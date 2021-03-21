Военно-Грузинская дорога закрыта для грузовиков

21 марта 2021, 22:15

Движение большегрузного транспорта по Военно-Грузинской дороге запрещено из-за ухудшившихся погодных условий на территории Грузии. На КПП "Верхний Ларс" скопились свыше 470 грузовиков.

Как писал "Кавказский узел", выезд грузовых машин из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге был запрещен с 19:50 мск 20 марта в связи с непогодой в Грузии. Для остальных машин дорога осталась открытой. К утру 21 марта на российской стороне границы с Грузией скопились около 400 грузовиков. Движение для грузовых автомобилей по Военно-Грузинской дороге было восстановлено в 12:20 мск сегодня.

С 19:00 мск проезд для грузовиков по Военно-Грузинской дороге вновь закрыт в связи с непогодой на территории Грузии, сообщило сегодня МЧС по Северной Осетии. "В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии запрещено движение для большегрузного автотранспорта на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

С российской стороны границы въезда на территорию Грузии ожидают более 470 грузовиков, сообщило сегодня в 21:00 мск МЧС Армении на своем сайте.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", сегодня к 21:30 мск на въезде в Россию из Грузии дорога свободна, на КПП стоят два большегрузных автомобиля. На выезде из России в Грузию видна очередь из грузовых автомобилей, на самом пункте пропуска автомобилей нет. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте Северо-Кавказского таможенного управления.

Военно-Грузинская дорога - единственная автомобильная трасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил поехать в Грузию на автомобиле, перечислены в справке "Кавказского узла" "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в грузинском селе Степанцминда идет снег, температура воздуха -13 градусов, а скорость ветра – 2 метра в секунду. Днем 22 марта также ожидается снегопад, температура воздуха повысится до -4 градусов, а скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.