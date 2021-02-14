Пользователи Youtube поддержали жителей ростовского хутора в борьбе со свалкой

14 февраля 2021, 03:20

Автор Youtube-канала "The Люди" Антон Лядов опубликовал репортаж с мусорного полигона близ хутора Веселый в Ростовской области. Он рассказал о борьбе местных жителей против свалки. Пользователи видеохостинга возмутились действиями ростовских чиновников, давших разрешение на открытие полигона, и высказали восхищение местным жителям, сплотившимся против общей проблемы.

Как сообщал "Кавказский узел", жители хутора Веселый выступили против строительства компанией "Чистый город" мусороперерабатывающего комплекса в Мясниковском районе Ростовской области. 22 февраля они провели акцию протеста, но в мае не смогли помешать выгрузке мусора на полигоне из-за выставленных силовиками постов. В августе 2020 года суд вернул в сельскохозяйственный оборот земли в районе мусороперерабатывающего комплекса, что, по мнению активистов, является основанием для прекращения вывоза туда отходов.

Противостояние жителей хутора Веселый и компании "Чистый город", которая строит мусороперерабатывающий комплекс в Мясниковском районе, началось в ноябре 2019 года, когда подрядчик стал готовить строительную площадку. 31 января суд оштрафовал жителя хутора Федора Поркшеяна, который, по версии полиции, преградил проезд строительной техники на стройку мусорного полигона.

Автор Youtube-канала "The Люди" (3,13 миллиона подписчиков) Антон Лядов опубликовал 12 февраля репортаж с мусороперерабатывающего комплекса возле хутора Веселый в Ростовской области. Тридцатиминутный фильм по данным на 03.20 мск сегодня, 14 февраля набрал 1 548 938 просмотров и 15 872 комментария.

В начале фильма автор ведет съемку из автомобиля. Он показывает длинную очередь из мусоровозок, которые стоят на въезде на полигон. "Примерно год назад власти решили, что тысячи тонн мусора из миллионника Ростова будут свозить сюда. С тех пор здесь появилась свалка, огороженная двумя заборами. На въезде пропускная система", - утверждает Лядов.

На видео с высоты птичьего полета видны горы мусора и стаи чаек, кружащих над ним. Автор приводит отрывки видеорепортажей с акций протеста местных жителей, которые выступали и выступают против полигона, так как он, по их мнению, угрожает их здоровью и жизни. В хутор Веселый автор приехал, чтобы пообщаться с местными жителями. Желающих высказать свое мнение оказалось очень много.

"Почти на каждом заборе надпись: "Мы против свалки". Люди с открытыми лицами идут не просто говорить, а кричать в лицо властям за то, что они не считаются с ними", - отметил автор фильма. Жители Веселого рассказали Лядову, как боролись с перевозкой мусора, дежурили на дороге к полигону.

Лядов провел своеобразный эксперимент - на загруженном мусором обычном грузовом автомобиле вместе с местным жителем он проник на свалку. На въезде охранник лишь напомнил, что въезжать нужно "за наличку". Водитель грузовика чуть позднее рассказал, что заплатил на въезде 320 рублей "за 800 кг мусора".

"Никто ни разу не спросил, что за мусор мы привезли. Мы могли привезти радиационные отходы, скинуть. Никто вообще не посмотрел в машину", - отметил автор фильма. Не спросили про происхождение мусора охранники и водителя.

"Мусора столько, что грунта, которым он должен закапываться, не хватает. Пакеты непонятно с чем валят друг на друга в несколько рядов. Чайкам места тоже не хватает - по примеру мусора они садятся друг на друга", - отметил Лядов.

Он отметил, что по документам эта площадка называется временной. "То есть, по идее все это должны выкопать и куда-то отвезти", - сказал он.

Автор фильма восхитился тем, как жители хутора Веселый сплотились перед общей проблемой. "Я такого не видел нигде, чтобы маленькая деревня настолько объединилась, настолько билась за уважение, за то, чтобы с ними считались - это очень сильно", - резюмировал он.

Пользователи Youtube в комментариях высказали возмущение действиями чиновников и поддержали жителей хутора Веселый в их борьбе с полигоном.

"В тренды этот фильм для рекомендаций - это показатель отношения власти к народу!" - предложил БАХ.

"Надо собрать всех этих чиновников и пусть переезжают на эту свалку жить", - считает Урбанович Анжелика.

"Неужели после этого не найдется еще юристов, согласных помочь этим людям? Очень жаль, что такие наши реалии", - посетовал Viktor Tokmashov.

"Когда-то эти поля засеивали, а теперь заваливают мусором", - написал Николай Чмутов.

"Очень важный посыл о том, что люди борются за свои права. Потому что издалека кажется, что во всей России люди смирились и молчат о своих проблемах", - считает Erika.

"Все одно и то же. Тошно смотреть, как все у нас в стране устроено. Рот затыкают тем, кто неравнодушен, и запугивают. Живите в страхе и не вякайте - на девиз, видимо", - написала Tatiana P.

"Просто дно пробито! Дорогу построили специально для свалки, а в деревнях как после танков", - возмутился Максим Беляков.