Противники строительства Намахванской ГЭС потребовали свернуть подготовительные работы

24 апреля 2021, 18:34

Власти на словах приостановили строительство ГЭС на реке Риони, но на деле разрешили продолжать работы под видом подготовительных, заявили протестующие. Акции протеста прошли сегодня сразу в нескольких городах Грузии, в Кутаиси был заблокирован центральный проспект.

Как писал "Кавказский узел", правительство Грузии решило приостановить строительство Намахванской ГЭС на срок от девяти до 12 месяцев для изучения воздействия проекта на экологию. Компания ЭНКА продолжит лишь подготовительные работы, заверили сегодня власти.

Жители села Намахвани опасаются, что им придется переселяться, так как открытие ГЭС приведет к затоплению 500 гектаров земли, в том числе лесов, пашни, нескольких сел. По мнению местных жителей, открытие гидроэлектростанции приведет к изменениям погодных условий и, как следствие, к неурожаям и голоду. Протесты против строительства Намахванской ГЭС продолжаются уже почти полгода. Протестующие требуют расторгнуть контракт правительства Грузии с компанией "Enka", а также отставки министра экономики Грузии Натии Турнавы, которая "продолжает лоббировать этот вопрос". 12 апреля акция протеста прошла в поселке Гумати близ Кутаиси, после которой силовики задержали семерых участников.

Сегодня полиция не пустила протестующих в Намахвани, где находится строительная база компании ЭНКА. В ответ они провели шествие из поселка Гумати во второй по величине город Грузии, Кутаиси, и заблокировали там центральный проспект. К акции присоединилось несколько сотен человек. Протестующие с государственными флагами в руках скандировали "Грузия". "Нам приходится выражать свой протест в абсолютно неадекватной и абсурдной среде. Естественно, врукопашную с полицией мы бы не вступили. Мы направились в Кутаиси", — пояснил один из лидеров движения "Защитники ущелья Риони" Варлам Голетиани. По мнению протестующих, власти Грузии не выполняют своих обещаний. "Это наглядная иллюстрация того, как они говорят одно, а делают другое. Утром мы видели заявление, согласно которому у нас якобы будет возможность передвижения, заграждения будут сняты. Мы знали, что этого не произойдет, но, чтобы продемонстрировать это обществу, мы пришли к ограждениям и потребовали от полиции разъяснений, на каких основаниях нас не пропускают. Никто даже не вышел", — процитировали Голетиани "Новости-Грузия". Митинги против строительства Намахванской ГЭС прошли сегодня и в других городах. Протестующие в Поти вышли на акцию под лозунгами "Нет Намахванской ГЭС" и "Грузинская земля не продается".

"Мы уже пятый день протестуем против строительства Намахванской ГЭС, антигосударственного соглашения, продажи грузинских земель <...>. Сегодня был важный день, так как государство должно было принять решение, и мы получили ответ, что условия контракта будут пересмотрены. Правительство привлечет экспертов, которые оценят ситуацию в Намахвани, но при этом процесс работы не будет остановлен, что для нас неприемлемо. Если бы государство согласилось учесть требования людей, ему пришлось бы остановить рабочий процесс, и это было бы, чтобы поддержать людей. У нас нет права оставаться дома. Мы призываем всех выйти и поддержать нас", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова активиста Левана Нарушвили, прозвучавшие в эфире Первого канала грузинского телевидения.