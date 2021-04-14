Освобожден помощник координатора штаба Навального в Махачкале

Силовики отказались предоставить возможность задержанному сотруднику штаба Навального в Махачкале Мураду Манапову связаться с родными и адвокатом и под давлением заставили подписать протокол, рассказал активист после освобождения. Манапов намерен обжаловать задержание и арест.

Как писал "Кавказский узел", штаб Алексея Навального открылся в Махачкале 11 апреля, его координатором стал местный активист Эдуард Атаев. 12 апреля соратники Атаева сообщили, что не могут связаться с ним и его помощником Мурадом Манаповым. 13 апреля стало известно, что Эдуард Атаев отбывает 10 суток административного ареста в Хасавюрте. Его помощник Мурад Манапов арестован на трое суток и находится в спецприемнике, сообщил активист Руслан Аблякимов.

В ночь на 20 февраля активист Руслан Аблякимов подвергся нападению в Махачкале. Он связал случившееся с анонсом открытия в Махачкале штаба Алексея Навального. При этом активистам так и не удалось найти в Махачкале помещение под штаб. Аблякимов покинул республику, отметив, что пока не отказывается от идеи открыть штаб в Дагестане. Он также пожаловался на круглосуточную слежку, которую счел попыткой запугать его.

Сегодня в 17:20 мск после отбытия административного ареста вышел на свободу помощник руководителя штаба Навального в Дагестане Мурад Манапов. Его встречали журналисты, активисты, сотрудник Правозащитного центра "Мемориал"* и родственники. Манапов выглядел подавленно, но на состояние здоровья и условия содержания не жаловался.

12 апреля возле дома N 8 по улице Ирчи Казака к нему подошли люди, представившиеся сотрудниками полиции, и заявили, что его машина в ориентировке и поэтому он должен проехать с ними, рассказал Манапов. "Когда они сказали про ориентировку, я сразу все понял, не стал сопротивляться и проехал с ними, они силу не применяли. Я спокойно сел в их машину Их было трое, они показали служебные удостоверение, но из-за плохого зрения я не увидел, что там было написано и поэтому не знаю их данные", - сообщил Манапов корреспонденту "Кавказского узла".

После задержания он был доставлен в отдел полиции по Ленинскому району Махачкалы, где с ним насколько часов беседовали о деятельности штаба Навального в Дагестане. Мурад просил пустить к нему адвоката, но силовики отказались сделать это. Родные узнали о его местонахождении только на следующий день, когда к нему домой за паспортом Манапова поехал оперативник. В этом же отделе полиции ему пришлось переночевать. По словам Манапова, ему выдали матрас и одеяло.

На следующий день активиста отвезли в Ленинский суд Махачкалы. "В отделе полиции мне принесли протокол о том, что я нарушал общественный порядок, нецензурно выражался в общественном месте. Полицейские требовали подписать его. Я отказался, но они под давлением заставили меня его подписать. И в суде я свою вину не признал", - рассказал Манапов.

В суде присутствовали только сотрудники полиции, которые доставили Манапова в отдел. Они дали показания, рассказав, что задержанный нарушил общественный порядка и не реагировал на замечания. Дело рассматривалось по статье о мелком хулиганстве, сообщил Манапов.

Часть 2 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство с неповиновением законному требованию представителя власти) предусматривает до 15 суток административного ареста.

Судья Саид Магомедов назначил наказание в виде административного ареста на двое суток. После суда Манапов был доставлен в спецприемник для арестованных в административном порядке и вторую ночь он провел там, сообщил представитель штаба Навального.

Силовики не позволили Мураду Манапову связаться с родными или адвокатом. "Я просил после задержания позволить мне позвонить родным, но у меня сразу забрали телефон и не разрешили. Судья дал мне свой телефон и сказал, чтобы я позвонил адвокату, но я не смог вспомнить номер. Мой телефон, чтобы я посмотрел в нем номер, мне не дали", - подчеркнул Мурад Манапов .

Манапов будет обжаловать задержание и арест, заявил он. Интересы активиста будет представлять адвокат "Мемориала"*.

Задержавшие Манапова полицейские нарушили закон, сообщил юрист Марат Исмаилов. "Судя по тому, что рассказал Мурад Манапов, ему после задержания не дали возможность позвонить близким родственникам. Согласно закону "О полиции", в течение трех часов после задержания задержанному должны предоставить возможность связаться со своими родственниками, чтобы они подыскали адвоката. Это право было нарушено. Тем более, когда он был в суде, полицейские не дали ему его же телефон, чтобы он мог посмотреть там номер адвоката и позвонить» - заявил юрист корреспонденту "Кавказского узла".

Юрист также выразил сомнение "в законности решения суда, которое было составлено на основании трех рапортов". Полицейских, отказавших Манапову в возможности позвонить родным, стоит привлечь к дисциплинарной ответственности за это нарушение, потому что "оно повлекло невозможность реализовать его право на защиту в суде", отметил Исмаилов.

Материалы о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".

В материале "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера на 10 проблем, непосредственно связанных с Кавказом.

* организация включена Минюстом России в список некоммерческих организаций, выполняющих функции "иностранного агента".