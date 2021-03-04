Песков отдал на откуп силовикам расследование журналистов об убийстве Немцова

04 марта 2021, 16:48

Материалы журналистского расследования об убийстве Немцова доступны силовым ведомствам, и они обратят внимание на публикацию, если там есть новая информация, предположил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Кавказский узел" писал о совместном журналистском расследовании "Медиазоны" и Scanner Project, согласно которому, хронология звонков, видеозаписей и сведений об авиаперелетах указывает на связь с убийством Бориса Немцова нескольких выходцев из Чечни, которые не были осуждены, хотя их имена известны. Журналистское расследование показало, что на скамье подсудимых оказались лишь рядовые исполнители. Журналисты выполнили работу, которую так и не провели следователи, констатировал адвокат семьи Немцовых.

Борис Немцов был застрелен в Москве 27 февраля 2015 года. 13 июля 2017 года суд в Москве признал уроженцев Чечни Заура Дадаева, Анзора Губашева, Шадида Губашева, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева виновными в убийстве и приговорил их к срокам от 11 до 20 лет. В деле также фигурируют чеченский офицер Руслан Мухудинов, которого считают организатором убийства, а также офицер батальона "Север" Руслан Геремеев и убитый при задержании Беслан Шаванов. Заказчик убийства установлен не был.

Если в публикации о последних днях Немцова содержится какая-то новая информация, на нее "обратят внимание", заявил сегодня журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, стоит ли возобновить расследование убийства оппозиционера после публикации "Медиазоны". "Но если там содержится информация, которая не является новой, то это не будет стоить такого внимания", - процитировал Пескова "Интерфакс"

Песков уклонился от оценки расследования, проведенного журналистами. "Я не владею нюансами этого дела. И я поэтому не могу здесь высказать какую-то позицию. Эти материалы - они доступны для всех, в том числе, и для силовых ведомств", - процитировало Пескова РИА "Новости".

В шестую годовщину убийства Бориса Немцова акции его памяти прошли, в частности, в Краснодаре, Сочи Астрахани и Волгограде. В Краснодаре активисты пожаловались, что стихийный мемориал памяти политика был уничтожен спустя 15 минут после завершения акции. С "народного мемориала" в Сочи пропала фотография политика, о чем активисты сообщили в полицию.

О ходе расследования убийства оппозиционера можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чеченский след в убийстве Немцова". Материалы о расследовании убийства политика "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Немцов".