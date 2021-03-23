Суд признал незаконным задержание Хатукаевой на акции в Махачкале

23 марта 2021, 00:23

Советский райсуд Махачкалы поддержал корреспондента "Черновика" Инну Хатукаеву, которая потребовала признать неправомерным ее задержание на акции в поддержку Алексея Навального 23 января. Журналистка и ее защитник указали, что удовлетворены решением суда.

Как писал "Кавказский узел", 23 января силовики задержали на центральной площади Махачкалы и доставили в отделение корреспондента "Черновика" Инну Хатукаеву. Она обжаловала свое задержание в суде. Дагестанские журналисты поддержали Хатукаеву. Суды в республике выносили решения по аналогичным делам в пользу истцов, отметил главред «Молодежи Дагестана» Рамазан Раджабов. Хатукаева не нарушала закона о СМИ, а выполняла задание редакции, пояснил заместитель редактора «Черновика» Магомед Магомедов.

23 января, когда сторонники Навального по всей России проводили шествия и пикеты в поддержку оппозиционера, махачкалинские силовики проводили массовые задержания на центральной площади города. Они заставили пройти в автобус и корреспондента "Кавказского узла" Мурада Мурадова, проигнорировав показанное им журналистское удостоверение, а также доставили в отделение корреспондента "Черновика" Инну Хатукаеву. Всех задержанных, а в их числе были и несовершеннолетние, отпустили в тот же день, однако потом задержанные пожаловались на вызовы в полицию.

Инна Хатукаева рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что во время акции сторонников Алексея Навального, когда она снимала на телефон задержание людей на площади. По словам журналистки, полицейский подошел к ней и потребовал прекратить съемку. Она рассказала, что второй силовик угрожал ей задержанием, а когда она продолжила фиксировать на телефон происходящее, ее грубо схватили и заставили сесть в полицейский автобус. Вместе с другими задержанными журналистку доставили в отдел полиции по Советскому району Махачкалы, где она находилась больше часа.

«У меня взяли только объяснительную. Я отказалась что-либо пояснять в порядке статьи 51 Конституции России (о том, что никто не обязан свидетельствовать против себя самого. - Прим. "Кавказского узла")», - рассказала она.

Хатукаева и ее защитник Марат Исмаилов подали иск в суд. «Согласно статье 14 Федерального закона "О полиции" полиция имеет право задерживать лиц, в отношении которых ведется производство по делам об административных правонарушениях. В отношении административного истца какое-либо производство об административном правонарушении не велось, в связи с чем её задержание и доставление является незаконным», - указано в иске, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Сотрудники полиции нарушили конституционные права журналистки на свободу и личную неприкосновенность, свободу передвижения, право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом, указано в документе. Хатукаева потребовала признать незаконными действия задержавшего ее полицейского, «выраженные в воспрепятствовании видеосъёмке», и действия управления МВД Дагестана по Махачкале и МВД по Дагестану, "выраженные в задержании, доставлении (журналистки) в отдел полиции... а также применении в отношении нее физической силы", указано в иске.

Сообщение о конфликте интересов: корреспондент "Кавказского узла" Патимат Махмудова выступала в суде по делу Инны Хатукаевой в качестве свидетеля.

Судья Азамат Мамаев удовлетворил иск частично, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист Марат Исмаилов. Незаконными были признаны лишь действия полицейского в отношении Хатукаевой, ее задержание и доставление в отдел полиции, пояснил он.

Сотрудники МВД по Дагестану и УМВД Дагестана по Махачкале просили отклонить иск, отметил он. «Представитель МВД в своих возражениях признал, что (полицейский) требовал не снимать, так как он оперативный сотрудник... Остальные наши требования ни МВД, ни УМВД не признали. Они настаивали на том, что Хатукаева задержана не была, что ее никто в отдел полиции не доставлял и, тем более, не применял в отношении нее физическую силу. Одним из их доводов было, то что в РОВД в журнале регистрации доставленных и задержанных нет данных Инны Хатукаевой», - рассказал Исмаилов. «Судья Мамаев вник в обстоятельства дела и... вынес справедливое и законное решение», - отметил адвокат.

Инна Хатукаева сказала, что довольна решением суда. Если постановление не будет обжаловано, то она потребует компенсацию, сказала журналистка. «Признание судом действий полиции незаконными в части задержаний на акциях – это редкость. А учитывая то, что мое задержание произошло во время акции в поддержку Алексея Навального, несмотря на то, что я в ней участие не принимала, решение судьи можно назвать даже смелым», - указала она.

Журналистка отметила, что освещение средствами массовой информации ее задержания - "это и есть поддержка". Повода для вмешательства каких-либо организаций в это дело не было, сказала Хатукаева. "Региональные отделения разных общественных организаций в Дагестане обычно всегда реагируют на нарушения прав человека, и, я думаю, если в их защите или поддержке будет необходимость, они не откажут», - сказала она.

Комментариями МВД по Дагестану относительно решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.

Напомним, Всероссийские протесты спровоцировал арест Навального. Суд вынес это решение 18 января, после возвращения оппозиционера из Германии, где Навальный лечился после отравления. Правозащитный центр "Мемориал"* признал Навального политзаключенным. В материале "Навальный: кавказское измерение" на "Кавказском узле" изложены взгляды оппозиционера Навального на десять проблем, связанных с Кавказом.

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России отслеживаются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа - на тематической странице "Преследование активистов".

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