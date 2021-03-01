Работники банкетных залов в Дагестане попросили разрешить проведение торжеств

01 марта 2021, 01:55

В соцсети Instagram опубликован ролик, на котором владельцы и работники банкетных залов в Дагестане просят власти снять ограничения на их работу. Пользователи соцсети поспорили о необходимости открывать банкетные залы. Многие из них отметили, что местные жители тратят баснословные деньги на свадьбы.

Владельцы банкетных залов, официанты, работники развлекательной индустрии Дагестана собрались в региональном отделении Роспотребнадзора и попросили разрешить проведение торжеств при условии соблюдения ограничений против коронавируса.

Видео из фойе регионального Роспотребнадзора опубликовал Instagram-паблика "Life Дагестан". "Который раз вот так собираемся в Роспотребнадзоре. И каждый раз нам один ответ: "Мы не закрывали, а что вы от нас хотите?" К кому нам обращаться? Все хозяева банкетных залов, работники - мы тоже кушать хотим, работать хотим, деньги хотим, хотим детей кормить. Куда нам обращаться?" - сказала одна из присутствующих в фойе ведомства женщин.

"Уже почти год люди сидят без работы, а это несколько десятков тысяч дагестанцев. Люди недоумевают, что концерты, форумы, собрания чиновники проводят, а отметить день рождения, свадьбу или юбилей простые граждане не могут. Владельцы готовы пойти на ограничения, но главное для них - дать работу и возможность заработать на хлеб", - говорится в публикации, которая, по данным на 01.55 мск сегодня, 1 марта, набрала 41 344 просмотра и 179 комментариев.

Многие пользователи поддержали просьбу открыть рестораны и банкетные залы. "Залы должны открыться не только для хозяев банкетных залов. Огромное количество людей работает на свадьбах - фотографы, видеографы, официанты, повара, посудомойщицы, оформители и многие другие люди. Закрытием залов эти люди лишаются возможности кормить нормально свои семьи", - отметил adil_mantaev.

"Вот так люди остаются без работы", - отметила salima.daudovna.

"Жалко поваров, официантов, посудомойщиц - они остались без заработка. А владельцев залов, видеографов и фотографов, певцов вообще не жалко. Раздули искусственно цены, так вам и надо", - заявил moymikrimir.

Впрочем, многие комментаторы заявили, что банкетные залы и вовсе нужно закрыть, а заодно кальянные и клубы.

"Да-да, побыстрее открывайте залы, а то дагестанскому народу хочется как можно больше кидать понты на свадьбах. Устраивать пир и хвастаться молодожёнами", - шутит cvetok_98.

"Пусть закрывают полностью! Хуже никому не будет! Дома играйте свадьбы!" - предложил avto_nomera05_rd.

"Цены задрали до небес, а теперь плачете. Когда бедолага от безысходности занимает деньги, чтобы в ваших залах свадьбу сыграть, им к кому идти?" - задается вопросом murad05057777.

"Дай Аллах, чтобы навсегда закрылись залы, клубы, кальянные и другие места сбора шайтанов", - считает safar111111.

"Парни сейчас возьмут себя в руки и шустренько с завтрашнего дня жениться начнут, пока залы не открыли, спешите, успейте, а то двойная трата потом", - пошутила kebedova_salma.

Напомним, что многим пациентам в Дагестане ставился диагноз "внебольничная пневмония". По данным Минздрава Дагестана, только к 24 июля 2020 года с этим диагнозом в республике умерли 1194 человека. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с пневмонией в действительности скончались от коронавируса, говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".