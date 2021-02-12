Три уроженца Ингушетии объявлены в розыск по делу об убийстве Эльджаркиева

12 февраля 2021, 14:15

Следствие заочно предъявило обвинение еще трем уроженцам Ингушетии по делу о нападении на начальника ЦПЭ Ибрагима Эльджаркиева и объявило их в розыск, сообщил источник в правоохранительных органах. Один из новых обвиняемых заочно арестован, рассказали в суде.

Как информировал "Кавказский узел", 2 ноября 2019 года в Москве были застрелены начальник ингушского ЦПЭ Ибрагим Эльджаркиев и его брат, врач московской больницы Ахмед Эльджаркиев. Нападение на Эльджаркиева могло быть совершено из-за кровной мести на фоне его конфликта с баталхаджинцами, предположили тогда источники. По делу о нападении на Эльджаркиева был задержан Алихан Белхароев. Родственники считают уголовное преследование Белхароева атакой на баталхаджинцев.

Убийство Эльджаркиева было признано терактом. Руководителем группировки, причастной к убийству, назван предприниматель Хасан Полонкоев. В октябре суд продлил срок содержания под стражей восьми обвиняемым в покушении на Эльджаркиева. Еще трое подозреваемых арестованы заочно.

Следователи объявили в международный розыск еще трех уроженцев Ингушетии, которых считают причастными к нападению и убийству главы Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, сообщил сегодня источник в правоохранительных органах. "Следствием установлены и объявлены в международный розыск еще три фигуранта, которым также заочно предъявлены обвинения", – привел ТАСС его слова.

Один из обвиняемых арестован заочно, сообщила пресс-служба Басманного суда Москвы. "Суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте Дудурханова Аслана Иссаевича, которому заочно предъявлено обвинение по части 3 статьи 205 УК РФ ("Теракт, повлекший причинение смерти человеку), статье 205.4 ("Организация террористического сообщества или участие в нем"), части 3 статьи 222 ("Незаконное хранение оружия организованной группой"). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента его задержания или экстрадиции в РФ", – привело агентство слова сотрудника пресс-службы суда. При этом он не уточнил иной информации об обвиняемом.

Баталхаджинцами, или белхароевцами называют членов братства Батал-хаджи, которое имеет большое влияние в современной Ингушетии. Батал-хаджи Белхороев — ингушский шейх, основатель одной из кадиритских ветвей (вирдов), последователь шейха Кунта-хаджи, сообщается в опубликованной на "Кавказском узле" справке "Батал-хаджи и его последователи". По одной из версий, нападение на Эльджаркиева могло быть совершено из-за кровной мести на фоне его конфликта с баталхаджинцами.

На сайтах Следкома России и Следственного управления Следкома России по Ингушетии на 13.50 мск 12 февраля нет сообщений относительно объявления в розыск двоих уроженцев Ингушетии.