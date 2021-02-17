Подозреваемый в убийстве главы села Новокули. Скриншот видео "Кавказского узла"

17 февраля 2021, 18:25

Глава МВД Дагестана в свете убийства Капланова указал на неосмотрительность полицейских

Росгвардейцы, подозреваемые в убийстве главы села Новокули в отделе полиции, законно вошли туда с оружием, но в силу их конфликта с Каплановым сотрудникам отдела стоило быть предусмотрительнее и изъять это оружие, чтобы не допустить такого развития событий, рассудил министр внутренних дел Дагестана. 

Как сообщал "Кавказский узел", 6 февраля в одном из отделов полиции Махачкалы был застрелен бывший глава села Новокули Абакар Капланов. По подозрению в убийстве были задержаны два сотрудника Росгвардии, они находятся под арестом. Пользователи Instagram после инцидента обвинили силовиков в том, что те не могут навести порядок в своих ведомствах. Адвокат утверждает, что арестованные не помнят всех деталей произошедшего в отделе полиции.

Жители села Новокули сообщили, что подозреваемые долгое время конфликтовали с Каплановым из-за земельного участка. На земельный спор как на причину убийства указал и глава Дагестана Сергей Меликов. Один из росгвардейцев, доставленный 8 февраля в здание Советского райсуда Махачкалы перед тем, как отправиться в СИЗО, проигнорировал заданный в коридоре вопрос о том, раскаивается ли он, следует из видео "Кавказского узла" "Дагестан: росгвардейцы арестованы после убийства в райотделе".

Сотрудники Росгвардии имели право на ношение оружия, в том числе и в отделе полиции, указал глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов. "У нас нет нормативных документов, которые позволяют изымать оружие у сотрудников при посещении наших объектов, будь то прокурорский работник, следователь, сотрудник Росгвардии или ФСБ. Но в данной ситуации они были участниками конфликта и, возможно, надо было предвидеть [развитие событий] и изъять оружие", – сказал сегодня Абдурашид Магомедов.

Полиция продолжает оценивать действия сотрудников отдела полиции, где произошло убийство, добавил он. "Мы от ответственности не уходим. И мы, и Следственный комитет проводим проверки, в ходе которых будет дана оценка и действиям сотрудников отдела полиции", – процитировала министра внутренних дел республики "Молодежь Дагестана".

Абдурашид Магомедов добавил, что до убийства Капланова подозреваемые жаловались на него в полиции, и МВД давало оценку каждому их заявлению, передал "Интерфакс".

Примечание:

"Два жителя Дагестана арестованы по делу о хранении взрывчатки", "Продлен арест обвиняемому в убийстве школьницы из Каспийска", "Матери арестованных дербентцев пожаловались на затягивание проверки заявлений о пытках".

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