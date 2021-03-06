Подтопление понтонной переправы в Красноярском районе. Фото ГУ МЧС по Астраханской области https://30.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/operativnaya-informaciya/4403178

06 марта 2021, 13:37

Жители трех астраханских сел остались без транспортного сообщения

Около 1,5 тысячи человек, проживающие в островных селах Астраханской области, отрезаны от "большой земли" из-за затонувшей понтонной переправы, сообщило МЧС.

По данным ведомства, отрезанными оказались села Кривой Бузан, Бакланье, Долгино, в которых 410 домов.

Всего в этих селах проживают 1435 человек, из них 355 - дети. Объездные пути отсутствуют. Проводятся работы по откачке воды из секций понтонной переправы, их планируется завершить 7 марта, сообщило ГУ МЧС по Астраханской области.

"Кавказский узел" ранее писал о заблокированных селах в Дагестане. В июле 2020 года селевой поток повредил мост на дороге к селу Хитаб Чародинского района, в котором живут около 300 человек. Также автомобильное сообщение было прервано с тремя селами в Ахтынском районе Дагестана, там были размыты дорога и мост.

Примечание:

"Часть горы обрушилась на дорогу между селами в Дагестане", "Жители пяти сел в Грузии заблокированы после ливней", "Движение по закрытой после камнепада дороге в Дагестане восстановлено".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

06 марта 2021, 16:26

  • Урбанисты оценили последствия частой смены мэров в Грозном

    Частая смена мэров, как это происходит в Грозном, отрицательно сказывается на управлении городом, считает урбанист Святослав Мурунов. Урбанисты Александр Согомонов и Лада Дубинина указали на общую для российских городов проблему отсутствия стратегии развития.

06 марта 2021, 15:35

  • Участники акции протеста в Ереване потребовали встречи с президентом

    Митингующие в столице Армении ветераны боевых действий переместились в центр города, где объединились с протестующими оппозиционерами. Бывшие военные потребовали встречи с президентом Арменом Саркисяном и пригрозили митингом у его резиденции в случае попытки уклониться от переговоров.

06 марта 2021, 15:04

  • Азербайджанский активист осужден по делу о распространении COVID-19

    Суд в Баку 5 марта признал активиста Ниджада Ибрагима виновным в распространении коронавирусной инфекции и приговорил к 1 году и 3 месяцам колонии. Защита заявила о необоснованности приговора. Супруга осужденного сочла причиной преследования намерение мужа провести одиночный пикет с требованием отставки главы государства.

06 марта 2021, 14:03

06 марта 2021, 13:30

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи