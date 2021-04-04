Митинг противников комендантского часа в Грузии прошел без задержаний

04 апреля 2021, 16:48

Участники митинга против комендантского часа, оставшиеся на ночь перед зданием парламента в Тбилиси, разошлись, никто из них не был задержан, сообщили организаторы акции.

Как писал "Кавказский узел", 3 апреля около 5000 человек, по данным общественного движения "Сирцхвили" (Стыдно), собрались перед зданием парламента Грузии на акцию протеста против комендантского часа. Планировалось, что митинг продлится до утра. Полицейские пригрозили, что все, кто остался на проспекте после 21.00 (20.00 мск), будут оштрафованы. Несмотря на это, после наступления комендантского часа на акции осталось около 200 человек.

Комендантский час неэффективен как мера против распространения коронавируса, а штрафы за появление на улице в ночное время непомерно высоки, указали участники митинга. Владельцы нескольких ресторанов со связями в правительстве нарушают комендантский час и получают сверхприбыли, предположили присоединившиеся к митингу предприниматели.

Митинг против комендантского часа закончился сегодня в 06.00 по местному времени (05.00 мск), никто из оставшихся на ночь перед зданием парламента не был задержан, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель движения "Сирцхвили", организовавшего акцию.

"Мы проводили митинг и ночную дискотеку против комендантского часа, который длится уже больше четырех месяцев. Но во время митинга и ночного концерта никто не был задержан полицией. Впрочем, может быть, полиция выпишет штрафы позднее. Обычно так и происходит — после ночных митингов активисты получают повестки о необходимости заплатить штраф только через сутки или двое", — сказал он.

Правящая партия в ответ на митинг заявила, что не только не отменит, но и ужесточит карантинные меры. В частности, депутат парламента от "Грузинской мечты" Шалва Папуашвили заявил, что в Европе начинается третья волна пандемии, поэтому следует принять повышенные меры предосторожности.

"Поэтому важно очень серьезно отнестись к этому вопросу, поэтому важно, чтобы политические организации, которые и вчера устроили музыкальное представление, прекратили все это и серьезно отнеслись к этому вопросу, соблюдали существующие ограничения", — приводит слова Папуашвили издание "Грузия-онлайн".

Напомним, предприниматели и активисты в Грузии неоднократно выходили на акции протеста с требованием ослабить ограничения из-за коронавируса. Так, 21 марта активисты общественного движения "Соцвзрыв" на акции протеста у здания правительственной канцелярии в Тбилиси собрали подписи под обращением в Конституционный суд с требованием отмены комендантского часа. Это требование поддержали и туроператоры.

Ранее, в ночь на 22 марта, около 100 жителей Марнеули вышли на площадь праздновать Новруз вопреки действующему в Грузии комендантскому часу. Власти тогда не стали наказывать нарушителей.

С 15 марта в Грузии возобновили репетиции театры и ансамбли, открылись спортзалы и горные курорты. В тот же день владельцы детских развлекательных центров на акции протеста в Тбилиси потребовали поддержки от властей. 1 апреля в Грузии возобновили работу театры, кинотеатры и детские развлекательные центры. При этом заведениям предписано строгое соблюдение масочного режима.

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