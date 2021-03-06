06 марта 2021, 13:37
Жители трех астраханских сел остались без транспортного сообщения
Около 1,5 тысячи человек, проживающие в островных селах Астраханской области, отрезаны от "большой земли" из-за затонувшей понтонной переправы, сообщило МЧС.
По данным ведомства, отрезанными оказались села Кривой Бузан, Бакланье, Долгино, в которых 410 домов.
Всего в этих селах проживают 1435 человек, из них 355 - дети. Объездные пути отсутствуют. Проводятся работы по откачке воды из секций понтонной переправы, их планируется завершить 7 марта, сообщило ГУ МЧС по Астраханской области.
"Кавказский узел" ранее писал о заблокированных селах в Дагестане. В июле 2020 года селевой поток повредил мост на дороге к селу Хитаб Чародинского района, в котором живут около 300 человек. Также автомобильное сообщение было прервано с тремя селами в Ахтынском районе Дагестана, там были размыты дорога и мост.
"Часть горы обрушилась на дорогу между селами в Дагестане", "Жители пяти сел в Грузии заблокированы после ливней", "Движение по закрытой после камнепада дороге в Дагестане восстановлено".
06 марта 2021, 16:26
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Урбанисты оценили последствия частой смены мэров в Грозном
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06 марта 2021, 15:35
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Участники акции протеста в Ереване потребовали встречи с президентом
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06 марта 2021, 15:04
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Азербайджанский активист осужден по делу о распространении COVID-19
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Ветераны вышли в Ереване на акцию поддержки Генштаба Армении
Около 300 ветеранов боевых действий в Нагорном Карабахе вышли сегодня на акцию поддержки Генштаба перед зданием Минобороны Армении, потребовав отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
06 марта 2021, 13:30
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Замглавы Генштаба Армении стал фигурантом уголовного дела
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Сняты ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге
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06 марта 2021, 02:00
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