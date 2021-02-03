03 февраля 2021, 01:28

Более 110 беженцев вернулись в Степанакерт за сутки

В сопровождении миротворцев из Армении в Нагорный Карабах прибыло еще 111 беженцев, общее число вернувшихся домой местных жителей к вечеру 2 февраля превысило 52 000 человек, сообщило Минобороны России.

Как писал "Кавказский узел", к вечеру 1 февраля общее число вернувшихся в Нагорный Карабах жителей достигло  51 947 человек,  96 из них вернулись в регион за сутки.

Боевые действия во время осенней эскалации конфликта в Нагорном Карабахе продолжались с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. Информация об этом обострении карабахского конфликта собрана в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и в хронике боевых действий.

За сутки из Армении в Нагорный Карабах вернулось 111 беженцев, сообщило 2 февраля Минобороны России на своем сайте.

Всего с 14 ноября 2020 года в регион вернулись 52 058 человек, покинувших свои дома из-за боев в зоне конфликта, отметило ведомство.

Саперы за сутки очистили от взрывоопасных предметов 34 гектара земли, два километра дорог, 11 домостроений в Нагорном Карабахе, для уничтожения вывезено 14 боеприпасов. Всего с 23 ноября 2020 разминировано 893,3 гектара территории, 247,8 километров дорог и 973 здания , из которых 27 - социально значимые объекты. За это время всего было обнаружено и обезврежено 23950 взрывоопасных предметов, отчитались военные.

Напомним, Нагорный Карабах по итогам осеннего обострения конфликта утратил контроль над двумя третями территории. Какие территории Азербайджан получил по условиям мирного соглашения, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Карабах: худой мир или война?".

Примечание:

"В Нагорном Карабахе найдены останки четырех военнослужащих", "Таксисты Степанакерта указали на необходимость второй дороги в Армению", "Журналисты отметили важную пропагандистскую роль открытия автобусного маршрута в Шушу".

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