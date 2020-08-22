Решение суда дало жителям Веселого надежду на закрытие мусорного полигона

22 августа 2020, 16:56

Суд вернул в сельхозоборот земли в районе мусороперерабатывающего комплекса в Мясниковском районе Ростовской области, это основание для прекращения вывоза туда отходов, считают активисты. Параллельно местные жители оспаривают через суд результаты экологической экспертизы.

Как сообщал "Кавказский узел", жители хутора Веселый выступили против строительства компанией "Чистый город" мусороперерабатывающего комплекса в Мясниковском районе Ростовской области. 22 февраля они провели акцию протеста, но в мае не смогли помешать выгрузке мусора на полигоне из-за выставленных силовиками постов.

Противостояние жителей хутора Веселый и компании "Чистый город", которая строит мусороперерабатывающий комплекс в Мясниковском районе, началось в ноябре 2019 года, когда подрядчик стал готовить строительную площадку. 31 января суд оштрафовал жителя хутора Федора Поркшеяна, который, по версии полиции, преградил проезд строительной техники на стройку мусорного полигона.

Суд частично удовлетворил требования веселовцев

29 июля Ростовский областной суд вернул статус сельхозземель участку площадью 286 гектаров, ранее переданному депутатами Мясниковского района Ростовской области под строительство промышленных объектов и Мясниковскому межмуниципальному отходоперерабатывающему экологическому комплексу (МОЭК). Жители хутора Веселый добивались, чтобы и земля самого МОЭК, а это 98 гектар, также вернулась в фонд сельскохозяйственных земель, а пользование полигоном было бы приостановлено, однако суд удовлетворил иск хуторян лишь частично.

"Это наша первая победа, иск частично удовлетворили. Мы полностью хотели отменить решение о переводе земель, но нам удалось это частично: перевести санитарно-защитную зону вокруг полигона опять из промышленного назначения в сельскохозяйственное", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" местная жительница Оксана Локтионова - активистка экологической общественной организации "Живая планета", представляющей интересы хуторян.

Несмотря на частичную победу, на решение областного суда будет подана жалоба в Третий апелляционный иск в Сочи, заявила Локтионова. По ее словам, суд оставил полигон без санитарно-защитной зоны, и теперь использовать полигон нельзя. Локтионова также сообщила, что "Живая планета" готовит новый иск, с требованием прекратить ввоз мусора на площадки МОЭК на время судебных разбирательств.

"Сейчас подаем иск, который на время проведения судебных разбирательств прекратит ввоз мусора на площадку временного размещения. Изначально это место позиционировалась «Чистым городом» как площадка временного размещения с сортированным мусором, однако сейчас это обычная свалка городская, на которую идет мусор в жбанах - несортированный, и его насыпают в кучи. Уже вырос мусорный террикон три метра высотой. Этому и будет посвящен наш иск", - пояснила активистка.

Она сказала, что в суд местные жители обратились вынужденно - после того, как письма губернатору Василию Голубеву и многочисленные обращения в природоохранную прокуратуру остались без ответа.

Решение Ростовского областного суда принято в отношении земельных участков, которые рассматривались администрацией Мясниковского района как зона перспективного развития района для размещения промышленных объектов, указала представитель пресс-службы группы компаний "Чистый город" Анна Романова. "Данное решение суда никак не влияет на ход строительства Мясниковского МОЭКа, так как эти земельные участки не относятся к территории под размещение межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса", - заявила она.

По мнению компании, данное решение суда не мешает установить санитарно-защитную зону вокруг Мясниковского МОЭК.

Мусор завозится на полигон ежедневно

Вывоз мусора на полигон, начавшийся 10 мая, продолжается, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" жители хутора. По словам другой местной жительницы, пенсионерки Валентины Петрищевой, мусоровозы едут на полигон каждые пять-семь минут.

