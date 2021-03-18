Александр Анкваб. Фото: REUTERS/Dmitry Astakhov/RIA Novosti/Kremlin

18 марта 2021, 20:00

Анкваб выписан из московской больницы после лечения от коронавируса

Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб завершил лечение от коронавируса и выписан из клиники в Москве, сообщило абхазское правительство.

Как писал "Кавказский узел", коронавирус у премьер-министра Абхазии Александра Анкваба подтвердился 30 декабря 2020 года. 8 января его перевезли в московскую клинику, где подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а 16 февраля перевели из палаты интенсивной терапии в стационар. С 11 января обязанности главы правительства Абхазии временно исполняет министр финансов Владимир Делба.

Александр Анкваб окончил курс лечения от коронавируса в московской клинике. Он выписан из больницы. Других заболеваний у Анкваба нет, однако ему потребуется "некоторое время" для реабилитации, сообщила сегодня пресс-служба правительства Абхазии.

Где и как долго Анкваб будет проходить реабилитацию и в какой срок он планирует вернуться к работе, в сообщении не указано.

По данным на вечер 17 марта, за сутки в Абхазии были подтверждены 27 случаев коронавируса, общее число инфицированных достигло 13 148. С начала пандемии скончались 205 пациентов, сообщил "Sputnik Абхазия". Данных на 18 марта о положении дел с заболеваемостью коронавирусом в Абхазии пока не обнародовано.

Данные о динамике распространения коронавируса содержатся в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

С новостями о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа можно ознакомиться на тематической странице "Кавказского узла" "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Минздрав Абхазии сообщил о критической нехватке медперсонала в ковидном госпитале", "Президент Абхазии рапортовал о выздоровлении от COVID-19", "Анкваб анонсировал отмену запрета на обучение абхазских детей в русских школах".

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