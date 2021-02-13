Депутаты Госдумы отреагировали на карту Турции с регионами юга России

13 февраля 2021, 12:05

Гостелеканал Турции обнародовал карту с прогнозом расширения зоны влияния Анкары на юг России, что вызвало критику со стороны депутатов Госдумы. Маловероятно, что Турция будет способна значительно влиять на Россию, указал востоковед Алексей Малашенко.

Как сообщал "Кавказский узел", во время обострения карабахского конфликта осенью 2020 года Турция открыто поддерживала Азербайджан, но отрицала прямое участие в вооруженном конфликте. В начале октября 2020 года Франция и США обнародовали данные о переброске в зону карабахского конфликта боевиков из Сирии транзитом через Турцию. Посредством поддержки Азербайджана, Турция пытается расширить влияние в регионах Южного Кавказа, заявили ранее опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Турецкий государственный телеканал TGRT в своем эфире продемонстрировал карту России, с прогнозом Stratfor расширения зоны влияния Анкары на юг России, сообщило сегодня РИА "Новости". Согласно телесюжету предполагается, что к 2050 году в нее войдут страны Северной Африки, Ближнего Востока, бывшего СССР и регионы юга России, в том числе Крым, Кубань, Ростовская область и регионы Северного Кавказа, сказано в публикации.

Властям России следует серьезнее относиться к подобным прогнозам, считает Первый замглавы комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. "Турция после успешной операции в Нагорном Карабахе абсолютно уверовала в свои силы и поэтому она официально обозначает, куда она будет дальше идти", – привело сегодня его слова РИА "Новости".

В свою очередь постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов заявил, что показанная турецким каналом карта недостойна комментария, сказано в публикации.

Расширение влияния Турции, представленное на карте, не представляет угрозы для России, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. "Мне кажется, такую информацию специально подбрасывают, чтобы посмотреть на реакцию. Но мы не будем на это реагировать. У нас нормальные отношения с Турцией, мы партнеры по многим параметрам. Я не думаю, что кто-то всерьез предполагает, что турки могут усилить свое влияние над регионами Российской Федерации", – привело сегодня РБК слова Джабарова.

Власти Турции имеют мысли о воссоздании Османской империи, но навряд ли Анкара захочет присоединить к себе российские территории силовым методом, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. "Что касается Крыма и Севастополя, в этом вопросе поставлена точка, об этом говорил президент. Это два субъекта Российской Федерации. По поводу других регионов на Северном Кавказе – на чужой вершок не надо разевать роток", – привела вчера его слова на своем сайте радиостанция "Говорит Москва".

В политических кругах Турции всерьез обсуждают вопрос присоединения Крыма, отметил депутат Госдумы Павел Шперов. "Понятно, что турецкая сторона очень хочет вернуть зону влияния, какая у нее была три века назад, может быть, даже захватить какие-то территории, но я не думаю, что это может каким-то образом всерьез обсуждаться", – привел вчера его слова на своем сайте телеканал "Дума ТВ".

На продемонстрированную турецким гостелеканалом карту необходима реакция министерства иностранных дел России, считает Шперов.

Власти Турции пытаются спроецировать имперское прошлое страны на нынешнюю обстановку, считает руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", востоковед Алексей Малашенко. "И когда они глядят на Крым, Европу и Ближний Восток, вспоминают, что когда-то это было единое государство", – привело сегодня на своем сайте его слова издание НСН.

Он усомнился, что Турция способна в будущем значительно влиять на Россию. "Я даже не знаю, на кого рассчитана эта пропаганда. Населению Турции это безразлично. Если на внешнюю аудиторию, то непонятно, кто это смотрит", – добавил Малашенко.

Основное внимание Анкара сосредоточила на Центральной Азии, так как во внешней политике Турции есть направление пантюркизма, суть которого в том, чтобы сделать страну лидером "тюркского мира", сказал Малашенко. "Что касается государств, где тюрки составляют меньшинство, там активность Турции больше символическая. Это имеет место в Европе, в России, и в Крыму. Но особых результатов это не приносит", – заключил востоковед.

Напомним, что интересы Турции и России пересекались в Нагорном Карабахе. В частности министерства обороны России и Турции договорились о создании в Азербайджане совместного центра по контролю за соблюдением перемирия в Нагорном Карабахе. Аналитики объяснили желание Анкары отправить своих военных в Нагорный Карабах вопросом престижа.

Подробнее об обострении конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".