Полиция отреагировала на видео с избиением танцоров лезгинки в Краснодаре

05 марта 2021, 13:20

Начата проверка обстоятельств группового избиения двух уроженцев Северного Кавказа, станцевавших лезгинку на улице в Краснодаре, сообщили в МВД после публикации в соцсетях видеозаписи инцидента.

Массовая драка произошла в Краснодаре между двумя группами мужчин из-за лезгинки, сообщил сегодня "Блокнот Краснодар". В пресс-службе УМВД России по Краснодару подтвердили, что на улице Красноармейской действительно произошел конфликт. По предварительной версии, драка произошла ночью 24 февраля. Проводится проверка, заявлений по этому факту в полицию не поступало, сказано в публикации.

На 13.00 мск 5 марта на сайте МВД России по Краснодарскому краю и сайте регионального Управления Следкома нет информации о конфликте на улице Красноармейской.

Видео о массовой драке в Краснодаре было сегодня опубликовано в соцсети TikTok. Аналогичное видео также появилось и в соцсети "ВКонтакте". В описании к ролику сказано, что конфликт произошел из-за лезгинки. Приезжие остановились на дороге, перекрыв движение, включили музыку и начали танцевать, что не понравилось местным жителям, следует из описания.

На кадрах видео, опубликованном сегодня в группе "Здравый смысл" в соцсети "Вконтакте" показаны около десятка мужчин, которые избивают человека, сидящего возле машины. Он обхватил руками голову и пытается уворачиваться от ударов. После того, как молодой человек упал на землю, один из напавших распылил ему в лицо баллончик. Автор видео уточнил, что событие на видео происходит на улице Красноармейской в Краснодаре. Действие происходит в темное время суток.

После избиения человека, сидевшего возле машины, нападавшие попытались вытащить из машины водителя, однако им это не удалось. После того, как группа мужчин отошла в сторону, избитый поднялся на ноги и попытался сесть в машину на пассажирское сиденье, но это ему удалось не сразу.

Съемка видео, судя по комментариям, происходит из стоящей рядом машины. На заднем плане слышны два мужских и один женский голоса. Во время избиения женщина возмущается действиями нападавших, но ее собеседники возражают ей. "Да не! Нормально. Это так и надо <…> на Красноармейской так и должно быть", – сказал один из сидящих в машине.

"Кавказский узел" также писал, что в Геленджике 12 августа 2017 года были задержаны несколько танцевавших лезгинку молодых людей. По данным полиции, суд арестовал на пять суток двоих задержанных, признав их виновными в мелком хулиганстве и неповиновении полицейским. В их числе оказался Салим Ахобеков. Его отец 17 августа 2017 года пожаловался на отказ в свиданиях с сыном.