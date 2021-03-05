МВД Абхазии прокомментировало задержание Авидзбы

05 марта 2021, 18:29

В доме бывшего помощника президента Абхазии Ахры Авидзбы обнаружено большое количество оружия и боеприпасов, сообщило сегодня МВД Абхазии. Авидзба и пять иностранцев задержаны, из данных на сайте ведомства следует, что один из них представился жителем села Чегем Второй в Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", силовики задержали 4 марта бывшего помощника президента Абхазии Ахру Авидзбу и доставили его на допрос в Службу безопасности. В его доме было найдено оружие, сообщил глава Совета безопасности Сергей Шамба. В обыске, который продолжался всю ночь, принимали участие около сотни силовиков, были задержаны несколько охранников, сообщила жена Авидзбы Юлия.

Огнестрельное оружие и боеприпасы изъяты в доме Ахры Авидзба сотрудниками Службы госбезопасности и Министерства внутренних дел Абхазии, сообщило сегодня МВД на своем сайте

4 марта в доме Ахры Авидзбы в селе Гумиста Сухумского района были обнаружены ручные противотанковые гранатометы, ручные пулеметы, пулеметные короба, стволы огнестрельного автоматического оружия российского и иностранного производства, пистолеты, патроны, специальное снаряжение и радиопередающие устройства. Оружие и боеприпасы направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД Абхазии, отчиталось ведомство.

Авидзба был доставлен в правоохранительные органы, в его доме задержаны пять человек, не являющиеся гражданами Республики Абхазия, личности которых устанавливаются, сообщил сегодня "Sputnik Абхазия".

На сайте МВД опубликованы фотографии изъятого оружия, а также снимки пяти задержанных с их данными, из которых следует, что четыре человека проживают в Донецкой народной республике, один из задержанных - житель села Чегем Второй в Кабардино-Балкарии.

Ахра Авидзба – политический деятель Абхазии, который в конце 2019 - начале 2020 годов возглавил уличные акции, закончившиеся смещением президента. Воевал в самопровозглашенной Донецкой республике (ДНР), Герой ДНР.

Напомним, что 7 августа 2020 года Ахра Авидзба выехал из России в Абхазию, протаранив ворота на границе бампером внедорожника. Он пояснил, что вынужден был так поступить после многочасового ожидания на границе, пересечь которую ему не позволяли из-за задолженностей. Авидзба отбыл 10 суток ареста в Сочи после инцидента на границе, по решению суда в Адлере он был выпущен под подписку о невыезде. 26 октября 2020 года суд в Сочи оштрафовал его на 100 тысяч рублей за незаконное пересечение границы России. 9 ноября 2020 года Авидзба опубликовал в своем Facebook заявление об отставке с поста помощника президента "в связи с утратой веры в общее дело".