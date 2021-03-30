Суд оштрафовал уроженцев Дагестана за осквернение православного источника

30 марта 2021, 07:45

Гарнизонный суд в Калининграде назначил крупные штрафы уроженцам Дагестана Расулу Сайханову и Джамалдину Магомедову, которые мыли обувь в православном источнике в Калининграде.

Как сообщал "Кавказский узел", в сентябре 2020 года Калининграде несколько молодых людей сняли видео о том, как они моют обувь в источнике рядом с православным храмом. Позже один из героев ролика извинился. К нему присоединились лидеры мусульман и национальных обществ Калининградской области. При этом было озвучено, что молодые люди на видео – не выходцы из Чечни, а уроженцы Дагестана. Военные следователи заподозрили двух участников резонансного видео в оскорблении чувств верующих. 17 сентября 2020 года Миннац отчитался об извинениях уроженцев Дагестана за осквернение источника.

На видео явно слышно слово "нохчи" ("чеченцы") - автор ролика произнес его, когда один из его товарищей мыл обувь в источнике, однако это единственное слово на чеченском, сообщил "Кавказскому узлу" один из носителей этого языка. Ролик 14 сентября был опубликован изданием "Подъем" которое назвало участников инцидента чеченцами. Также об этом сообщила "Лента.ру" с формулировкой "несколько уроженцев Чечни со смехом помыли обувь в источнике рядом с православным храмом в Калининграде и сняли это на видео". 15 сентября лидер мусульман Калининградской области Ахмеджан Кадимагомедов заявил, что на видео военные из Дагестана, которые служат в Калининградской области. По данным Отраковского, молодые люди на видео у источника в тот день покинули часть без разрешения командиров. В связи с этим он раскритиковал командование части.

Гарнизонный военный суд в Калининграде вынес приговоры двум военным Балтийского флота, которые помыли обувь под краном со святой водой на территории храма Христа Спасителя, сообщил сегодня "Коммерсант".

Суд признал виновным бывшего контрактника Расула Сайханова и оштрафовал его на 100 тысяч рублей. Судья Константин Батенев не освободил его от уголовной ответственности несмотря на раскаяние, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, чистосердечное раскаяние, положительные характеристики от командиров, публичные извинения в соцсети, добровольное пожертвование в Свято-Андреевский храм в размере 10 тысяч рублей, а также извинения патриарху Московскому и всея Руси и Калининградской епархии РПЦ, сказано в публикации.

Судья решил, что действия, направленные на заглаживание Сайхановым вины "не свидетельствует о нейтрализации Сайхановым вредных последствий и о снижении степени его общественной опасности", – передало издание.

Второй подсудимый – срочник Джамалдин Магомедов был приговорен к штрафу в 200 тысяч рублей, сообщила сегодня Lenta.ru. Вину он не признал и заявил, что просто протирал обувь от пыли, икону над краном видел, но не придал этому значения. Также он подчеркнул, что не заметил как его сослуживец Азад Караханов снимал его на камеру и что не знал о том, что из кранов текла "святая вода".

Магомедов отметил, что не хотел кого-либо оскорбить или задеть религиозные чувства, а как возник скандал, то публично извинился в интернете, пожертвовал 10 тысяч рублей в пользу православного прихода и оказал спонсорскую помощь — более 20 тысяч рублей детскому дому-интернату.

Судья Владимир Болдырев в приговоре указал, что не верит отговоркам подсудимого и кладет в основу приговора заключение психолого-лингвистическо-религиоведческой экспертизы согласно которой в действиях военнослужащих, помывших обувь "святой водой", были "психологические невербальные признаки оскорбления религиозных чувств верующих", сообщило издание.

Комментариев от Сайханова и Магомедова относительно решения суда не поступало.

Напомним, что осквернение церковного источника было раскритиковано в чеченских и дагестанских пабликах. По мнению пользователей соцсети, молодые люди совершили недопустимое для мусульман и выставили в дурном свете жителей Северного Кавказа. Большинство пользователей осудили этот поступок, призвав уважать религиозные убеждения других людей.

Новости о практике публичных извинений "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет". "Кавказский узел" также ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе".