Еврейские общины юга России отметили праздник Пурим

26 февраля 2021, 14:47

В еврейских общинах Волгограда, Ростова-на-Дону и Буйнакска стараются отмечать праздник Пурим ежегодно, люди готовят праздничные блюда и проводят благотворительные акции, рассказали сегодня жители этих городов. Древний праздник остается для евреев актуальным, несмотря на сомнения ученых в истории его происхождения, отметил религиовед Юрий Табак.

25-26 февраля в Волгограде община евреев отметила праздник Пурим, рассказала председатель Волгоградского еврейского общинного центра Яэль Иоффе. "Празднование прошло "вживую", вызвав большой интерес членов общины. На чтении "Свитка Эстер" (или "Книги Эстер", где описываются события, в честь которых было учреждено празднование – прим. "Кавказского узла") в зале синагоги, рассчитанном на 80 прихожан, практически не было свободных мест. Были и дети их родители. Был также мастер-класс по изготовлению "Ушей Амана" (или гоменташей – треугольных сладких пирожков). И хотя не было обязательного концерта, было видно, что люди соскучились по реальному общению", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Пурим – еврейский праздник, посвященный спасению еврейского народа от истребления во времена персидского рабства. В этот день каждый еврей обязан помочь как минимум двоим нуждающимся. Также, чтобы укрепить дружбу и любовь в обществе, принято посылать друг другу съестные подарки, в каждом послании должно быть минимум два вида еды, сообщается на сайте Федерации еврейских общин России.

Традиционное чтение "Свитка Эстер" состоялось в синагоге в Ростове-на-Дону, где собралось около сорока человек. Для тех, кто не мог присутствовать, проводилась специальная трансляция, рассказал председатель еврейской общины Ростова-на-Дону Михаил Потапов. "К сожалению, мы не смогли провести мероприятие в большем масштабе из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса. Сегодня будут еще мероприятия, включая повторное чтение "Свитка Эстер", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Члены общин юга России рассказали о регулярном праздновании Пурима

Обе общины отметили праздник большой благотворительной помощью. И Яэль Иоффе, и Михаил Потапов уточнили, что членам общин были розданы и разосланы подарки от имени Федерации еврейских общин СНГ, включавшие сладости для детей, "Книгу Эстер" и трещотки, которые надо было использовать при каждом упоминании при чтении Книги Эстер, имени главного злодея Амана. "Гром стоял такой, что ой!" – сказала Эстер Иоффе.

В 2012 году "Российский еврейский конгресс", центр и фонд "Холокост" и Московское бюро по правам человека выступили с совместным заявлением, в котором потребовали вернуть упоминание о евреях на мемориал в Змиевской балке. Однако в январе 2012 года администрация Ростовской области отказалась вернуть надпись о жертвах Холокоста на мемориал. 28 апреля 2014 года на Змиевской балке в Ростове-на-Дону состоялась церемония открытия новой памятной доски. На ней уточнено, что это самое большое место захоронения евреев времен Великой Отечественной войны.

Кроме того, подарки для детей прислал фонд "770", а ряд учениц женского коллеля (учебного заведения для женщин, желающих изучать Тору - прим. "Кавказского узла") обратились к Яэль Иоффе с просьбой дать адреса нуждающихся семей, чтобы они могли помочь им индивидуально. В Ростове-на-Дону община перед праздником распределила среди нуждающихся 700 продуктовых наборов, сообщил Михаил Потапов.

Некоторые члены общин рассказали о том, как они отмечают Пурим. Так по словам Надежды из Ростова-на-Дону она на праздник обязательно готовит гоменташи. "Мы делаем праздничный стол и веселимся — ведь Пурим это праздник веселья и увеличения радости", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Еще один член ростовской общины Вадим рассказал, что в советское время его семья отмечала Пурим дома, рассказывая разные истории и поедая испеченные бабушкой гоменташи. "Сейчас я в основном праздную в синагоге, выполняя все заповеди праздника – слушаю чтение "Свитка Эстер", даю цдаку (деньги на помощь бедным), раздаю сладкие подарки детям. Могу и выпить бокал вина, хотя до того состояния, чтобы "не отличать Амана от Мордехая" я не дохожу", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

16 сентября 2019 года на установленном в Октябрьском районе Волгоградской области знаке в память о жертвах Холокоста вандалы нарисовали крест желтой краской. Закладной камень в память евреев осквернялся несколько раз. В январе 2008 года злоумышленники попытались стереть с таблички надпись "граждан-евреев". Второй раз надпись пытались затереть в ноябре 2009 года. В 2011 году надпись на табличке замазали мелом. По двум первым случаям вандализма проводились оперативно-следственные мероприятия, но поймать злоумышленников не удалось.

