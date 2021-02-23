Полиция задержала Нику Мелия

23 февраля 2021, 08:29

Силовики задержали в Тбилиси председателя "Единого национального движения" Нику Мелия, по предварительным данным, он отправлен в городское СИЗО.

Как писал "Кавказский узел", 16 февраля парламент Грузии лишил депутатской неприкосновенности председателя "Единого национального движения" Нику Мелию, который обвиняется в организации группового насилия, руководстве и участии в нем. 17 февраля суд в Тбилиси постановил арестовать оппозиционера. 18 февраля премьер-министр Грузии Георгий Гахария ушел в отставку в связи с неисполнением решения суда о задержании Ники Мелии. 22 февраля на эту должность был назначен Ираклий Гарибашвили.

Нике Мелии грозит тюремное заключение на срок до девяти лет. Дело заведено в связи с акцией в ночь на 21 июня 2019 года, когда при разгоне протестующих у здания парламента сотни человек пострадали и были задержаны, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о протестах в Грузии – 2019".

Полиция Грузии провела в Тбилиси операцию по задержанию Ники Мелии. "Полиция вывела задержанного лидера ЕНД, погрузила в автомобиль и увезла с территории офиса. По предварительной информации, в следственный изолятор Тбилиси", – сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Операция по задержанию Мелии началась сегодня в 8 утра (07.00 мск). Спецназ штурмовал офис "Единого национального движения" используя лестницы и спецтехнику. Они обыскали три помещения, арестовали всех, кто находился в них. Во время штурма полиция применила слезоточивый газ, передал корреспондент "Кавказского узла".

Здание ЕНД полностью оцеплено силами спецназа, на месте собираются сторонники оппозиции, ситуация напряженная, пишет сегодня "Sputnik-Грузия".

Напомним, что назначенный на должность премьер-министра Грузии Ираклий Гарибашвили в своем выступлении перед депутатами Грузии 22 февраля призвал председателя партии "Единое национальное движение" Нику Мелия исполнить решение суда об аресте. Кроме того, Гарибашвили коснулся и вопроса о переговорах с оппозицией и отметил, что власть готова обсудить возникшие проблемы.

"Что касается видения переговоров с оппозицией, думаю, что здесь нужно отделить радикальное крыло от конструктивного. Насколько я знаю, есть конструктивно настроенные оппозиционеры, которым мы никогда не отказывали в диалоге. Мы готовы к диалогу без каких-либо условий", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Гарибашвили, озвученные в эфире грузинского телеканала.