов долларов, поскольку, получая долю в бизнесе, представители Чечни помогали партнерам с решением конфликтных ситуаций, указали авторы расследования. Жителям Чечни давно известна схема заработка руководителей региона, подтвердил данные "Проекта" живущий в Чечне глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.