Каждые сутки на полигон заезжают около 500 машин, сообщил бывший директор Веселовской школы Геннадий Запорожцев. "Мусорная куча уже выросла с 10 мая до высоты трехэтажного дома. Полицейские дежурили первое время, ставили регулировщиков, сопровождали мусоровозы, выгоняли нас, штрафовали, но сейчас их уже нет", - рассказал местный активист.

Он заявил, что мусоровозы весом 50-60 тонн уничтожили пятикилометровый участок асфальтовой дороги от трассы до въезда в хутор Веселый. "Некоторые водители едут прямо через село. Мы же не можем бесконечно дежурить, их отлавливать", - посетовал Запорожцев.

По словам Геннадия Запорожцева, водители мусоровозов моют колеса только после дождя, а в сухую погоду - нет. Слова представителей "Чистого города" о дезинфекции каждого мусоровоза он назвал неправдой. Пожаров на самом полигоне, отметил Запорожцев, пока не происходило, однако был случай, когда загорелась одна из машин, перевозящих мусор. "Цветущий красивый хуторок превратили в помойку", - резюмировал местный житель.

Борьба против полигона пока ведется только в судах, акции протеста не проводятся из-за ограничений по коронавирусу, указал Запорожцев. "Если мы сейчас выйдем на улицу – оштрафуют. А зачем нам штрафы платить, лучше сохранить деньги на адвокатов", - сказал активист.

О динамике распространения коронавируса и введенных в связи с эпидемией ограничениях, в том числе в Ростовской области, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". На главной странице "Кавказского узла" регулярно обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России и Южном Кавказе. Материалы о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Хуторяне оспорили результаты экологической экспертизы

У жителей Веселого есть и действующий иск к "Чистому городу", он подан в Мясниковский районный суд. В этом иске местные жители оспаривают результаты государственной экологической экспертизы, проведенной по заказу "Чистого города". Веселовцы считают, что в экспертизе дана неправильная оценка влияния имеющихся здесь грунтовых вод на работу МОЭК.

"Мы живем в Веселом, знаем, что здесь грунтовые воды, и с первыми серьезными дождями ядовитый фильтрат с полигона поплывет в Азовское море и дельту Дона - тут всего три км, грунтовые воды все вывезут. Тогда наступит экологическая катастрофа - все отравим, откуда пьем. Требуем показать нам изыскания гидрологические, что грунтовые воды действительно залегают глубоко", - заявила Оксана Локтионова.

Разрешая строительство мусорного полигона, власти должны были не только учитывать расстояние от населенного пункта, но и провести оценку воздействия полигона на окружающую среду, подчеркнула руководитель ростовской региональной общественной организации "Экоправо" Ирина Черкашина. "Грунтовые воды должны быть глубоко, климат подходящий, территория не должна быть с дефицитом воды - много факторов должны сойтись, чтобы мусорный полигон в густонаселенном районе не приносил вреда. Эта работа не была сделана", - считает Черкашина.

По ее мнению, проект Мясниковского МОЭК ничем не отличается от мусорного полигона в Западном жилом массиве Ростова-на-Дону. "Нам говорят, что это современный комплекс, но то, что я увидела в документах, технически совершенно не отличается от предыдущего полигона - только там 14 га земли на 20 лет, а в Веселом 98 га на те же 20 лет. Уже есть технологии, позволяющие все отходы перерабатывать до 0%, а у нас решили закапывать их в землю", - сказала эколог корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению Черкашиной, ситуация со строительством полигона ударит по экотуризму в Ростовской области. "У нас в области все время говорят о создании туристического кластера между Ростовом-на-Дону и Таганрогом. Так вот, его не будет, а будет замусоренная территория сплошная", - считает Черкашина.

По словам юриста из Ростова-на-Дону Дениса Надеина, чтобы построить мусорный полигон, в данном случае власти должны были обеспечить право хуторян на чистый воздух. "Без экспертизы не обойтись. Кроме нормативов, регламентирующих расстояние от жилых домов, есть Федеральный закон об охране воздуха. Право на чистый воздух также закреплено в Конституции РФ", - сказал Надеин корреспонденту "Кавказского узла".