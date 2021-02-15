Ингушетия и Калмыкия стали лидерами российского рейтинга борьбы с ВИЧ

15 февраля 2021, 22:45

Авторы исследования о ситуации с выявлением и лечением ВИЧ в России включили Ингушетию и Калмыкию в группу из 13 наиболее благополучных регионов. Успешно справляются с проблемой и врачи на Ставрополье и в Волгоградской области, в остальных регионах ЮФО и СКФО проблема выражена на среднем уровне.

Фонд "Нужна помощь" разместил сегодня на сайте проекта "Если быть точным" обновленные данные о вирусе иммунодефицита человека (ВИЧ) в России на 2019 год. Статистика собиралась по информации профильных ведомств, некоммерческих организаций и альтернативных источников.

ВИЧ относится к так называемым социально значимым заболеваниям, его распространение очень сильно зависит от осведомленности населения о путях передачи инфекции и принятых в обществе практик заботы о своем здоровье, указали авторы исследования. "Для сдерживания распространения большое значение имеет также раннее выявление ВИЧ и постоянный доступ людей, живущих с ВИЧ, к необходимым медикаментам (антиретровирусной терапии, АРТ). И еще одна важная составляющая темы — социальная уязвимость людей, живущих с ВИЧ. Многие из них сталкиваются с предвзятым отношением (когда другие люди воспринимают людей с ВИЧ как опасность или приписывают им асоциальный образ жизни), из-за чего им становится сложно найти работу, завести друзей или семью", - говорится в публикации.

В исследовании представлен рейтинг регионов РФ по масштабу проблемы. Субъекты федерации были при этом разбиты на пять групп - от наиболее благополучной (А) до наименее (Е). Регионы Северо-Кавказского и Южного федерального округов в наиболее проблемные группы E и D не вошли. В самой массовой группе, С, оказались Астраханская и Ростовская области, Краснодарский край, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Дагестан, Северная Осетия и Чечня. Волгоградская область и Ставропольский край причислены к группе B, а Ингушетия и Калмыкия вошли в группу из 13 наиболее благополучных регионов. Авторы исследования особенно выделили среди благополучных регионов два, в том числе и Калмыкию - там в течение пяти лет наблюдается стабильно низкий уровень выраженности проблемы.

Ингушетия и Калмыкия уже не первый год входят в число регионов-лидеров, заявила аналитик фонда "Нужна помощь" Ксения Бабихина "Кавказскому узлу", комментируя результаты проведенного ею исследования ситуации с ВИЧ в России за 2019 год. "В нашем рейтинге нет резких взлетов, когда вчера ты не лидер, а сегодня — лидер. Оба региона были в числе лидеров и в рейтинге, составленном в прошлом году", - отметила она.

Бабихина также выделила особенности ситуации в Калмыкии и Ингушетии, благодаря которым эти республики стали лидерами. "В Ингушетии самое большое на Северном Кавказе количество людей, находящихся на диспансерном учете — 76%. Это означает, что человек охвачен системой здравоохранения, проходит регулярные обследования и т.д. А у Калмыкии самый высокий в регионе уровень людей с ВИЧ с неопределяемым уровнем нагрузки, то есть своевременно получающих антиретровирусную терапию — 93%", - рассказала она.

В основе рейтинга — четыре ключевых показателя, которые основаны на данных, опубликованных министерством здравоохранения и Федеральным научно-методическим центром по профилактике и борьбе со СПИДом Роспотребнадзора. Эти показатели - количество людей, живущих с ВИЧ; количество людей, знающих свой статус; количество людей, получающих терапию; количество людей с подавленной вирусной нагрузкой. То есть в благополучных регионах люди с ВИЧ получают необходимую медпомощь.

В Калмыкии на 2019 год с диагнозом ВИЧ жили 280 человек (103 зараженных на 100 тысяч жителей). На диспансерном учете состояли 193, получали лечение 150. Вирусная нагрузка подавлена у 140 человек (49,1%). В Ингушетии на 2019 год с диагнозом ВИЧ жили 855 человек (169 зараженных на каждые 100 тысяч). На диспансерном учете состояли 649, получали лечение 497. Неопределяемая вирусная нагрузка - у 369 (41,4%).

В Ставропольском крае 5595 больных, вирусная нагрузка подавлена у 37,5%. В Кабардино-Балкарии - 1637 зараженных, положительные результаты лечения у 36,9%. В Карачаево-Черкесии - 700 больных, вирусная нагрузка подавлена у 35,8%. В Краснодарском крае эти показатели равны 21 071 и 35,8%, в Северной Осетии - 1809 и 35,5%, в Астраханской области - 1670 и 34,2%, в Ростовской - 14 987 и 32,1%, в Адыгее - 1155 и 31,1%, в Чечне - 2000 и 23,5%, в Дагестане - 2875 и 18,5%. Авторы исследования обратили внимание, что расчетный год - 2019, и в настоящее время показатели могут быть несколько иными.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в 2011 году муфтият Чечни обязал молодоженов предъявлять имамам сел и районов справку об отсутствии ВИЧ-инфекции. Если у жениха и невесты нет заверенных сертификатов об отсутствии ВИЧ, они не могут рассчитывать на бракосочетание по мусульманским обычаям, без этих документов брак отказываются регистрировать и в ЗАГСах. С 1 ноября 2018 года в Чечне введен сертификат нового образца: теперь те, кто намерен вступить в брак, должны будут сдавать анализы не только на ВИЧ/СПИД, но также проходить проверку на отсутствие заболеваний, передающихся половым путем, а также гепатита В и С.