ДУМ России признало допустимость использования вакцины "Спутник V"

18 марта 2021, 08:24

Духовное управление мусульман России 17 марта приняло фетву, согласно которой признало допустимой к использованию вакцину от коронавируса "Спутник V" с точки зрения шариата, сообщил главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов.

Как сообщал "Кавказский узел", духовное управление мусульман России готовилось выпустить фетву о халяльности вакцины от коронавируса "Спутник V" после проведения круглого стола по вопросам вакцинирования мусульман. Специалисты проверяли состав вакцины от коронавируса "Спутник V" на дозволенность ее применения с точки зрения шариата. 12 февраля выпуск фетвы был отложен до лабораторной проверки на халяльность.

29 января Духовное управление мусульман Татарстана попросило разработчиков российских вакцин от коронавируса "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" раскрыть состав компонентов, чтобы проверить препараты на халяльность. Верующих в первую очередь беспокоил вопрос о применении свиного желатина в процессе изготовления. Духовное управление мусульман России (ДУМ) получило от разработчиков вакцины "Спутник V" информацию о ее составе. По словам зампредседателя ДУМ России муфтия Ильдара Аляутдинова ничего запрещённого для мусульман там нет, сообщило 5 февраля РИА "Новости".

Совет улемов духовного управления мусульман России признал допустимость использования вакцины "Спутник V" с точки зрения шариата, сообщил зампредседателя Совета улемов ДУМ РФ, председатель Духовного управления мусульман Москвы, главный имам Московской соборной мечети Ильдар-хазрат Аляутдинов.

17 марта в Саранске прошло заседание Совета улемов, на котором была принята фетва о вакцине "Спутник V", добавил он. "В самом первом пункт фетвы говорится о допустимости использования этой вакцины с точки зрения шариата. Совет также отмечает, что он не обладает соответствующей компетенцией давать рекомендации о применении вакцины, и полагает, что в данном случае нужно обращаться к компетентным в этой области врачам, поскольку любое лекарство может иметь свои противопоказания к применению", – сказал Аляутдинов корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, что разработчики вакцины "Спутник V" заявили, что в ее составе нет животных компонентов, применение препарата одобрено в ряде мусульманских стран. Центр сертификации "Халяль" настаивал на изучении полного состава вакцины в лаборатории.

Динамика распространения вируса, в том числе в Дагестане, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".