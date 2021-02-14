Одиночный пикет Галины Тихенко. Волгоград, 14 февраля 2021 года. Фото Вячеслава Ященко для "Кавказского узла".

14 февраля 2021, 19:19

Волгоградские активисты провели одиночные пикеты в поддержку Навального

В Волгограде прошли три одиночных пикета в с требованием освободить оппозиционного лидера Алексея Навального и других политзаключенных. Полиция сочла один из трех пикетов групповым из-за того, что прохожий помог активистке собрать разлетевшиеся на ветру плакаты.

Как сообщал "Кавказский узел",  23 и 31 января по всей России, в том числе в Волгограде, прошли массовые акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Задержанные волгоградцы рассказали, что приняли участие в протестах из-за отсутствия социальной помощи, нищеты и беззакония.

Аналитики признали акции 23 и 31 января самыми массовыми за постсоветскую историю России. 2 февраля Навальный был приговорен к заключению в колонии, в тот же день прошли массовые задержания, в том числе журналистов. Опрошенные "Кавказским узлом" политологи, однако, спрогнозировали дальнейшее угасание протестной активности в регионах.

Силовики обвинили активистку в нарушении

Плакаты активистки Гродниковой. Волгоград, 14 февраля 2021 года. Фото Вячеслава Ященко для "Кавказского узла".Активисты Тамара Гродникова, Галина Тихенко и Владимир Васильченко вышли в 14.30 мск с плакатами на аллею Героев в Центральном районе Волгограда. Чтобы их пикеты не были признаны массовой акцией, протестующие стояли на расстоянии более 50 метров друг от друга. Все они выступали в защиту политических заключенных России и выражали поддержку Алексею Навальному. Акция протеста на аллее Героев продлилась полтора часа, никого из протестующих не задержали.

Тамара Гродникова расставила свои плакаты вдоль бордюра, прикрепляя их к кустам. На плакатах были надписи: "Эх, раз, еще раз, еще много, много раз у народа украли свободы", "Свободу Николаю Платошкину", "Свободу политзаключенной Анастасии Шевченко", "Свободу политзаключенному Марку Гальперину" и другие.

Основатель движения "За новый социализм" Николай Платошкин с 4 июня 2020 года находится под домашним арестом по обвинению в распространении фейков о коронавирусе и подготовке массовых беспорядков. Сегодня в Волгограде прошел отдельный одиночный пикет в защиту Платошкина. Ростовской активистке Анастасии Шевченко грозит пять лет колонии по делу о причастности к работе "нежелательной организации". Активист Марк Гальперин в 2018 году был признан виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности и приговорен к двум годам лишения свободы условно. В декабре 2019 года суд заменил ему условный срок на лишение свободы в колонии-поселении.

Из-за сильного ветра плакаты Гродниковой разлетались, ей вызвался помочь прохожий. Он ловил плакаты и устанавливал их за бордюром. Этим заинтересовались полицейский и двое дружинников-казаков. Полицейский, назвав свою должность и звание, заявил Гродниковой, что пикет групповой, и он на видеокамеру зафиксировал нарушение положений Административного кодекса о проведении политических акций. Тамара Гродникова стала объяснять полицейскому, что пикет ее одиночный, а прохожий помогал ей до начала пикетирования.

Тамара Гродникова общается с полицейским. Волгоград, 14 февраля 2021 года. Фото Вячеслава Ященко для "Кавказского узла"."Абсолютно неправомерно на меня составлен протокол. Я попросила полицейского указать на признаки группового пикета, которые он якобы заметил. Его объяснения я записала на видео на телефон. Получилось такое обучающее видео о некомпетентности, предвзятости полицейских", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Тамара Гродникова.

Она также отметила в разговоре, что готова выйти во двор с фонариком в рамках всероссийской акции штабов Навального. Женщина выразила надежду, что соседи ее поддержат. "Я не сторонница Навального. Но готова его поддержать и даже, возможно, буду за него голосовать, если такое голосование случится. В России сейчас нарушают все права и свободы человека. Против этого нужно бороться", - заявила активистка.

