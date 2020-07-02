Фрагмент интерьера буйнакской синагоги. Фото Расула Магомедова для "Кавказского узла".

02 июля 2020, 23:54

Следствие назвало причину убийства лидера еврейской общины Буйнакска

Следком по Дагестану предъявил обвинение по делу об убийстве в марте 2020 года председателя еврейской общины Буйнакска. По версии следствия, причиной нападения 34-летнего жителя Буйнакского района на пожилого мужчину стала личная неприязнь.

Как сообщал "Кавказский узел", 66-летний председатель иудейской общины Буйнакска Изгиягу Пашаев был избит 13 марта в собственном доме. От полученных травм он позже скончался в больнице. Следствие назвало бытовой конфликт основной версией нападения на него, с этим мнением согласен и руководитель иудейской общины Дагестана.

Председатель религиозной иудейской общины Буйнакска Изгиягу Пашаев жил в небольшом одноэтажном трехкомнатном домике в общем дворе недалеко от синагоги. Родственников в Буйнакске у него не было. Последние 12 лет Пашаев сдавал одну из комнат женщине, племянник которой обвинен в его убийстве.

34-летний житель Буйнакского района обвинен в причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть потерпевшего, сообщило сегодня Следственное управление СК РФ по Дагестану.

По данным следствия, 13 марта обвиняемый, находясь в гостях у 66-летнего местного жителя, в ходе возникшего скандала, который перерос в драку, нанес множество ударов кулаками и ногами по голове и телу пожилого мужчины. Причиной конфликта следственные органы назвали "личную неприязнь".

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщило ведомство. Максимальный срок наказания по вменяемой обвиняемому статье составляет 15 лишения свободы. Комментариями обвиняемого или его представителей "Кавказский узел" пока не располагает.

Жители Буйнакска назвали погибшего добрым человеком и заметным в городе общественным деятелем. Община в Буйнакске маленькая – примерно десять человек, в основном пожилые женщины. "Изгиягу Пашаев не был раввином синагоги. Раввина в городе нет вообще, потому что у нас слишком маленькая община. Он как председатель религиозной организации присматривал за синагогой", – пояснила представитель общины Сарманда Шамаилова корреспонденту "Кавказского узла".

Примечание:

"Открытие мемориала в Ставропольском крае посетили родственники жертв Холокоста", "Горские евреи Азербайджана и Ставрополья почтили память жертв Холокоста", "Иудеи в Дагестане отказались отмечать Песах массовыми мероприятиями из-за коронавируса".

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