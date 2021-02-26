Защита указала на отсутствие ясных обвинений против Пивоваровой

26 февраля 2021, 16:17

Бывшую руководительницу батайской газеты "Вперед" Елену Пивоварову перевели из реанимации в общую палату, врачи оценивают ее состояние как среднетяжелое. В соцсетях размещаются тенденциозные публикации о виновности Пивоваровой, хотя даже после допроса ее подчиненной остается неясным, в чем именно их подозревают, указала адвокат Евгения Каплунова.

"Кавказский узел" сообщал, что в феврале у бывшей главреда муниципальной батайской газеты "Вперед" Елены Пивоваровой и бывшего главного бухгалтера газеты Аваковой прошли обыски по делу о растрате. 19 февраля Пивоварова была госпитализирована в реанимацию с инсультом. 24 февраля ее выписали, но на следующий день Пивоварова пришла на допрос к следователю, откуда ее увезли на машине скорой помощи и положили в реанимацию. Страховая компания выясняет, не была ли преждевременной выписка Пивоваровой из больницы накануне допроса, сообщила адвокат.

Более 100 журналистов из разных регионов России подписали обращение к Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию. Текст этого обращения опубликован на "Кавказском узле".

Елена Пивоварова переведена из реанимации в общую палату, однако врачи пока не могут сказать, как долго она будет оставаться в больнице, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат журналистки Евгения Каплунова. "Состояние неизменное, средней тяжести, пока никаких прогнозов не дается врачами", - отметила она.

Адвокат выразила недовольство недостоверными, по ее словам, публикациями в соцсетях - в частности, о том, что следователь якобы пытается допросить Пивоварову прямо в больнице. Публикации, авторы которых настаивают на виновности журналистки, Каплунова сочла психологическим давлением.

"Ребенок [Пивоваровой] в школе страдает из-за происходящего - девочке восемь лет, она разное слышит от одноклассников. После обыска, который проходил в шесть утра, у девочки остался испуг - она просится не ходит в школу, боится, что там ее задержат, украдут. Давление оказывается через Telegram-каналы, различные паблики в социальных сетях: льется грязь, каждому человеку будет неприятно читать про себя такую грязь. Конечно, это психологическое давление", - подчеркнула Евгения Каплунова.

Она отметила, что 25 февраля следователи допросили главного бухгалтера батайской газеты "Вперед". "Ничего вразумительного о том, что пытаются найти, не сказали. Она отвечала спокойно на поставленные вопросы. Что вменяется, до сих пор непонятно, какие суммы ищут — тоже. По количеству фигурантов также непонятно, обвинения до сих пор не предъявлены", - констатировала адвокат.

Напомним, что еще до обыска Елена Пивоварова написала заявление в полицию, в котором потребовала письменно подтвердить или опровергнуть, возбуждено ли уголовное дело лично против нее и по какой статье. По словам адвоката, Пивоварову до сих пор не ознакомили с постановлением о возбуждении дела.

Под руководством Пивоваровой газета "Вперед" публиковала резонансные материалы

Напомним, что в декабре 2020 года журналист ростовской газеты "Наше время" Вера Южанская на на пресс-конференции Владимира Путина подняла вопрос об обоснованности увольнении Елены Пивоваровой областным комитетом по управлению имуществом. Президент дал указание чиновникам разобраться в ситуации. По словам самой Елены Пивоваровой, после ее увольнения "публикации стали максимально приближены к пресс-релизам администрации города". Претензии властей, в частности, вызвали расследование газеты о предприятии – монопольном поставщике питания для детских учреждений города и публикация о том, что Батайск попал в тройку антилидеров по заболеваемости COVID-19, сообщила 19 ноября 2020 года "Российская газета". У газеты "Вперед" нет своего сайта, поэтому регулярной публикации ее материалов в интернете не было. Однако на сайте "Батайск-город", учредителем которого является информационное агентство "Вперед", размещал публикации об общественном резонансе вокруг материалов газеты. Так, в 2018 году публикациями газеты "Вперед" о нарушениях в организации питания школьников и воспитанников детских садов Батайска заинтересовался депутат Госдумы Антон Гетта. Он посетил один из детских садов вместе с журналистами издания и зафиксировал, что детей кормят четыре раза в день вместо положенных пяти, в здании обваливается штукатурка со стен и потолков, сообщается в публикации на сайте "Батайск-город" от 2 февраля 2018 года.

Незадолго до увольнения Пивоваровой, в ноябре 2019 года, журналисты газеты "Вперед" по просьбам читателей освещали проблему дефицита лекарств в аптеках Батайска, следует из публикации "Батайск-города" от 11 ноября 2019 года.