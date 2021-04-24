Место строительства Намахванской ГЭС в ущелье Риони. Кадр видео JAMnews https://www.youtube.com/watch?v=vUayOiRpoQo

24 апреля 2021, 10:48

Власти Грузии отсрочили строительство Намахванской ГЭС

Строительство Намахванской ГЭС приостановлено на срок от девяти до 12 месяцев для изучения воздействия проекта на экологию, компания ЭНКА продолжит лишь подготовительные работы, сообщило сегодня правительство Грузии.

Как сообщал "Кавказский узел", 29 марта премьер-министра Грузии Ираклий Гарибашвили анонсировал приостановку на 9-12 месяцев строительства плотины Намахванской ГЭС. По его словам это время требуется для того, чтобы специалисты изучили воздействия проекта на окружающую среду.

Жители села Намахвани опасаются, что им придется переселяться, так как открытие ГЭС приведет к затоплению 500 гектаров земли, в том числе лесов, пашни, нескольких сел. По мнению местных жителей, открытие гидроэлектростанции приведет к изменениям погодных условий и, как следствие, к неурожаям и голоду.

Власти Грузии приостановили строительство Намахванской ГЭС на 9-12 месяцев, за это время планируется провести геологическую и сейсмологическую проверку и дать новое обоснование, сообщила администрация правительства Грузии. "На данном этапе компания продолжит только подготовительные инфраструктурные работы первого этапа проекта, в рамках действующего разрешения на строительство", – привел сегодня на своем сайте сообщение правительства грузинский "Первый канал".

Также министерству юстиции Грузии поручено провести проверку контракта с компанией "Enka", для чего будет привлечена международная юридическая фирма, которая проверит договор на соответствие международной практике, сказано в публикации.

Власти Грузии также планируют привлечь полномочного представителя Энергетического союза ЕС к процессу медиации, а полиции страны предписано убрать заграждения в районе Намахванской ГЭС и сократить число сотрудников на местах. Участникам акций протеста будет предоставлен выбор проведения акций с возможностью установки палаток, привел сегодня на своем сайте телеканал "Рустави-2" сообщение правительства Грузии.

Протесты против строительства Намахванской ГЭС продолжаются уже почти полгода. Протестующие требуют расторгнуть контракт правительства Грузии с компанией "Enka", а также отставки министра экономики Грузии Натии Турнава, которая "продолжает лоббировать этот вопрос". 12 апреля акция протеста прошла в поселке Гумати близ Кутаиси, после которой силовики задержали семерых участников.

Напомним, ранее директор World Experience for Georgia Мурман Маргвелашвили заявил, что Грузии необходимы новые мощности по выработке электроэнергии и поэтому власти и противники строительства электростанции должны найти компромисс. "Людей надо успокоить – электростанции строятся во всем мире, и только у нас все вылилось в нерешаемую проблему. Природе наносит вред любое строительство, даже фундамент дома", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Примечание:

"Строительством Хуневи-ГЭС в Грузии заинтересовалась турецкая компания", "Грузинские экологи выступили против строительства Намахванской ГЭС", "Грузия заключила соглашение с турецкой компанией о строительстве каскада ГЭС".

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