Спецназ-тур в Чечню. Фото: Спецназ-тур "Адреналин" https://elgastour.ru/tours/chechenskaya-respublika/militari-tur

02 февраля 2021, 17:32

Пользователей соцсети возмутила идея спецназ-туров в Чечню на 23 февраля

Две чеченские туркомпании предложили дарить на 23 февраля спецназ-тур в республику. Подобные мероприятия в годовщину депортации вайнахов недопустимы, указали пользователи Facebook.

Как писал "Кавказский узел", власти Чечни выступают против проведения траурных мероприятий 23 февраля - в годовщину начала депортации чеченцев и ингушей в 1944 году. В качестве альтернативы этой дате Днем траура и скорби народов Чечни еще в 2011 году было установлено 10 мая - день похорон Ахмата Кадырова. Однако этот день не воспринимается в качестве значимой даты ни в Чечне, ни в диаспоре за рубежом. Большинство жителей республики продолжают считать Днем траура именно 23 февраля.

Глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев, публично выступивший в 2014 году против запрета траурных мероприятий, оказался в тюрьме почти на четыре года, говорится в опубликованной на "Кавказском узле" статье "Как Кадыров 23 февраля устроил из поминок праздник".

Спецназ-тур в Чечню. Фото: СПЕЦНАЗ-ТУР «АДРЕНАЛИН» https://elgastour.ru/tours/chechenskaya-respublika/militari-turКомпании "Эльгас" и "Чечен Тур" предложили в качестве идеи "идеального подарка" на День защитника Отечества спецназ-тур в Чечню. "Милитари-тур рассчитан на четыре дня [и] три ночи. Включает целых два дня активных обучающих занятий в Российском Университете спецназа! Стрелковая подготовка из нескольких видов оружия, экстремальный тур на багги, полет в аэротрубе и многое другое", - написала 28 января на своей странице в Facebook директор компании "Эльгас" Элина Батаева, председатель комитета по предпринимательству в сфере туризма в Торгово-промышленной палате Чечни.

Эта публикация вызвала множество негативных комментариев, авторы которых напомнили что 23 февраля - годовщина депортации чеченцев и ингушей. "Идея хорошая, но то, что дата связана с трагедией чеченцев и ингушей, очень плохо", - указал Саид Мусхаджиев. "Да, надо отметить день выселения вайнахов", - сыронизировала Лариса Ясуева.

Скриншот публикации с рекламой спецназ-тура, https://www.facebook.com/elina.bataeva/posts/3691083580958533?__cft__[0]=AZUK3RuMBBvSDxdlAE9tqCO3YC6Udh3cFrIM7KZ3KHtMXnl-cs3EtVdIR5NzmrQ2Bk_zkKzYOVLQwkQXlX2H1JXJa1aU5qRFNsPPwCVw-b05QLhplmHqDC48s6uA72TMN9s&__tn__=%2CO%2CP-R"Мы понимаем, что для нас это День траура и скорби вместе со всеми. <...> Но не надо забывать, что есть много других народностей и национальностей, для которых этот день несет совсем другое значение", - ответила Элина Батаева. Однако и этот ее аргумент встретил возражения. "Пусть тогда другие народы празднуют. У вас что, никого не выслали?" - возразил Батаевой Мохьмад-Эмин Горец. "В день скорби всего чеченского народа делать праздник на нашей многострадальной земле. <...> Как же мы духовно обнищали, что ставим в приоритеты праздники других народов, забывая о своих устоях", - высказался Руслан Абдулазимов. "Элина Батаева, все рано надо быть патриотом своего народа, а не преследовать материальные интересы хотя бы в один этот день", - отметил Рамзан Гуциев.

Элина Батаева заявила, что 23 февраля тур не проводится. "Рамзан Гуциев, а кто сказал, что это проходит в этот же день? Мы говорим о том, что в России все покупают подарки мужчинам на этот день. И делаем предложение поехать в оригинальный тур. Который проходит в другие даты..." - написала директор компании.

Скриншот формы для бронирования спецназ-тура, https://elgastour.ru/tours/chechenskaya-respublika/militari-turОднако, согласно расписанию на сайте компании, ближайший спецназ-тур будет проходить с 20 по 23 февраля включительно. Стоимость тура - от 39 780 рублей. По состоянию на 17.32 мск 2 февраля осталось 16 мест. Сколько уже забронировано, не сообщается.

Пользователь соцсети Peteris Vecins предложил прибавить к такому подарку объяснительное письмо с рассказом, что в Чечне и Ингушетии произошло 23 февраля 1944 года. "Пусть те, кто празднует <...>, знают, [с] чем эта дата ассоциируется [у] людей Кавказа!" - написал он. "Отличная идея дополнить тур специальной экскурсией в Хайбах, например! Спасибо за подсказку! Так и сделаем!" - отреагировала Элина Батаева.

К 17.32 мск 2 февраля публикация Элины Батаевой собрала 58 отметок пользователей и 40 комментариев.

Операция "Чечевица", во время которой с территории Чечено-Ингушской АССР чеченцы и ингуши были массово выселены в Казахстан и Среднюю Азию, проходила с 23 февраля по 9 марта 1944 года. Причинами репрессий были объявлены массовое дезертирство, уклонение от призыва в военное время и подготовка вооруженного восстания в советском тылу. Из Чечни и Ингушетии во время депортации было вывезено почти 500 тысяч человек. С подробностями этих событий можно ознакомиться в справке "Депортация чеченцев и ингушей", опубликованной "Кавказским узлом" в разделе "Справочник".

"Кавказским узлом" подготовлены справки о депортации в годы Великой Отечественной войны чеченцев и ингушейбалкарцев и калмыков. Депортации оправдывались советской властью мифами о массовом предательстве и дезертирстве их представителей. При Сталине проводились массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку, целые народы объявлялись "враждебными", говорится в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".

Примечание:

"Кадыров позволил провести траурные мероприятия в годовщину депортации", "Проект мемориала в Хайбахе указал на непоследовательность чеченской политики памяти", "Кадыров ответил на критику Тумсо сравнением отца с пророком Мухаммадом".

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