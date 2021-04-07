Суд отказался освободить Юрия Жданова из-под стражи в Ростове-на-Дону

07 апреля 2021, 12:41

Ростовский облсуд отказался сегодня удовлетворить апелляцию защиты и оставил в СИЗО Юрия Жданова, отца директора Фонда борьбы с коррупцией*. Адвокаты заявили, что Жданова содержат в переполненной камере, не передают ему необходимые вещи и медикаменты.

Как писал "Кавказский узел", в Ростове-на-Дону арестовали Юрия Жданова, отца директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова. Юрий Жданов стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий и по решению суда отправлен под стражу до 21 мая. Иван Жданов связал арест отца со своей оппозиционной деятельностью. Юрий Жданов вынужден спать в СИЗО посменно из-за переполненной камеры, рассказал его сын. Член Общественной наблюдательной комиссии региона Павел Сагайда решил навестить арестованного вопреки решению председателя комиссии.

Дело возбуждено по событиям, произошедшим в то время, когда отец Ивана Жданова работал заместителем главы в поселке Искателей в Ненецком округе. "Он в составе жилищной комиссии рекомендовал главе поселка выделить квартиру женщине по договору социального найма. Оказалось позже, что эта семья уже получала жилищную субсидию. Договор расторгли, квартиру администрация вернула по суду", - написал Иван Жданов 29 марта в своем Facebook.

Ростовский областной суд сегодня рассматривал жалобу защиты Юрия Жданова на арест. Сам Жданов участвовал в заседании по видеосвязи из ростовского СИЗО. Поддержать Жданова пришли более 20 местных активистов, однако в зал пропустили только журналистов, которых было восемь, передал из суда корреспондент "Кавказского узла".

Адвокаты заявили, что условия содержания Жданова в СИЗО нарушают его права: по их словам, в четырехместной камере содержатся пять человек, а необходимые Жданову вещи и медикаменты ему не передали. При избрании меры пресечения нужно было также учесть возраст Жданова, а суд первой инстанции этого не сделал, указала защита, попросив о переводе под домашний арест в Аксае Ростовской области либо Ненецком автономном округе. В качестве альтернативы адвокаты предложили меру пресечения, заключающуюся в запрете определенных действий.

Суд по просьбе защиты приобщил к делу характеристики от соседей Юрия Жданова и его коллег по работе, а также документ от "Фонда защиты прав граждан" о готовности внести залог в один миллион рублей.

Адвокаты Жданова также указали суду, что их подзащитный давал показания, свидетелям не угрожал. У следователей отсутствуют доказательства того, что Жданов пытался скрыться либо уничтожить доказательства по делу, подчеркнул адвокат Михаил Токмаков. По его словам, Юрия Жданова задержали в здании подразделения силовой структуры после обыска, "не попытавшись прислать повестку, хотя его адрес и номер телефона известны следствию". Намерение Жданова продать квартиру в Аксайском районе не является доказательством попытки скрыться, поскольку Жданов решил продать недвижимость еще до возбуждения уголовного дела, отметил Токмаков.

Защитник добавил, что в большинстве случаев по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса России, которую инкриминируют Юрию Жданову, назначается штраф. По мнению адвоката, это также говорит об отсутствии у Жданова мотива скрываться от следствия, "бросив квартиру, сожительницу, внучку".

Сам Юрий Жданов заявил в суде, что он, как пожилой человек, не мог быстро приехать в Ненецкий автономный округ, чтобы начать уничтожать доказательства, а давить на свидетелей бессмысленно, так как они уже дали показания. Жданов назвал уголовное дело "надуманным и необоснованным". Однако судья согласился с представителем прокуратуры и оставил постановление об аресте в силе. Адвокат Михаил Токмаков заявил журналистам, что обжалует сегодняшнее решение в кассационном суде.

Напомним, что Фонд борьбы с коррупцией основан оппозиционером Алексеем Навальным. 2 февраля суд назначил Навальному 3 года и 6 месяцев колонии взамен назначенного ранее условного наказания по делу "Ив Роше". Правозащитный центр "Мемориал"* признал Навального политзаключенным. Сразу после ареста Навального в России прошли массовые протесты, признанные политологами самыми массовыми за последние десятилетия. 31 марта Навальный объявил в колонии голодовку.

Материалы о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Акции Навального".

* организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.