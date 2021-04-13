Верующие во время молитвы. Фото Елены Синеок, Юга.ру

13 апреля 2021, 15:55

Мусульмане юга России изменили формат коллективных ифтаров в Рамадан на фоне пандемии

В этом году в мечетях регионов юга России смягчены ограничения, введенные из-за пандемии, и верующие смогут посещать пятничные молитвы, но коллективное разговение в некоторых регионах будет проходить на открытом воздухе, рассказали представители муфтиятов и имамы мечетей.

Как писал "Кавказский узел", вечером 12 апреля верующие на юге России провели коллективные молитвы в мечетях в связи с наступлением священного месяца Рамадан. В Дагестане верующие начали отмечать Рамадан 13 апреля.

Рамадан - девятый месяц мусульманского лунного календаря, месяц поста (ас-саум), духовного и нравственного очищения, а также укрепления веры и воли. Во время Рамадана мусульмане должны воздерживаться от пищи и питья в течение светового дня. В соборных мечетях Северного Кавказа в дни Рамадана каждый вечер проходят коллективные ифтары (разговения), говорится в справочном материале "Кавказского узла" о Рамадане.

Мечети в стране работают в обычном режиме с соблюдением введенных из-за коронавируса ограничений, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" первый зампредседателя Духовного управления мусульман России Дамир Мухетдинов. "Молитвы не отменены, праздничный намаз планируется провести масштабно", - сказал он.

В период Рамадана, особенно в условиях, когда пандемия еще не закончилась, роль имамов особенно высока, подчеркнул он. "Имамы продолжают информировать население и верующих о заботе о ближнем, здоровье и жизни", - отметил Мухетдинов.

Муфтий Центрального Духовного управления мусульман Ростовской области Мухаммад Бикмаев также считает, что роль имамов сейчас особенно важна. "Их уважают и прислушиваются к их мнению. Поэтому, когда имамы призывают носить маски, соблюдать соцдистанцию, говорят о важности этих мер, верующие прислушиваются", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Бикмаева, в области все мечети открыты и работают в обычном режиме. "Но с обязательным соблюдением требований Роспотребнадзора. Мы призываем всех соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Это очень важно в условиях пандемии", - сказал он.

По его словам, коллективные молитвы также будут проводиться. "Они пройдут по всей России, в том числе и у нас. Единственное, что мы не сможем провести, - это коллективные ифтары (разговение, вечерний прием пищи во время месяца Рамадан - прим. "Кавказского узла"). Решено этого пока не делать. Но мы будем адресно передавать соцпакеты нуждающимся мусульманам. В целом в этом году меньше ограничений. Например, в прошлом году мы не проводили вечернюю молитву, а в этом году проводим. В прошлом году все было намного строже, чем сейчас. Но и сейчас важно следить за здоровьем", - отметил Мухаммад Бикмаев.

Мечети во время месяца Рамадан будут работать в обычном режиме и в Адыгее, рассказал имам мечети аула Тахтамукай Асфар Мысс. "Мы решили, что будет обычный режим, мечети будут открыты для всех, но мы всем говорим, что желательно носить маски и соблюдать соцдистанцию. Но коллективные ифтары немного изменят свой формат, они будут проходить на открытом воздухе, будут раздаваться специальные ланч-боксы. Сбор помощи нуждающимся в этом году будет адресным. Каждый для себя решает сам, кому помочь и как", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Мысс отметил, что Рамадан в этом году отличается более мягкими ограничениями, чем в прошлом. Но, чтобы мусульмане соблюдали противоэпидемические нормы, очень важны призывы имамов, считает он. "Имамы в любом случае играют немаловажную роль в жизни каждого мусульманина. Это касается также их призывов в связи с пандемией", - сказал Асфар Мысс.

В обычном режиме будут работать и мечети Северной Осетии, но там нет обязательного условия надевать маски и соблюдать социальную дистанцию, сообщил муфтий республики Хаджимурат Гацалов. "Также будут проведены коллективные молитвы, а ифтары - на открытом воздухе. Помощь нуждающимся будет адресной, мы будем развозить соцпакеты по домам", - сказал Гацалов корреспонденту "Кавказского узла". 

Муфтий также указал на то, что в прошлом году ограничений было больше. "Сейчас их практически нет", - отметил он.

В этом году в мечетях Кабардино-Балкарии в месяц Рамадан почти нет ограничений, сказал первый заместитель муфтия республики Хызыр Мамсиров. "Все мечети КБР будут открыты для мусульман. Ограничений в этом году почти нет. Конечно, желательно ношение маски и соблюдение соцдистанции. Но нет отмены каких-то мероприятий, как в прошлый Рамадан. Единственное, мы приняли решение не проводить коллективные ифтары, а помощь нуждающимся будет проводиться адресно с учетом санитарно-эпидемиологических требований", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". 

Мамсиров также отметил важную роль имамов в связи с ситуацией из-за пандемии. "Вся информация об изменениях, ограничениях, снятии ограничений доходит до мусульман через имамов. Они им верят, доверяют и уважают, поэтому их слова о пандемии, важности ношения маски находят отклик у верующих", - считает он.

Сотрудник муфтията Дагестана рассказал, что мечети республики в месяц Рамадан будут работать также в обычном режиме. "Мечети Дагестана будут открыты для коллективных молитв верующих, однако в них будут соблюдаться строгие меры по социальной дистанции и ношению масок. Если человек пожелает посетить мечеть, то он обязательно должен соблюдать требования санитарной безопасности, носить маску соблюдать дистанцию", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В мечетях Карачаево-Черкесии соблюдение противоэпидемических мер носит рекомендательный характер, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" помощник муфтия Карачаево-Черкесии Иналь Хубиев. По его словам, коллективные ифтары и традиционная помощь нуждающимся также будут проводиться.

Информация о динамике распространения коронавируса опубликована "Кавказским узлом" в обновляемой справке "Коронавирус добрался до Кавказа".

Новости о распространении коронавируса на юге России и на Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"РБК: Дагестан возглавил рейтинг аутсайдеров по вакцинации от COVID-19", "Минздрав Дагестана предупредил о необходимости вакцинации для участия в хадже", "Работники банкетных залов в Дагестане попросили разрешить проведение торжеств".

Автор: Гор Алексанян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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