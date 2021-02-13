Пользователей соцсети возмутили задержания в поселке Тарки

13 февраля 2021, 17:49

Версия силовиков о том, что волнения в Тарках вызвали рядовые профилактические мероприятия, вызвала недоверие среди пользователей Instagram. Они выразили недовольство сегодняшними задержаниями и участившимися проверками документов в поселке.

Как сообщал "Кавказский узел", жители поселка Тарки сообщили, что силовики сегодня задержали троих участников акции в память об убитых Вали Абдурагимове и Кериме Хайруллаеве, которая прошла 12 февраля. Еще нескольких человек, которых хотели задержать силовики, удалось отбить.

3 января на склоне горы Тарки-Тау в Махачкале был убит 23-летний местный житель Вали Абдурагимов, который выступал против распространителей наркотиков. 6 января в махачкалинском поселке Тарки во время схода, на котором обсуждалось убийство активиста Абдурагимова, произошла массовая драка, в которой был убит уроженец Махачкалы Керим Хайруллаев. 8 января местные алимы решили выселить семью подозреваемого в убийстве. Кавказоведы назвали их решение беспрецедентным для Дагестана.

Всех задержанных отпустили, сообщил источник

Полицейские приехали сегодня в Тарки "для проведения оперативно-профилактических мероприятий в рамках расследования уголовного дела", пояснило МВД Дагестана. "Для выяснения причин происходящего к полицейским вышла группа местных жителей. После проведения разъяснительной беседы все собравшиеся разошлись. Несколько молодых людей, попытавшихся инициировать беспорядки, были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - сообщило ведомство на своей странице в Instagram.

Публикация сопровождается видео, на котором десятки людей стоят на узкой улице перед автомобилем силовиков. На кадрах, снятых сверху, видно, что люди, крича, раскачивают легковой автомобиль.

В связи с волнениями в Тарки были стянуты дополнительные силы, со ссылкой на официального представителя МВД Дагестана передала "Дагестанская правда".

Житель Тарки сообщил, что силовики приезжали ради обыска у активистов, которых подозревают в участии в избиении родственника бывшего сотрудника правоохранительных органов. Этого силовика в поселке считают причастным к распространению наркотиков, сообщил Telegram-канал "Спросите у Расула". Эта публикация сопровождается видео с вооруженными автоматами силовиками.

Силовики стреляли в воздух, однако возмущенных жителей поселка это не испугало. Конфликт был исчерпан только после того, как в Тарки приехал высокопоставленный сотрудник правоохранительных органов, сообщил на своем Telegram-канале журналист Исрафил Исрафилов.

В 14.09 мск 13 февраля Telegram-канал сообщил, что все задержанные отпущены.

Пользователи Instagram раскритиковали силовиков

Читатели Instagram-паблика МВД Дагестана не поверили сообщению ведомства. "Ох как сомневаюсь, что все так прямо и случилось", - написал piri_reis00. "Вы забрали пацанов утром! Пока все спят. А потом приехали еще. И наши шум подняли. Вы разъехались и тех отпустили. Зачем ложь нагоняете?" - возмутился 13propeler. "Вы что, серьезно? Это же неправда. В рамках расследование ОМОН, что ли, приходит в 6 утра?" - возмутился abdul.2016. "Для профилактических мероприятии целый состав Росгвардии подтянуть необходимо было?" - спросил khanifmusaev.1. "Лучше бы промолчали, чем писать откровенную ложь", - заключила maga_kaspisk.

Пользователь abs30876 отметил, что "много стало непонятных мероприятий [силовиков] по городу". "Вечно останавливают, спрашивают документы. Спрашиваешь причину остановки - делают глаза круглые. Типа тебя же не кто попало остановил, а сотрудник. Какой смысл миллион раз смотреть на документы, которые само МВД и выдает?" - написал он.

"Армию целую в Тарки загнали", - прокомментировал видео МВД Дагестана sherlock_0555. "Таркинские мужчины защищают своих активистов против наркоты, а вы-то что забираете их? Кто кого крышует, уже понятно всем", - заключил ssvwvss_.

За два часа, к 17.49 мск 13 февраля, эта публикация собрала 15 тысяч просмотров, 815 "лайков" и 133 комментария.

До задержаний в Трках прошла акция "Я/мы Вали, Керим"

11 февраля благотворительный фонд "Тарки" провел благотворительную акцию в память об убиитых Вали Абдурагимове и Кериме Хайруллаеве.

"Собрались у мечети Чагъараула, сделав коллективные фотографии, направились вниз раздавая садагьа (милостыню. - Прим. "Кавказского узла") всем нуждающимся и малоимущим семьям. В конце плодотворного дня организовали небольшое угощение всем желающим", - говорится в публикации от 12 февраля на странице "Молодежь Тарки-Тау" в Instagram.

Публикация сопровождается фотографиями, на которых несколько десятков мужчин и подростков запечатлены в футболках "Я/мы Вали" и "Я/мы Вали, Керим".