Полицейский записывает паспортные данные активистки Галины Тихенко. Волгоград, 14 февраля 2021 года. Фото Вячеслава Ященко для "Кавказского узла".После Гродниковой полицейский и дружинники подошли к пенсионерке из Волжского Галине Тихенко. Активистка разложила на скамейке плакаты "Власть без правосудия – шайка бандитов", "Свободу Навальному" и другие. В руках женщина держала плакат "Отравитель не может быть президентом". Полицейский записал паспортные данные Тихенко, сфотографировал плакаты и поинтересовался целью ее выступления.

Такую же процедуру полицейский провел и в отношении Владимира Васильченко, который держал в руках плакат "Свободу политзаключенным. Нет полицейскому государству". На бордюре Васильченко расставил плакаты "ЦФСБ! Лучше займись расследованием здоровья президента", "А на войну деньги есть?".

Владимир Васильченко отказывается сообщать свои паспортные данные полицейскому. Волгоград, 14 февраля 2021 года. Фото Вячеслава Ященко для "Кавказского узла".Васильченко отказывался предоставлять полицейскому свои паспортные данные и спросил, на каком основании тот их спрашивает. После разговора с полицейским к Васильченко подошел прохожий, который стал задавать вопросы о цели акции. Активист сообщил ему о суде над Навальным.

Галина Тихенко сообщила, что намерена принять участие в еще одной акции в поддержку Навального. "Мы сегодня вновь выступаем за свободу политических заключенных. Их в России становится все больше и больше. Это недопустимо. Россия превращается в полицейское государство. Я выйду на привокзальную площадь в Волжском с фонариком. Поддержу всероссийскую акцию протеста", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Галина Тихенко.

Активистка сообщила, что полиция задержала ее на акции протеста, проходившей на площади Ленина 31 января. На нее был составлен протокол о незаконном участии в несанкционированном митинге. Тихенко грозит штраф в 10 тысяч рублей. "Я подала апелляцию [на решение районного суда]. Скоро должны сообщить нам дату судебного заседания. Она пока неизвестна. Нам (оштрафованным активистам. - Прим. "Кавказского узла") помогает штаб Навального. У меня также мое заявление приняли в ЕСПЧ по поводу незаконного задержания на акции в 2012 году", - рассказала Галина Тихенко.

Акция вызвала интерс у прохожих

Прохожие подходили к пикетчикам и высказывали свое мнение по поводу их требований. Так безработный Аркадий Савельев заявил, что полностью поддерживает требования активистов. "Я против нарушения свобод и прав людей. Я за освобождение политических заключенных. Еще 10 лет назад я не верил, что у нас они есть", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". При этом Савельев сказал, что не будет участвовать в акции за Навального, потому что "в такие игрушки" не играет. "Глупость это и детский сад. Надо на улицы выходить с протестами, а не в бирюльки играть", - пояснил Аркадий Савельев.

Прохожий спорит с пикетчиком Владимиром Васильченко. Волгоград, 14 февраля 2021 года. Фото Вячеслава Ященко для "Кавказского узла".Прогуливавшаяся по аллее во время акции Ольга Пономарева сказала, что политикой не интересуется. "Если люди вынуждены выходить с плакатами на улицу, значит, их проблемы эти очень интересуют. Это их право", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла". Ее супруг Алексей Пономарев отметил, что он против "антипутинских выступлений", так как это "приведет к развалу страны". "Я не хочу великих потрясений. Нашу страну и так последние сто лет изрядно трясет. Давайте жить мирно и спокойно", - призвал волгоградец.

Студент медицинского университета, представившийся Сергеем, сказал, что поддерживает пикетирующих. "Я бы и сам вышел с плакатами на улицу. Но меня ведь в раз отчислят, а мне надо специальность получить. Но я выражаю поддержку активистам, правильно у них на плакатах все написано: и Навального надо срочно освобождать, и других политзаключенных отпускать домой", - сказал студент корреспонденту "Кавказского узла".

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа - на странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Жители Волгограда потребовали наказать организаторов флешмоба на Мамаевом кургане", "Краснодарский Центр национальных культур отметился роликом в поддержку Путина", "Координатор волгоградского штаба Навального пожаловался на плохие условия в спецприемнике".

Автор: Вячеслав Ященко; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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