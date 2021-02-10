Изгиягу Пашаев. Стоп-кадр видео канала STMEGI TV https://www.youtube.com/watch?v=TNk0EM_C-9Q

10 февраля 2021, 02:46

Житель Буйнакска получил 10 лет за убийство раввина

Суд в Буйнакске назначил 10 лет колонии особого режима местному жителю, обвиненному в нанесении председателю иудейской общины города Изгияге Пашаеву смертельных травм.

Как писал "Кавказский узел", 66-летний председатель иудейской общины Буйнакска Изгиягу Пашаев был избит 13 марта 2020 года в собственном доме. От полученных травм он позже скончался в больнице. Следствие назвало бытовой конфликт основной версией нападения на него, с ней согласился и руководитель иудейской общины Дагестана. В июле 2020 года следователи предъявили обвинение в убийстве Пашаева жителю Буйнакского района. 

Председатель религиозной иудейской общины Буйнакска Изгиягу Пашаев жил в небольшом одноэтажном трехкомнатном домике в общем дворе недалеко от синагоги. Родственников в Буйнакске у него не было. Последние 12 лет Пашаев сдавал одну из комнат женщине, племянник которой был обвинен в его убийстве. По версии следствия, причиной нападения на Пашаева стала личная неприязнь жителя Буйнакска.

Буйнакский городской суд вынес приговор местному жителю по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, которое  повлекло смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ), сообщил 9 февраля со ссылкой на руководителя пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарему Мамаеву ТАСС. Он признан виновным в убийстве раввина, суд назначил подсудимому 10 лет колонии особого режима, сказала Мамаева.

Отметим, санкции статьи предусматривают до 15 лет лишения свободы.

Суд установил, что "несколькими ударами кулаков по различным частям тела [обвиняемый] нанес телесные повреждения председателю иудейской общины города Изгиягу Пашаеву, в результате чего последний скончался", привел сообщение сотрудника Верховного суда Дагестана "Интерфакс".

На сайте Буйнакского горсуда информации о приговоре по делу об убийстве раввина, по состоянию на 02.00 мск 10 февраля, нет. 

Комментариев от осужденного или его представителей относительно решения суда не поступало.

Примечание:

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