Практика добровольно-принудительных субботников в Грозном продлена на месяц

04 апреля 2021, 02:02

Принудительные субботники в Чечне стали привычными, но на месяц, как в этом году, их не растягивали, отметили местные жители. По мнению некоторых из них, бюджетников и сотрудников предприятий заставляют работать вместо коммунальщиков.

Как писал "Кавказский узел", с наступление теплой весенней погоды в Грозном начались субботники, на которые принудительно направляются бюджетники. Предпринимателей заставляют также наводить порядок. Ездить в Грозный для участия в субботниках приходится и жителям районов Чечни.

Жители Чечни неоднократно рассказывали о принудительном участии в субботниках. Так, в сентябре 2020 года бюджетники Урус-Мартановского района сообщили, что вынуждены были участвовать в субботнике, организованном местными властями, причем помимо территорий своих организаций они убирали дополнительно закрепленные за ними участки. В октябре 2020 года работники бюджетных организаций Надтеречного района и школьники посетовали, что им пришлось заниматься очисткой берегов Терека, организованной властями Чечни.

1 апреля стартовал общегородской месячник по благоустройству Грозного. 3 апреля с утра шел дождь, и работники мэрии Грозного, чтобы не терять времени, наводили наводить порядок в служебных помещениях. Сотрудница мэрии рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что это давняя традиция - проводить весной субботники, но обычно их проводили один день.

«Сейчас в Грозном мероприятия по благоустройству города проходят в течении месяца, потому что сюда входит не только уборка территорий, побелка деревьев и бордюров, но и ремонт, и асфальтирование дорог, и посадка деревьев как на центральных улицах города, так и в микрорайонах Грозного, разбивка новых скверов. Все мероприятия расписаны заранее», - рассказала сотрудница мэрии.

По ее словам, четыре района Грозного – Ленинский, Заводской, Октябрьский и Старопромысловский - разделены на сектора, и каждый сектор закреплен за определенными предприятиями, подведомственными организациями, учебными заведениями.

Сотрудник ФГУП «Электросвязь» в Чеченской Республике Муслим сказал, что их предприятие находится в самом центре Грозного. «На субботнике нам приходится наводить порядок не только на территории предприятия, но и на прилегающих улицах Пушкина и Красных Фронтовиков. Так что объем работ у наших сотрудников большой. Но мы всегда успешно справляемся со своими задачами, и территорию, прилегающую к «Электросвязи», мы поддерживаем в надлежащем порядке в течении всего года», - рассказал Муслим корреспонденту "Кавказского узла".

При этом он отметил, что и после субботника нужно поддерживать порядок. «Это уже зависит от самих горожан, от их отношения к своему городу», - считает Муслим.

Заведующая детскими садиком, который находится недалеко от рынка Ленинского района, Макка рассказала, что за несколько дней до субботника состоялось совещание, которое организовали сотрудники префектуры нашего района. «Совещание проходило в здании театра им. Лермонтова. Были директора школ и детских садиков, руководители предприятий Ленинского района и организаций. Были также и предприниматели. Нам сказали, какие работы мы должны выполнять за время месячника», - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, для руководителей детскими учреждениями задачи были ясны и без этого совещания. «Субботники проводятся каждый год, и мы знаем, какие работы по благоустройству детсадовской или школьной территории должны мы выполнить», - сказала Макка.

По ее мнению, некоторым жителям Грозного еще не хватает элементарной культуры поведения в общественных местах. «Сколько раз я замечала, как из проезжающей машины по центральной улице Грозного могут выбросить огрызок яблока или обертку от мороженого. Чаще всего это делают молодые люди. Таких нужно штрафовать и лишать водительских прав», - считает Макка.

«С утра (3 апреля - прим. "Кавказского узла") было очень пасмурно, шел дождь. Наши сотрудники уже в восемь утра были на месте, и честно говоря, из-за дождя мы расстроились. Но часа через два дождь прекратился, и мы принялись за работу, которую проводим каждую весну: очищаем территорию от прошлогодней травы, спиливаем сухостой с деревьев, белим деревья, красим ограду. И обязательно красим бордюры вдоль тропинки, которая ведет от нашего садика до автобусной остановки. У нас женский коллектив, и, когда понадобилось выкорчевывать засохшие кусты, то к нам на помощь пришли жители соседних домов», - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» Разет, заведующая детским садиком на «Березке» в Старопромысловском районе.

Однако, по ее словам, на этом субботник для коллектива детсада не заканчивается. «Через пару дней будем высаживать цветы на газоне. Но теперь помощниками будут воспитанники нашего детского сада», - говорит женщина. По ее словам, для детей это одно из самых интересных занятий.

Субботники проводят не только в Грозном, но и во всех населенных пунктах Чеченской Республики. Учительница из Ачхой-Мартана Хадижа рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что 3 апреля были укороченные уроки. «Нам выдали веники, ведра, кисти и известь для побелки, и мы принялись за работу. Собственно, ничего нового и необычного в этой работе для нас нет, потому что каждый год весной мы наводим порядок во дворе школы, на спортивных площадках, убираем и вокруг школы. Работа, конечно, пыльная, но не трудная», - говорит Хадижа.

По ее словам, время от времени мимо школы проезжали машины администрации района. «Видно, контролировали, работаем ли мы или чаи распиваем в учительской», - предположила Хадижа. По ее словам, учителям сообщили, что в республике проводится месячник по благоустройству, и все должны принимать в этом месячнике участие. «Мы только не понимаем, что еще нам, учителям нужно будет делать в следующую субботу, что благоустраивать? Мести дорогу около школы? Или белить каждую субботу деревья и бордюры?» - задается вопросом женщина.

Политолог Али Магомадов поделился с корреспондентом "Кавказского узла" воспоминаниями о том, как проводились субботники в его студенческие годы. «Такой труд в радость и людей не нужно упрашивать и агитировать, чтобы они вышли на субботник. Я помню, что, будучи студентом нефтяного института, мы работали дотемна в сквере перед библиотекой имени Чехова. Другая группа студентов убирала часть аллеи Первомайской улицы. А потом, уже вечером, в саду Первого мая устраивали импровизированный концерт. Так заканчивался этот субботник. Сейчас, всем объявили, что каждую субботу нужно будет принимать участие в благоустройстве города. А что делать? Работать вместо муниципальных служб, чьи обязанности поддерживать город в порядке, выполнять их прямые обязанности? Тут уже ни о каком добровольном участии не может быть и речи, начинается банальная «принудиловка», - уверен Магомадов.

По его словам, не нужно путать прекрасную традицию «белхи» - оказание совместной бескорыстной помощи - с субботниками. «Белхи» - это когда люди в каком-то селе или на какой-то улице собираются все вместе и помогают строить дом одной семье. Проводить субботники часто полагается лишь в случае, когда произошло землетрясение или ураган. Тогда всем миром ликвидируют следы катастрофы, помогают друг другу. Но это совсем другое. А сейчас, когда объявлен месячник по благоустройству города, непонятно, какой работой на очередном субботнике можно загрузить врачей, педагогов, нянечек из детского сада? Нужна ли такая массовость?» - задается вопросом Магомадов.