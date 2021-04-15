15 апреля 2021, 17:59
Арестован глава управления Росгвардии в Астраханской области
Руководитель управления Росгвардии по Астраханской области через подчиненного требовал подарки за продвижение по службе, сообщило следствие.
Кировский районный суд Астрахани арестовал и.о. начальника регионального управления Росгвардии по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями. "Суд арестовал и.о. руководителя управления на два месяца", - процитировал "Интерфакс" представителя регионального управления СКР.
И.о. начальника Астраханского областного Управления Росгвардии и начальник отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Астраханской области заподозрены в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 Уголовного кодекса России) и пособничестве в злоупотреблении (часть 5 статьи 33 Уголовного кодекса России и часть 1 статьи 285 Уголовного кодекса России), сообщило сегодня управление СКР по Астраханской области.
По версии следствия, в декабре 2020 года и.о начальника областной Росгвардии занимал должность замначальника регионального Управления Федеральной службы национальной гвардии РФ. Он входил в состав аттестационной комиссии и через посредника – начальника отдела вневедомственной охраны – потребовал от двух кандидатов на вышестоящие должности подарки за беспрепятственное прохождение комиссии, передав им список подарков, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Часть 1 статьи 285 Уголовного кодекса России предусматривает до четырех лет лишения свободы. Часть 5 статьи 33 Уголовного кодекса России предусматривает содействие совершению преступления и отдельного наказания не предполагает.
На сайте Росгвардии по Астраханской области на 17:58 мск не содержится комментариев относительного уголовного преследования двух сотрудников ведомства. Комментариев подозреваемых или их официальных представителей относительно версии следствия не поступало.
"Кавказский узел" писал также, что в июне 2020 года суд приговорил главу Службы судебных приставов Астраханской области к полутора годам лишения свободы за сбор с подчиненных денег под угрозой увольнения.