Анна из Волгограда рассказала, что читает с детьми книги из "Пижамной библиотеки" (программа распространения литературы по еврейской тематике для интеграции семей в еврейскую общинную жизнь – прим. "Кавказского узла"). "Они потом пересказывают их. Поскольку в Пурим разрешены маскарады, то они разыгрывают различные костюмированные сценки. Кроме того, в этом году я впервые испекла гоменташи", – рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Анна также подтвердила, что на чтении "Свитка Эстер" в волгоградской синагоге было много людей. "Дети были в костюмах, и часть взрослых тоже", – отметила она.

Эстер из Волгограда подчеркнула, что Пурим очень любят в ее семье. "У меня двое детей – Ярин, 11 лет и Белла, 8 лет. Мы любим участвовать в карнавале, переодеваться. Стараемся держать пост перед праздником, даже дети стараются продержаться хотя бы несколько часов. Потом устраиваем дома мини-пир. Обычно мы еще кого-то зовем в гости, но сейчас не звали из-за ограничений в связи с эпидемией. Вчера мы были в синагоге, где участвовали в празднике (раньше там еще выступал школьный хор, где поют мои дети). Сегодня мы пойдем в школу ["Ор-Авнер"] – там каждый класс готовит свое представление на определенную тему с костюмами. Кроме того, в каждом классе дети делают открытки и мишлоах манот (сладкие подарки) для одноклассников", – рассказала Эстер корреспонденту "Кавказского узла".

Отметили Пурим и в небольшой еврейской общине Буйнакска, председатель которой Изгиягу Пашаев был убит в марте 2020 года. Как рассказала представитель общины Сарманда Шамаилова из-за погодных условий буйнакские евреи не смогли собраться вместе. "Нас десять старушек, из них одна – лежачая. Так что мы каждая у себя дома накрыли стол, поздравили друг друга и отметили в одиночку. Когда погода наладится, тогда и соберемся и посидим вместе. Но, я полагаю, это будет уже на Песах", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Председатель религиозной иудейской общины Буйнакска Изгиягу Пашаев жил в небольшом одноэтажном трехкомнатном домике в общем дворе недалеко от синагоги. Родственников в Буйнакске у него не было. Последние 12 лет Пашаев сдавал одну из комнат женщине, племянник которой был обвинен в его убийстве. По версии следствия, причиной нападения на Пашаева стала личная неприязнь жителя Буйнакска. 25 июля 2013 года в Дербенте было совершено также покушение на раввина местной синагоги Овадью Исакова, в результате чего он получил тяжелое огнестрельное ранение. 28 июля 2018 года он вышел из состояния комы в израильской больнице. Следствие не исключило, что причиной преступления могла стать религиозная деятельность раввина.

Религиовед назвал Пурим карнавальным праздником

Религиовед Юрий Табак отметил, что праздник Пурим очень древний – он был известен еще во втором веке до нашей эры. Но изначально он был не очень популярным. "Когда нашли свитки Мертвого моря, там были рукописи практически всех библейских книг, но ни одной рукописи "Книги Эстер". Окончательная редакция "Книги Эстер" относится к четвертому веку до нашей эры и ряд мудрецов сомневались, нужно ли включать ее в канон", – рассказал Юрий Табак корреспонденту "Кавказского узла".

Он также подчеркнул, что сейчас многие ученые полагают, что события, описанные в "Книге Эстер" – спасение евреев от всеобщего истребления в Персидской империи – не происходили в действительности. "Имена главных героев книги – это евреизированные имена вавилонских божеств. В книге множество преувеличений – вроде пира, длящегося 180 дней, планов истребления целого народа и так далее. Кроме того, нет никаких подтверждений этой истории – ни в еврейских, ни в персидских документах. Сейчас ученые приходят к выводу, что это скорее некие переделанные ассирийские рассказы о борьбе богов", – отметил религиовед.

Пурим стал единственным праздником, на который повлияла средневековая христианская традиция карнавалов, когда люди на сутки освобождались от сковывавших их обычаев и "отрывались" напропалую – в том числе напивались, добавил он.

Кроме того, для евреев это был своеобразный "День Победы" над врагами, пояснил Юрий Табак. "В результате у средневековых христиан празднование Пурима вызывало страх – они боялись, что евреи совершат какие-то преступления в этот день. А у еврейских интеллектуалов 19 века и позднее этот карнавальный разгул вызывал презрение", – заключил ученый.

Напомним, что 13 февраля 2017 года глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал на своей странице в ​Instagram видео с извинениями перед мусульманами главного раввина Москвы и председателя Совета раввинов Европы Пинхаса Гольдшмидта, который ранее заявил, что "действительно, сегодня 99 процентов террористов являются мусульманами". Сам Кадыров, заявляя об извинениях Пинхаса Гольдшмидта, ошибочно назвал его главным раввином России.