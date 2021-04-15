Арестован глава управления Росгвардии в Астраханской области

15 апреля 2021, 17:59

Руководитель управления Росгвардии по Астраханской области через подчиненного требовал подарки за продвижение по службе, сообщило следствие.

Кировский районный суд Астрахани арестовал и.о. начальника регионального управления Росгвардии по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями. "Суд арестовал и.о. руководителя управления на два месяца", - процитировал "Интерфакс" представителя регионального управления СКР.

И.о. начальника Астраханского областного Управления Росгвардии и начальник отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Астраханской области заподозрены в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 Уголовного кодекса России) и пособничестве в злоупотреблении (часть 5 статьи 33 Уголовного кодекса России и часть 1 статьи 285 Уголовного кодекса России), сообщило сегодня управление СКР по Астраханской области.

По версии следствия, в декабре 2020 года и.о начальника областной Росгвардии занимал должность замначальника регионального Управления Федеральной службы национальной гвардии РФ. Он входил в состав аттестационной комиссии и через посредника – начальника отдела вневедомственной охраны – потребовал от двух кандидатов на вышестоящие должности подарки за беспрепятственное прохождение комиссии, передав им список подарков, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Часть 1 статьи 285 Уголовного кодекса России предусматривает до четырех лет лишения свободы. Часть 5 статьи 33 Уголовного кодекса России предусматривает содействие совершению преступления и отдельного наказания не предполагает.

На сайте Росгвардии по Астраханской области на 17:58 мск не содержится комментариев относительного уголовного преследования двух сотрудников ведомства. Комментариев подозреваемых или их официальных представителей относительно версии следствия не поступало.

"Кавказский узел" писал также, что в июне 2020 года суд приговорил главу Службы судебных приставов Астраханской области к полутора годам лишения свободы за сбор с подчиненных денег под угрозой увольнения.