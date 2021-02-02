Журналист Асланов продолжил голодовку в СИЗО вопреки проблемам со здоровьем

02 февраля 2021, 20:50

Азербайджанский журналист Полад Асланов второй день проводит голодовку с требованием объективно рассмотреть апелляцию на приговор по делу о госизмене. 19 месяцев в СИЗО подорвали его здоровье, он похудел до 44 килограммов, сообщила супруга Асланова. Защита настаивает, что доказательств вины журналиста нет.

Как писал "Кавказский узел", 16 ноября 2020 года суд приговорил главреда азербайджанских интернет-изданий Xeberman.com и Press-az.com Полада Асланова к 16 годам лишения свободы по делу о госизмене. Приговор журналисту несправедлив, незаконен и потому будет обжалован, заявили его супруга и адвокат. Правозащитники также усомнились в достоверности доказательств вины Асланова. 1 февраля, во время рассмотрения судом апелляционной жалобы, он объявил голодовку. Асланов заявил о затягивании процесса в апелляционном суде, потребовал объективного разбирательства и перевода под домашний арест.

Полад Асланов включен в список политзаключенных Союза "За свободу политзаключенных". 24 октября Комитет защиты журналистов осудил запрос прокурора о лишении свободы Асланова и призвал к его освобождению.

Заключенный похудел до 44 килограммов

По словам супруги журналиста Гюльмиры Аслановой, он продолжает голодовку. "Я сегодня утром написала в Facebook пост, что если Полад до 14.00 (13.00 мск) не позвонит из СИЗО, то значит, его заключили в карцер. Я также обратилась в Пенитенциарную службу и омбудсмену, чтобы Поладу обеспечили возможность для ежедневных телефонных звонков, пока он голодает. Около часа дня Полад позвонил. Он сообщил, что пока давления на него нет. Напротив, начальник СИЗО принял его. Дескать, еще впереди апелляционное разбирательство, и приговор может быть пересмотрен. Полад же сказал, что не верит в объективность суда, и если апелляционный суд намерен справедливо расследовать дело, пусть сначала его переведут под домашний арест", - сказала Асланова корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, у Асланова пока не возникло проблем со здоровьем из-за отказа от пищи. "Полад вчера просил принести ему воды. Но сегодня сказал, что воду ему в СИЗО дали. Он проводит голодовку с приемом воды. Но в целом за 19 месяцев заключения в СИЗО его состояние здоровья резко ухудшилось. Он и так мало весил, а сейчас вовсе похудел до 44 кг. Из-за пребывания в тюрьме затягивается его лечение. Он страдает сердечно-сосудистым заболеванием, и ему должны были сделать ангиографию сосудов, но из-за ареста это было отложено. Все это время мы просто передаем ему разжижающие кровь лекарства, однако точного диагностирования нет, потому что условия СИЗО не позволяют провести ангиографию", - отметила супруга осужденного.

По ее мнению, у Асланова серьезно подорвана нервная система. "Полад обычно спокойный и уравновешенный. Но сейчас он стал нервно-возбужденным. Вчера он в суде говорил на очень высоких тонах, что ему не свойственно. Его психику подрывает не только несправедливое уголовное дело, но и невозможность заботиться о семье", - указала Гюльмира Асланова.

Семья Асланова осталась без дохода

У Аслановых растет семилетняя дочь, которая учится в подготовительном классе средней школы.

"Кормильцем семьи являлся Полад. Я ему помогала в выпуске сайтов. После его ареста я большую часть времени занята защитой его прав: перепиской с госорганами и правозащитными организациями, работе с медиа для освещения дела Полада. Смотрю за ребенком. Времени у меня, чтобы устроиться на постоянную работу, нет. Нам помогают мать Полада и мои родители, которые живут в Товузском районе. Из-за нехватки средств мы вынуждены были отказаться от двух адвокатов, и теперь у нас остался только Эльчин Садыгов, который идет нам на большие уступки", - добавила Асланова. По ее словам, посильную помощь оказывают и знакомые семьи.

Адвокат указал на процессуальные нарушения

Формально в сроках содержания Полада Асланова в СИЗО нет нарушения закона, указал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Эльчин Садыгов.

"Согласно УПК, обвиняемого могут содержать в СИЗО до 19 месяцев в период досудебного следствия. К истечению этого срока его должны либо предать суду, либо освободить. В отношении Полада Асланова этот срок был выдержан. Другой вопрос, что его права были нарушены в связи с затягиванием рассмотрения апелляционной жалобы. Мы подали жалобу на приговор 1 декабря [2020 года]. По закону, в течение 15 календарных дней должно было начаться разбирательство в апелляционном суде. Однако рассмотрение жалобы началось только спустя полтора месяца после крайнего срока расследования апелляции. Это нарушает права обвиняемого. Предположим, что апелляционный суд оправдает Полада Асланова – в таком случае, получится, что с момента ареста он необоснованно содержался под стражей, и этот срок к тому же на полтора месяца был увеличен из-за затягивания рассмотрения апелляции", - пояснил Садыгов.

