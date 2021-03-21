Сняты ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге

21 марта 2021, 13:54

Проезд через контрольно-пропускной пункт "Верхний Ларс" разрешен для всех машин после расчистки дороги в Грузии, сообщило управление МЧС по Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", выезд грузовых машин из Северной Осетии по Военно-Грузинской дороге был запрещен с 19.50 мск 20 марта в связи с непогодой в Грузии. Для остальных машин дорога осталась открытой. К утру 21 марта на российской стороне границы с Грузией скопились около 400 грузовиков.

Движение всех видов машин на участке Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из России разрешено с 12.20 мск, сообщила сегодня пресс-служба управления МЧС по Северной Осетии.

Это стало возможным "в связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии и возможностью обеспечения безопасного проезда", говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", сегодня в 13.50 мск на въезде в Россию из Грузии дорога свободна, тогда как на выезде из России видна очередь из грузовых и легковых машин. При этом на кадрах видно, как большегрузный автомобиль проезжает через ворота КПП. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, говорится в публикации на сайте "Край земли".

Военно-Грузинская дорога - единственная автомобильная трасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил поехать в Грузию на автомобиле, перечислены в справке "Кавказского узла" "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в грузинском селе Степанцминда идет снег, температура воздуха -8 градусов, а скорость ветра – 2 метра в секунду. В ночь на 22 марта также ожидается снегопад, температура воздуха понизится до -13 градусов, а скорость ветра останется прежней. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.