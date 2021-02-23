Более 10 активистов задержаны во время спецоперации по аресту Мелии

23 февраля 2021, 09:43

Силовики задержали более 10 представителей оппозиции, которые оказали сопротивление полиции во время спецоперации по аресту председателя "Единого национального движения" Ники Мелии. Защита намерена предпринять все усилия для освобождения оппозиционера, в том числе – подать жалобу в ЕСПЧ, рассказал адвокат.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня полиция провела в Тбилиси спецоперацию, во время которой задержала лидера оппозиционной партии "Единое национальное движение" Нику Мелию.

16 февраля парламент Грузии лишил депутатской неприкосновенности Нику Мелию, на следующий день суд в Тбилиси постановил его арестовать. 18 февраля МВД Грузии отложило арест оппозиционера на фоне ухода премьер-министра Георгий Гахарии в отставку. Нике Мелии грозит тюремное заключение на срок до девяти лет. Дело заведено в связи с акцией в ночь на 21 июня 2019 года, когда при разгоне протестующих у здания парламента сотни человек пострадали и были задержаны, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии – 2019".

Защита Ники Мелии намерена обжаловать его задержание в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), сообщил адвокат Дмитрий Садзаглишвили. "Мы пока не знаем, куда его перевели. Это выяснится спустя несколько минут, и мы надеемся, что сможем его увидеть. Для его освобождения мы используем все рычаги, в том числе обратимся в Европейский суд по правам человека", – привел сегодня "Sputnik Грузия" слова Садзаглишвили.

Во время операции по задержанию оппозиционера Ники Мелии, силовики также задержали около 10 активистов, которые находились во двое офиса партии "Единой национальное движение" (ЕНД), им всем вменяется неподчинение полиции. В числе задержанных также представитель ЕНД Ираклий Надирадзе, сообщило сегодня ИА "Новости Грузия".

После задержания Мелии политическая борьба между властью и оппозицией получит новый импульс, заявил член партии "Европейская Грузия" Гиги Угулава. "Мы будем бороться до последней капли крови, борьба будет бескомпромиссной, борьба будет до конца, борьба заключением не закончится, она только начинается", – привело сегодня его слова издание "Грузия Онлайн".

Схожее мнение высказала член "Национального движения" Хатия Деканоидзе. "Они не смогут нас запугать, сколько бы нас не закрыли в тюрьме Бидзины Иванишвили. Мы продолжаем бороться за свою родину, за которую нам больно", – приведены в публикации слова Деканоидзе.

Сожаление по поводу задержании оппозиционера высказали бывший посол США в Грузии Ян Келли, дипломат Майкл Карпентер, посол Великобритании Марк Клейтон и сенатор США Джим Риш, сообщил сегодня на своем сайте грузинский телеканал "Рустави-2". Представители оппозиции анонсировали проведение акции протеста сегодня после полудня в Тбилиси, сказано в публикации.

МВД Грузии после задержания Ники Мелии распространило сообщение, в котором заявило, что правоохранители применили "пропорциональную силу" во время спецоперации, поскольку активисты оказали сопротивление. "Соответственно, полиция применила пропорциональную силу и предусмотренные законом спецсредства для выполнения своих обязанностей, возложенных на министерство внутренних дел судом", – привел сегодня телеканал "Рустави-2" сообщение министерства.