Шахтеры в Ткибули объявили забастовку из-за снижения зарплат

11 февраля 2021, 13:00

Одиннадцать участников забастовки в Грузии потребовали полностью выплатить шахтерам зарплату за январь. Профсоюз назвал необоснованным снижение выплат работникам из-за невыполнения плана по добыче угля.

Как сообщал "Кавказский узел", рабочие шахт имени Дзидзигури и Миндели в Ткибули неоднократно устраивали акции протеста, причиной которых называли небезопасные условия труда. Так, 11 июня 2020 года они потребовали отремонтировать подъемник после того, как часть рабочих застряла в лифте. Руководство компании обвинило рабочих в нарушении требований безопасности.

Одиннадцать шахтеров в Ткибули вторые сутки проводят забастовку в шахте на глубине 300 метров после того, как получили зарплату за январь. По их словам, они недовольны снижением оплаты за их труд. Сегодня утром для поддержки протестующих во дворе шахты имени Джидзигури собрались другие работники, сказано в репортаже грузинского телеканала "Мтавари архи", переведенного корреспондентом "Кавказского узла". "Вчера с 12 часов шахтеры объявили забастовку в связи с достаточно низким размером зарплаты за январь. Сейчас идут переговоры с компанией", – сказал сегодня в эфире телеканала шахтер Онисе Сабанадзе, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Протестующие требуют выплатить им размер зарплаты в полном объеме, в противном случае пригрозили продолжить забастовку, следует из видеосюжета.

Снижение зарплаты шахтеров связано с тем, что они не выполнили план по добыче угля. По поручению начальника участка они весь месяц занимались другой работой, заявил глава Профсоюза работников металлургической и горной промышленности Грузии Тамаз Долаберидзе. "На участке была угроза пожара при добыче угля, и начальник участка поручил шахтерам провести технические работы для устранения несоответствий. В связи с этим они не смогли выполнить план по добыче угля, и по этой причине им начислили зарплату на 50-60% меньше", – сказал Долаберидзе корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, зарплата шахтеров колеблется от 1 тысячи до 1 тысячи 200 лари (около 322-387 долларов) в месяц. За январь шахтерам начислили примерно половину этой суммы.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями руководства компании, управляющей шахтами в Ткибули. Начальство предприятия отказалось комментировать жалобу работников на сокращение зарплаты.

В июле 2018 года, после гибели четырех рабочих, шахты имени Миндели и Дзидзигури в Ткибули были закрыты. Их изучили немецкие эксперты, которые выявили ряд нарушений правил безопасности и дали рекомендации по их устранению. В сентябре 2019 года Минэкономики Грузии констатировало, что компания "Сакнахшири" не выполнила эти рекомендации, что, в свою очередь, не позволило возобновить добычу угля. С октября 2019 года шахтами владеет Steel International Trade, компания возобновила добычу угля.

Напомним, что шахтеры в Ткибули выходят на акции протеста не только в связи со снижением зарплат. Только за 2020 год рабочие выходили на протест как минимум три раза. Так, 24 февраля 2020 года шахтеры провели акцию протеста, назвав ее причиной планы компании закрыть шахту имени Дзидзигури. При этом руководство предприятия пояснило, что работа в шахте будет остановлена лишь на время.

16 марта 2020 года рабочие устроили забастовку заявив о небезопасности их труда. 17 марта они потребовали открыть доступ к отчетам о состоянии шахт. Публичный доступ обеспечит уверенность в безопасной работе шахтеров, отметили правозащитники.

Правозащитная организация Human Rights Watch в августе 2019 года провела исследование условий работы людей, трудящихся на шахтах и рудниках Грузии. По результатам исследований, правозащитники отметили, что правительству нужно добиваться четкого регулирования рабочего времени, соблюдения работодателями режимов еженедельного отдыха и ночной работы, оплаты сверхурочных и праздничных дней.