Даудов припомнил властям Дагестана инциденты с дорожными знаками

07 апреля 2021, 17:46

Дагестанские власти поступают не по-соседски, требуя согласовывать паломничества из Чечни в форме конных походов, заявил спикер чеченского парламента Магомед Даудов, напомнив о "хулиганских выходках" – сносе в 2019 году указателей границы Шелковского района республики.

Как писал "Кавказский узел", 3 апреля полицейские в Новолакском районе остановили участников конного похода из Чечни, направлявшихся к могиле полководца Байсангура Беноевского, расположенной на спорных землях бывшего Ауховского района. После инцидента 29 всадников все же дошли до могилы полководца, сообщил источник в МВД Дагестана. Конный поход к могиле Байсангура Беноевского является низовой инициативой, но такие акции одобряются руководством Чечни, указали глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев и правозащитник Оюб Титиев. Министр Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев осудил "попытки некоторых провокаторов придать обычной конной прогулке политическую подоплеку или связать это с вопросом границы" между двумя республиками.

Почти 30 лет чеченцы Дагестана ждут восстановления Ауховского района, на территории которого жили их предки до сталинской депортации. Власти обещали выполнить их требования, но камнем преткновения стала необходимость переселить лакцев, живущих на этой территории, в Новолакском районе. За что ауховцы упрекают дагестанских чиновников, и как власти планируют решить их проблему, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное об Аухе: чего требуют чеченцы от властей Дагестана". Конный поход чеченских всадников многие восприняли как "намек на поддержку собратьев из соседней республики в их желании ускорить восстановление Ауховского района" либо как демонстративное "напоминание исторической принадлежности земель чеченскому народу", указал ранее "Кавказскому узлу" дагестанский политолог Эдуард Уразаев.

Инцидент с полицией можно было бы считать исчерпанным, если бы дагестанская сторона не настаивала на необходимости согласовывать такие мероприятия, как конные походы, указал председатель парламента Чечни Магомед Даудов. "Преподносится так, будто полиция остановила армию, идущую на штурм. Да что такое происходит? Кавказ ли это? С каких пор горцы, отправляясь друг к другу, стали это согласовывать?! Что за угрозу могли представлять 30 всадников в национальных костюмах?" – написал Даудов сегодня на своей странице в Instagram.

Спикер парламента напомнил о конфликте вокруг чеченских дорожных указателей. "Разве такое соседство завещали нам наши мудрые предки, веками делившие все тяготы и невзгоды?! А с кем были согласованы хулиганские выходки с дорожными указателями в Шелковском районе ЧР?" – спросил Магомед Даудов.

В январе 2019 года власти Чечни и Дагестана договорились о демаркации границы, а в апреле дагестанская общественная комиссия по демаркации насчитала восемь крупных спорных территорий. Жители Дагестана были недовольны тем, что работа по демаркации ведется "за закрытыми дверями". В июне 2019 года это привело к конфликтным ситуациям. В частности, жители Кизляра демонтировали установленные чеченской стороной дорожные знаки "Шелковской район", что вызвало резонанс в обеих республиках. О пограничном конфликте, в котором главы двух республик оказались на одной стороне, а жители Дагестана – на другой, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Дорожные знаки развели дагестанцев с Васильевым и Кадыровым".

Несмотря на призывы Ахмеда Дудаева не политизировать конфликт вокруг конного похода, Даудов связал противодействие его участникам с проблемой восстановления Ауховского района. "Понятен страх некоторых, десятки лет проживающих в чужих домах, игнорирующих не только закон "О реабилитации репрессированных народов", но и нормы ислама и добрососедства. У таких сердце не будет спокойным", – указал Даудов.

Он сопроводил свою публикацию видео, на котором чередуются кадры конного похода чеченцев к могиле Байсангура Беноевского, съемка демонтажа дорожного знака с надписью "Шелковской район" и фрагмент репортажа о дагестанских паломниках в Чечне.

Ауховский район Дагестана был ликвидирован как административная единица после депортации чеченцев 1944 года. Вопрос о восстановлении Ауховского района в Дагестане чеченцы ставили с 1990 года. В июле 1991 года Съезд народных депутатов Дагестана принял решение о восстановлении района, однако оно оказалось невыполненным из-за несвоевременного и недостаточного финансирования переселения лакцев из этих мест, говорится в справке "Кавказского узла" "Конфликт в Карамане".

О депортации почти полумиллиона вайнахов, которая началась 23 февраля 1944 года, и ее последствиях можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Депортация чеченцев и ингушей".