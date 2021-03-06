Жители трех астраханских сел остались без транспортного сообщения

06 марта 2021, 13:37

Около 1,5 тысячи человек, проживающие в островных селах Астраханской области, отрезаны от "большой земли" из-за затонувшей понтонной переправы, сообщило МЧС.

По данным ведомства, отрезанными оказались села Кривой Бузан, Бакланье, Долгино, в которых 410 домов.

Всего в этих селах проживают 1435 человек, из них 355 - дети. Объездные пути отсутствуют. Проводятся работы по откачке воды из секций понтонной переправы, их планируется завершить 7 марта, сообщило ГУ МЧС по Астраханской области.

"Кавказский узел" ранее писал о заблокированных селах в Дагестане. В июле 2020 года селевой поток повредил мост на дороге к селу Хитаб Чародинского района, в котором живут около 300 человек. Также автомобильное сообщение было прервано с тремя селами в Ахтынском районе Дагестана, там были размыты дорога и мост.