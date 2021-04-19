Правозащитники пожаловались в суд ФРГ на преследование геев в Чечне

19 апреля 2021, 07:40

Европейский центр конституционных прав и Российская ЛГБТ-сеть направили в суд Германии жалобу на силовиков и чиновников Чечни в связи с преследованиями в республике людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, сообщила The Guardian.

Как сообщал "Кавказский узел", Следком России в марте 2018 года вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела о внесудебных казнях 27 человек в Чечне, о которых в июле 2017 года сообщила "Новая газета". В сентябре 2019 года родственники людей из "расстрельного списка" обратились в ЕСПЧ с жалобой на то, что российские власти не провели эффективного расследования сведений о внесудебной казни. 13 декабря 2019 года ЕСПЧ коммуницировал эти жалобы, а 15 апреля российские правозащитники призвали привлечь ООН к расследованию казней в Чечне.

Российская ЛГБТ-сеть и Европейский центр конституционных прав и прав человека (ECCHR) направили иск в суд в ФРГ против пяти приближенных главы Чечни Рамзана Кадырова, сообщил сегодня "Коммерсант" со ссылкой на The Guardian. В заявлении силовики и власти Чечни обвинены в преследовании, незаконных арестах, пытках, сексуальном насилии и принуждении к убийству как минимум 150 людей в связи с их сексуальной ориентацией, сказано в публикации.

Иск был подан в феврале, в нем фигурируют зампредседателя правительства Чечни Абузайд Висмурадов, глава полиции Аргуна Аюб Катаев и председатель парламента Чечни Магомед Даудов, отметило издание.

Напомним, что правозащитники уже обращались с иском в Международный уголовный суд (МУС) в связи с преследованием в Чечне геев, но в 2016 году Россия вышла из-под юрисдикции МУС. При этом законодательство ФРГ позволяет привлекать к ответственности за преступления против человечности вне зависимости от того, где они были совершены.

"Кавказский узел" также писал, что Следком России объяснил отказ возбудить дело о внесудебных казнях в Чечне тем, что большинство фигурантов "расстрельного списка" уехали воевать в Сирию. Юристы правозащитных организаций и "Новой газеты", изучив материалы расследования, указали, что этот вывод следствия был сделан лишь на основе показаний двух свидетелей, осужденных за терроризм и находящихся в заключении.

В марте 2021 года резонанс вызвал опубликованный "Новой газетой" рассказ бывшего бойца полка имени Кадырова Сулеймана Гезмахмаева, ставшего очевидцем внесудебных казней. Обнародованные Гезмахмаевым сведения дают основания отменить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела об убийстве 27 человек, указал 12 апреля Правозащитный центр "Мемориал"*.

С начала 2017 года "Новая газета" расследует факты массовых арестов без суда, пыток, казней и осуждениях "под копирку" более 100 человек в декабре 2016 и январе 2017 года в Чечне. На "Кавказском узле" опубликованы справка "Похищения, пытки и казни в Чечне - многолетнее расследование Елены Милашиной", составленная по публикациям издания, а также биография Сулеймана Гезмахмаева.

* организация внесена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.