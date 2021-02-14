Волгоградские активисты провели одиночные пикеты в поддержку Навального

14 февраля 2021, 19:19

В Волгограде прошли три одиночных пикета в с требованием освободить оппозиционного лидера Алексея Навального и других политзаключенных. Полиция сочла один из трех пикетов групповым из-за того, что прохожий помог активистке собрать разлетевшиеся на ветру плакаты.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 и 31 января по всей России, в том числе в Волгограде, прошли массовые акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Задержанные волгоградцы рассказали, что приняли участие в протестах из-за отсутствия социальной помощи, нищеты и беззакония.

Аналитики признали акции 23 и 31 января самыми массовыми за постсоветскую историю России. 2 февраля Навальный был приговорен к заключению в колонии, в тот же день прошли массовые задержания, в том числе журналистов. Опрошенные "Кавказским узлом" политологи, однако, спрогнозировали дальнейшее угасание протестной активности в регионах.

Силовики обвинили активистку в нарушении

Активисты Тамара Гродникова, Галина Тихенко и Владимир Васильченко вышли в 14.30 мск с плакатами на аллею Героев в Центральном районе Волгограда. Чтобы их пикеты не были признаны массовой акцией, протестующие стояли на расстоянии более 50 метров друг от друга. Все они выступали в защиту политических заключенных России и выражали поддержку Алексею Навальному. Акция протеста на аллее Героев продлилась полтора часа, никого из протестующих не задержали.

Тамара Гродникова расставила свои плакаты вдоль бордюра, прикрепляя их к кустам. На плакатах были надписи: "Эх, раз, еще раз, еще много, много раз у народа украли свободы", "Свободу Николаю Платошкину", "Свободу политзаключенной Анастасии Шевченко", "Свободу политзаключенному Марку Гальперину" и другие.

Основатель движения "За новый социализм" Николай Платошкин с 4 июня 2020 года находится под домашним арестом по обвинению в распространении фейков о коронавирусе и подготовке массовых беспорядков. Сегодня в Волгограде прошел отдельный одиночный пикет в защиту Платошкина. Ростовской активистке Анастасии Шевченко грозит пять лет колонии по делу о причастности к работе "нежелательной организации". Активист Марк Гальперин в 2018 году был признан виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности и приговорен к двум годам лишения свободы условно. В декабре 2019 года суд заменил ему условный срок на лишение свободы в колонии-поселении.

Из-за сильного ветра плакаты Гродниковой разлетались, ей вызвался помочь прохожий. Он ловил плакаты и устанавливал их за бордюром. Этим заинтересовались полицейский и двое дружинников-казаков. Полицейский, назвав свою должность и звание, заявил Гродниковой, что пикет групповой, и он на видеокамеру зафиксировал нарушение положений Административного кодекса о проведении политических акций. Тамара Гродникова стала объяснять полицейскому, что пикет ее одиночный, а прохожий помогал ей до начала пикетирования.

"Абсолютно неправомерно на меня составлен протокол. Я попросила полицейского указать на признаки группового пикета, которые он якобы заметил. Его объяснения я записала на видео на телефон. Получилось такое обучающее видео о некомпетентности, предвзятости полицейских", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Тамара Гродникова.

Она также отметила в разговоре, что готова выйти во двор с фонариком в рамках всероссийской акции штабов Навального. Женщина выразила надежду, что соседи ее поддержат. "Я не сторонница Навального. Но готова его поддержать и даже, возможно, буду за него голосовать, если такое голосование случится. В России сейчас нарушают все права и свободы человека. Против этого нужно бороться", - заявила активистка.

После Гродниковой полицейский и дружинники подошли к пенсионерке из Волжского Галине Тихенко. Активистка разложила на скамейке плакаты "Власть без правосудия – шайка бандитов", "Свободу Навальному" и другие. В руках женщина держала плакат "Отравитель не может быть президентом". Полицейский записал паспортные данные Тихенко, сфотографировал плакаты и поинтересовался целью ее выступления.

Такую же процедуру полицейский провел и в отношении Владимира Васильченко, который держал в руках плакат "Свободу политзаключенным. Нет полицейскому государству". На бордюре Васильченко расставил плакаты "ЦФСБ! Лучше займись расследованием здоровья президента", "А на войну деньги есть?".

Васильченко отказывался предоставлять полицейскому свои паспортные данные и спросил, на каком основании тот их спрашивает. После разговора с полицейским к Васильченко подошел прохожий, который стал задавать вопросы о цели акции. Активист сообщил ему о суде над Навальным.

Галина Тихенко сообщила, что намерена принять участие в еще одной акции в поддержку Навального. "Мы сегодня вновь выступаем за свободу политических заключенных. Их в России становится все больше и больше. Это недопустимо. Россия превращается в полицейское государство. Я выйду на привокзальную площадь в Волжском с фонариком. Поддержу всероссийскую акцию протеста", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" Галина Тихенко.

Активистка сообщила, что полиция задержала ее на акции протеста, проходившей на площади Ленина 31 января. На нее был составлен протокол о незаконном участии в несанкционированном митинге. Тихенко грозит штраф в 10 тысяч рублей. "Я подала апелляцию [на решение районного суда]. Скоро должны сообщить нам дату судебного заседания. Она пока неизвестна. Нам (оштрафованным активистам. - Прим. "Кавказского узла") помогает штаб Навального. У меня также мое заявление приняли в ЕСПЧ по поводу незаконного задержания на акции в 2012 году", - рассказала Галина Тихенко.

Акция вызвала интерс у прохожих

Прохожие подходили к пикетчикам и высказывали свое мнение по поводу их требований. Так безработный Аркадий Савельев заявил, что полностью поддерживает требования активистов. "Я против нарушения свобод и прав людей. Я за освобождение политических заключенных. Еще 10 лет назад я не верил, что у нас они есть", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". При этом Савельев сказал, что не будет участвовать в акции за Навального, потому что "в такие игрушки" не играет. "Глупость это и детский сад. Надо на улицы выходить с протестами, а не в бирюльки играть", - пояснил Аркадий Савельев.

Прогуливавшаяся по аллее во время акции Ольга Пономарева сказала, что политикой не интересуется. "Если люди вынуждены выходить с плакатами на улицу, значит, их проблемы эти очень интересуют. Это их право", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла". Ее супруг Алексей Пономарев отметил, что он против "антипутинских выступлений", так как это "приведет к развалу страны". "Я не хочу великих потрясений. Нашу страну и так последние сто лет изрядно трясет. Давайте жить мирно и спокойно", - призвал волгоградец.

Студент медицинского университета, представившийся Сергеем, сказал, что поддерживает пикетирующих. "Я бы и сам вышел с плакатами на улицу. Но меня ведь в раз отчислят, а мне надо специальность получить. Но я выражаю поддержку активистам, правильно у них на плакатах все написано: и Навального надо срочно освобождать, и других политзаключенных отпускать домой", - сказал студент корреспонденту "Кавказского узла".

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа - на странице "Преследование активистов".