Аэропорт Тбилиси. Фото: http://www.tbilisiairport.com/en-EN/pressroom/Pages/PhotoGallery.aspx

01 марта 2021, 08:19

Грузия открыла авиасообщение с Азербайджаном

Власти Грузии отменили введенный из-за пандемии запрет на перелеты из Азербайджана, но обязали авиапассажиров иметь справки об отрицательном тесте на коронавирус.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Грузии решили поэтапно снять ограничения, введенные в связи с COVID-19, но участники акций протеста считают, что правительство делает это слишком медленно. 21 февраля акцию протеста против ограничений провели представители туристического бизнеса и таксисты. С 1 марта, в Грузии снимается часть ограничений, введенных ранее из-за коронавируса.

С сегодняшнего дня Грузия восстановила авиасообщение с Азербайджаном. Прибывшие в страну авиарейсами пассажиры должны будут иметь справку об отрицательном тесте на коронавирус, проведенного не позднее 72 часов, сообщило сегодня издание Report.

Это же предписание распространяется и на пассажиров, которые летят из Азербайджана через территорию Грузии транзитом. В случае если жители Азербайджана пребывают в Грузии дольше трех дней, они должны за свой счет пройти тест на COVID-19, сказано в публикации.

При этом власти Грузии отменили действовавшее прежде обязательное прохождение теста на коронавирус для жителей Азербайджана. До сегодняшнего дня со справкой об отрицательном результате теста на COVID-19 в Грузию могли въехать жители стран Европейского Союза, Израиля, Швейцарии, Норвегии, США, Великобритании, Катара, ОАЭ, Бахрейна и Турции, сообщил сегодня "Sputnik Грузия".

Ранее власти страны помимо открытия авиасообщения с Азербайджаном с 1 марта также анонсировали возобновление авиарейсов в Россию, Украину, Казахстан, Белоруссию и Армению, жители которых традиционно составляют большинство посещающих Грузию. Въезжающие из этих стран могут прилететь при предъявлении отрицательного теста на коронавирус, проведенного за 72 часа до поездки в Грузию, сообщило сегодня издание News.day.az.

Напомним, что ограничения на регулярные авиарейсы были сняты в Грузии с 1 февраля. Иностранцы могут въезжать в страну, представив документы о прохождении полного курса вакцинации от коронавируса.

За сутки в Грузии зафиксированы 248 новых случаев заражения коронавирусом, общее число подтвержденных тестов на COVID-19 достигло 270 758. За сутки от коронавируса скончались 11 человек, а общее число смертей от COVID-19 возросло до 3510, следует из данных, опубликованных утром 1 марта на правительственном сайте "StopCov.Ge".

Динамика распространения вируса, в том числе в Грузии, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Новости о ситуации с коронавирусом на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"120 тысяч граждан Грузии получили компенсации за ущерб от пандемии", "Подтвердилась информация о смерти инфицированного COVID-19 заключенного в Грузии", "Грузинские врачи назвали высокой нагрузку на стационары из-за пандемии".

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