Он также указал на нарушение процессуальных норм при назначении даты апелляционной жалобы. "Всем участникам процесса – обвиняемому, мне и даже гособвинителю - о дате заседания сообщили накануне вечером. Это грубое нарушение закона", - заявил Эльчин Садыгов.

По данным Службы госбезопасности, Полад Асланов "проводил за пределами Азербайджана тайные встречи с сотрудниками иностранных спецслужб, подписывал чеки о получении денежных средств и на условиях регулярных денежных выплат был привлечен к тайному сотрудничеству". Супруга Полада Асланова опровергла версию следствия о его вербовке иранскими спецслужбами после поездки в Тегеран. Сам журналист отверг обвинение в госизмене, а его адвокат Эльчин Садыгов заявил о поступающих в свой адрес угрозах.

Доказательств вины Асланова нет, настаивает защита

По его словам, предварительное заседание апелляционного суда будет продолжено 4 февраля. У защиты будет ряд ходатайств, в том числе о прекращении уголовного дела по оправдательным основаниям, сообщил Садыгов. "Доказательств вины Асланова не представлено. Утверждается, что он передавал сведения «связному» в Иране по WhatsApp и электронной почте. Мы предложили исследовать в суде первой инстанции компьютер и мобильный телефон Полада Асланова, однако ходатайство не было удовлетворено", - сказал адвокат.

Садыгов добавил, что не может вдаваться в подробности инкриминируемых Асланову деяний, поскольку дал подписку о неразглашении.

Супруга журналиста сообщила, что Асланов, по версии обвинения, был завербован иранской спецслужбой "СЕПАХ" в феврале 2018 года, во время его визита в Тегеран. "Утверждается, что мой муж по заданию представителя «СЕПАХ» публиковал статьи, "дискредитирующие СГБ". Но все это неправда. На самом деле Полад посещал Иран по случаю торжества в честь 39-й годовщины исламской революции. Визит был организован посольством Ирана в Баку. Помимо Полада в составе делегации были журналист газеты "Ени Мусават" Кенан Ровшаноглу, глава партии "Граждане развития" Али Алиев и и.о. главы Исламской партии Ильхам Алиев. Полада и Кенана Ровшаноглу там сопровождал представитель иранской стороны. Они всегда были вместе. Кенан подтвердил это в суде. Но самое интересное в том, что критические публикации Полада об СГБ вышли до этой поездки – 9 декабря 2017 года и 3 января 2019 года. То есть мой муж никак не мог писать их "по заданию иранских спецслужб"", – подчеркнула Гюльмира Асланова.

По ее словам, Полад Асланов в своих статьях писал о вымогательстве у турфирм, организующих паломничество в шиитские святыни в Мешхед и Кербелу. "Полад не голословно писал. Его статьи основывались на видеообращении главы одной туристической компании к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Этот бизнесмен жаловался, что сотрудники СГБ требуют за каждого паломника, следующего в Мешхед (Иран), десять долларов, а в Кербелу (Ирак) – 20 долларов. Когда Полада арестовали, был задержан и этот предприниматель. Но его через два дня отпустили. Его видео из Интернета было удалено, но я сохранила скриншот. За разоблачение силовиков и наказывают Полада", – заключила супруга осужденного.

Она отметила, что у обвинения нет доказательств. "В качестве улики против Полада используется SMS-сообщение из Ирана. В феврале 2019 года, когда Полад находился на службе в армии, на его мобильный пришло SMS от того самого, который сопровождал моего мужа и другого журналиста в ходе визита в Иран годом ранее. Он просил опубликовать сообщение агентства Mehr о встрече духовного лидера Ирана Сейед Али Хосейни Хаменеи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Это было обычное сообщение. Для азербайджанских читателей там интересным могла быть фраза о том, что Хаменеи выразил готовность Ирана содействовать решению карабахской проблемы. Я ответила этому человеку, что телефон не у Полада, но сообщение опубликовала на сайте. Этот человек по мусульманским праздникам присылал поздравления. То есть это стандартные тексты, которые все рассылают по всем адресатам в телефонной книге. Но следствие утверждало, что это были, дескать, "закодированные послания". Причем не пояснялось, на чем обосновываются эти утверждения", – указала Асланова.

Представители отдела общественных связей Пенитенциарной службы оказались недоступны для комментариев. В аппарате омбудсмена подтвердили, что получили обращение Асланова о голодовке ее мужа.