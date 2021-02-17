Два человека задержаны после нападения на журналистов в Грузии

17 февраля 2021, 11:21

Полицейские задержали в Чиатуре двух мужчин, подозреваемых в нападении на журналиста и оператора телеканала во время подготовки репортажа из села Шукрути, сообщили в МВД Грузии.

Полиция в городе Чиатура (регион Имерети) задержала двух мужчин, которые, по версии следователей, 15 февраля в селе Шукрути Чиатурского района "оскорбили словесно и физически" журналиста и оператора кутаисского бюро ООО "Медиа Холдинг Квира".

Причины нападения пока неизвестны, уголовное дело возбуждено по статье "Незаконное препятствование профессиональной деятельности журналистов, совершенное с угрозой насилия", предусматривающей до двух лет лишения свободы, сообщает сегодня "Sputnik Грузия" со ссылкой на МВД Грузии.

Один из задержанных был ранее судим, уточняет сегодня "Новости-Грузия".

В день инцидента съемочная группа приехала в село Шукрути для съемки репортажа. Журналист поговорил с местными жителями и направлялся вместе с водителем и оператором домой к одному из сельчан для записи интервью, когда на них напали. Тема сюжета, над которым работала съемочная группа, не уточняется, сообщило издание.

По словам журналистки Ануки Липаришвили, в селе Шукрути несколько человек напали на оператора Сандро Вашакидзе, а также оскорбили ее саму и водителя.

"Мы собирали материалы для сюжета, проводили интервью, и когда мы ехали к одному из респондентов, с которым заранее договорились, за нами погналась иномарка. На большой скорости они угрожали врезаться в нас. Когда мы приехали по адресу, неизвестные лица вышли из машины и начали оскорблять нас. Мы пытались выполнить свою работу, но нам намеренно мешали, и когда мой оператор Сандро включил камеру, агрессоры напали на него и избили. Они были пьяны и агрессивно настроены", - привело 16 февраля ее слова агентство "Грузия Online".