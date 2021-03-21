21 марта 2021, 13:54

Сняты ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге

Проезд через контрольно-пропускной пункт "Верхний Ларс" разрешен для всех машин после расчистки дороги в Грузии, сообщило управление МЧС по Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", выезд грузовых машин из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге был запрещен с 19.50 мск 20 марта в связи с непогодой в Грузии. Для остальных машин дорога осталась открытой. К утру 21 марта на российской стороне границы с Грузией скопились около 400 грузовиков.

Движение всех видов машин на участке Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из России разрешено с 12.20 мск, сообщила сегодня пресс-служба управления МЧС по Северной Осетии.

Это стало возможным "в связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии и возможностью обеспечения безопасного проезда", говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", сегодня в 13.50 мск на въезде в Россию из Грузии дорога свободна, тогда как на выезде из России видна очередь из грузовых и легковых машин. При этом на кадрах видно, как большегрузный автомобиль проезжает через ворота КПП. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

Военно-Грузинская дорога - единственная автомобильная трасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил поехать в Грузию на автомобиле, перечислены в справке "Кавказского узла" "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда идет снег, температура воздуха -8 градусов, а скорость ветра – 2 метра в секунду. В ночь на 22 марта также ожидается снегопад, температура воздуха понизится до -13 градусов, а скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Примечание:

"Транскам открыт для движения транспорта", "Ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге сняты", "Трасса в Грузии перекрыта из-за оползня".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

21 марта 2021, 13:10

21 марта 2021, 12:14

21 марта 2021, 11:42

21 марта 2021, 10:48

21 марта 2021, 09:33

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи