Парламентарии решением о бюджете усложнили выход Южной Осетии из кризиса

17 февраля 2021, 22:11

Президент Анатолий Бибилов является гарантом Конституции и не должен признавать законным заседание парламента в отсутствие кворума, считают оппозиционные депутаты. Заседание стало беспрецедентным нарушением, которое только усугубит политический кризис, заявили журналисты Руслан Тотров и Мурат Гукемухов. На фоне нового витка политического кризиса в Цхинвале продолжается акция протеста родственников Инала Джабиева.

"Кавказский узел" сообщал, что 16 февраля 18 депутатов парламента Южной Осетии при отсутствии кворума единогласно проголосовали за принятие бюджета на 2021 год, одобрили программу соцэкономразвития Южной Осетии и бюджет Пенсионного фонда. Возможность проведения заседания первый вице-спикер парламента Петр Гассиев обосновал тем, что регламент работы парламента не имеет правовой силы, так как не был должным образом утвержден.

14 депутатов парламента Южной Осетии с осени 2020 года бойкотируют заседания, парализовав его работу. Они добиваются отставки генпрокурора Урузмага Джагаева в связи с резонансным расследованием смерти цхинвальца Инала Джабиева. 27 января президент Анатолий Бибилов пригрозил депутатам роспуском парламента, если они не соберутся на инициированную им сессию. Ультиматум не подействовал на депутатов, но свою угрозу Бибилов не осуществил. Затем спикер парламента Алан Тадтаев распорядился не выплачивать депутатам заработную плату. Оппозиционеры указали, что бойкот заседаний не может быть основанием для невыплаты зарплат, но продолжили срывать сессии, обвиняя президента в нежелании идти на уступки.

Журналист Тотров заявил о "государственном перевороте"

Редактор североосетинского издания "ОсНова" Руслан Тотров расценил заседание парламента в Цхинвале как "конституционный переворот". "Власть показала всему миру, что Конституция в Южной Осетии ничего не значит и что власть может делать все, что заблагорассудится. Они фактически разрушили государственность, за которую Южная Осетия билась 30 лет. Это самая позорная и антиконституционная ситуация в истории Южной Осетии. В нормальных странах людей, совершивших такое, обычно судят о обвинению в государственной измене", - сказал журналист корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению Тотрова, власть "проверяла, насколько сильно удастся прогнуть" оппозицию. "Никакой публичной реакции от оппозиции пока не последовало, и я не уверен, что последует. А власть, вероятно, использует эту безрадостную ситуацию. И как она провела утверждение бюджета, так же, без кворума, проведет утверждение премьер-министра и переназначение генерального прокурора на новый срок", - заключил он.

21 января Руслан Тотров подвергся нападению на своем рабочем месте во Владикавказе, ему сломали два зуба и разбили губу. По словам Тотрова, нападавшие заявили, что недовольны его критическими публикациями о президенте Южной Осетии. Следком Северной Осетии возбудил уголовное дело по статье о воспрепятствовании журналистской деятельности с применением насилия. Дела по этой статье редки не только для Северного Кавказа, но и для России в целом – уголовное дело по "журналистской" статье неминуемо привлекает внимание, считают опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

Бибилов боится показаться слабым, указал журналист Гукемухов

Произошедшее только усугубит политический кризис в Южной Осетии, считает журналист Мурат Гукемухов. "Оппозиционные депутаты считают аргументацию руководства парламента смехотворной. По их мнению, регламент — это нормативный документ, который не регулирует правовые отношения, и потому не должен был публиковаться в правительственной газете", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Сомнительное с точки зрения Конституции заседание было проведено, чтобы президент не казался слабым, предположил Гукемухов. "Это произошло из-за того, что занервничал президент, хотя непринятие бюджета не предвещало какой-то катастрофы. Бибилов и сам будучи спикером оттягивал принятие бюджета до середины февраля. Скорее, дело было в том, что он счел, что в глазах Москвы выглядит политиком, не контролирующим ситуацию в республике, а это для него самое болезненное. Президент никогда не идет на компромиссы, поскольку считает компромисс проявлением слабости. Недаром же он говорит: власть должна быть какой угодно, но не слабой", - отметил Мурат Гукемухов.

В Южной Осетии задерживаются выплаты зарплат сотрудникам ряда госучреждений и пенсий. Президент обвиняет в этом оппозиционных депутатов, а те считают, что власти намеренно задерживают выплаты, чтобы выставить виновными депутатов и разозлить народ. Глава Минстроя Южной Осетии заявил 12 февраля, что если депутаты не примут бюджет Южной Осетии в ближайший месяц, то реконструкция цхинвальского водозабора, строительство школы и еще восьми объектов будут остановлены. Из-за бездействия парламента также не подтверждена легитимность действующего правительства.

Оппозиция готовит обращение в Верховный суд

По словам Гукемухова, 14 оппозиционных депутатов сейчас готовят обращения в Верховный суд, Генеральную прокуратуру и к президенту Южной Осетии как к гаранту Конституции.

"В заявлении в Генеральную прокуратуру и к президенту они пишут, что организаторы вчерашнего собрания нарушили пункт 4 статьи 1 Конституции («Никто не может присваивать власть в Республике Южная Осетия. Захват власти или присвоение властных полномочий является тягчайшим преступлением против народа и преследуется по закону»). А в заявлении в Верховный суд они указывают, что заседавшие нарушили регламент работы парламента. Если суд признает, что нарушения были, в этом случае все принятые вчера (16 февраля. - Прим. "Кавказского узла") решения будут аннулированы. Если нет, то депутаты, как минимум, задокументируют свою позицию", - заключил журналист.

Депутат парламента от партии "Ныхас" Зита Бесаева назвала решение 18 своих коллег подрывом государственности Южной Осетии. "Вчера произошел подрыв конституционного строя, и я считаю, что это преступление и нарушение Конституции, самой первой главы. Отменив регламент, 18 депутатов отменили все решения, которые были приняты с 2003 года, в том числе и о независимости нашего государства. Они нивелировали работу парламента в целом, то есть это такой захват властных полномочий теми депутатами, которые взяли на себя эту ответственность", - заявила Бесаева корреспонденту "Кавказского узла".

По ее мнению, 16 февраля власть продемонстрировала неспособность законно и путем диалога решать государственные вопросы. Депутат указала, что в истории югоосетинского парламентаризма это первый случай, когда допущено столь грубое нарушение Конституции. "Ни один спикер парламента не позволил себе нарушать ни Конституцию, ни регламент. То, что вчера произошло, это крах нашей государственности. Кроме того, были нарушения процессуального и процедурного характера. На сессии не имеют право присутствовать посторонние люди", - добавила Бесаева.

Она выразила надежду, что глава Южной Осетии как гарант Конституции не станет опираться на решение 18 депутатов, а госбюджет все же будет принят в рамках регламента и при наличии кворума. "Решения, принимаемые в обход регламента, считаются недействительными и не имеют юридической силы. Мне кажется, что президенту как гаранту Конституции надо задуматься, как реагировать на решение 18 депутатов. Надеюсь, он его направит в парламент, чтобы принять в рамках регламента и Конституции, иначе работа в парламенте невозможна", - заключила Зита Бесаева.

Депутат подчеркнула, что отказ от работы на сессиях не считается бойкотом. "Как раз оппозиционные депутаты ходили на работу, проводили заседания профильных комитетов, проводили встречи с населением. На сессии мы не выходили, потому что есть августовское обращение 25 депутатов к президенту парламента по вопросу отстранения от должности генерального прокурора, но на это обращение нет реакции", - пояснила она.

Бесаева заявила, что к "нелегитимному правительству добавился и нелегитимный парламент".

Инал Джабиев, смерть которого в конце августа 2020 года вызвала политический кризис в Южной Осетии, обвинен по делу о покушении на министра внутренних дел. Одновременно расследуется и дело о смерти самого Джабиева. Задержаны восемь полицейских, отстранен от должности замглавы МВД Андрей Цховребов. Родственники Джабиева недовольны ходом расследования. В январе жена Джабиева Оксана Сотиева возглавила движение в защиту прав жителей Южной Осетии "Закон. Справедливость. Инал Джабиев", цель которого состоит в восстановлении справедливости и законности в регионе. Супруга и мать Джабиева также добиваются отставки генпрокурора и завершения расследования, они организовали в столице республики круглосуточную акцию протеста, которая продолжается уже более двух месяцев.

Акция родственников Джабиева продолжается 76-й день

Мать, сестра и вдова Инала Джабиева остаются на Театральной площади в Цхинвале, поддержать их приходят и другие горожане. Женщины собираются под тентом, у газового обогревателя. Мужчины из числа активистов заглядывают туда редко, заходя в основном только за стаканом горячего кофе, передал корреспондент "Кавказского узла".

"Ночью тент быстро накрывало снегом, но его периодически стряхивают парни", - рассказала вдова Джабиева Оксана Сотиева. По ее словам, вечерами на акции собираются 10-12 человек. "Каждый сам знает уже свое время прихода на акцию, и так сменяют друг друга", - пояснила Сотиева.

По ее словам, в Генеральной прокуратуре уведомили, что в конце месяца потерпевшую сторону уже ознакомят с материалами дела, которые следователи уже готовы передать в суд.

Новости о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Джабиева, размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис".