Новая экспертиза по делу Джабиева назначена без согласия вдовы

01 февраля 2021, 20:45

Генпрокуратура Южной Осетии назначила новую экспертизу по делу Инала Джабиева, она пройдет в Москве. Эксперты, уже сделавшие заключения, должны будут обосновать свои выводы, сообщила Оксана Сотиева.

Как писал "Кавказский узел", парламент будет распущен, если депутаты продолжат бойкотировать заседания, заявил 29 января президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Из-за непринятого бюджета пенсионеры республики не смогут получить свои пенсии, указал он. Парламентарии приступят к работе сразу после того, как только будут удовлетворены требования родных Инала Джабиева, сообщил депутат Давид Санакоев.

Акцию протеста на главной площади Цхинвала с 4 декабря 2020 года проводят родственники умершего после задержания Инала Джабиева и сочувствующие им активисты. Инал Джабиев умер после допроса в полиции по делу о покушении на главу МВД Игоря Наниева. В связи со смертью Джабиева были задержаны восемь полицейских, отстранен от должности замглавы МВД Андрей Цховребов. Родственники Джабиева недовольны ходом расследования. В январе Оксана Сотиева возглавила движение в защиту прав жителей Южной Осетии "Закон. Справедливость. Инал Джабиев", цель которого состоит в восстановлении справедливости и законности в регионе. Смерть Джабиева и вызванные ею протесты привели к политическому кризису в Южной Осетии - там бойкотируются заседания парламента, не принят бюджет на текущий год, не подтверждены полномочия правительства.

На Театральной площади Цхинвала 57-й день продолжается бессрочная акция протеста семьи Инала Джабиева. В ночь с 31 января на 1 февраля на акции присутствовало около 30 человек. "Люди приходят, стоят на площади по 3-4 часа, потом уходят. Те, кто остаются на ночь, приходят поздним вечером и остаются здесь. Мы, женщины, большей частью находимся под тентом. Здесь греемся. С нами ежедневно находится и сестра покойного Инала. В момент его убийства она была беременна. Сейчас по вечерам, когда ей не с кем оставить грудного младенца, она приходит с ним. Ребенок спит или в коляске, или с нами под тентом. Для нашей семьи важно быть здесь, пока не будут услышаны наши требования", - рассказала Оксана Сотиева, вдова Инала Джабиева.

Генеральная прокуратура Южной Осетии уже направила документы на проведение третьей экспертизы в Москву, сообщила Оксана Сотиева. "Я не давала согласия на третью экспертизу. Тем не менее, нас уведомили, что документы отправлены в Москву. Когда будут назначены слушания, наш эксперт из Южной Осетии Зарина Дзагоева и эксперты Минобороны России, подписи которых стоят на результатах российской судебной экспертизы, будут приглашены в Москву. Каждый эксперт должен будет обосновать свои выводы. Та сторона, которая будет звучать убедительнее, выиграет, и результаты экспертизы, проведенной этой стороной, будут направлены в суд. На мой взгляд, Зарина должна выйти победителем, так как она непосредственно работала с трупом. Остальные работали с фото", - говорит вдова.

Группа политиков, в том числе бывшие президенты Южной Осетии Леонид Тибилов и Людвиг Чибиров, в январе решили стать посредниками между властями и протестующими. Посредники выработали пакет мер по нормализации общественно-политической ситуации в республике, сообщил 28 января "Спутник-Южная Осетия". В частности, они предложили создать Следственный комитет Южной Осетии как самостоятельный госорган, который будет заниматься расследованием преступлений, а также согласительную комиссию для выработки совместного решения по вопросу, связанному с предложением о досрочной отставке Джагаева.

Семья Инала Джабиева также ознакомилась с рекомендациями инициативной группы политиков. "Да, мы читали эти рекомендации, но сказать, что этот перечень советов как-то может сейчас повлиять на нашу ситуацию, я не могу. Они невыполнимы в короткий срок, и мне сложно представить, как эти рекомендации будет реализовывать власть", - сказала вдова Джабиева.

Милиция круглосуточно дежурит на площади, где проходит акция, но пререканий с представителями силовых структур не возникает, сообщили участники акции.

Депутаты от оппозиции 27 и 28 января сорвали инициированную президентом Южной Осетии внеочередную сессию парламента. Анатолий Бибилов сообщил, что готов в начале февраля распустить парламент.

За конфликтом между группой оппозиционных депутатов парламента и президентом участники акции протеста внимательно следят. "Бойкот парламента начался со смерти Инала Джабиева. Руководство нашей республики и депутаты продолжают свое противостояние. Ситуация дошла даже до возможного роспуска парламента. Но президент должен понимать, что роспуска парламента можно избежать, если будет отстранен генеральный прокурор и будет арестован бывший министр внутренних дел Игорь Наниев", - отметила участница акции Мадина.

Новый парламент Южной Осетии может быть радикальнее нынешнего

Роспуск парламента может завести республику в тупик, считает политолог Алана Козаева. "Как процедура роспуска парламента реализуема в условиях отсутствия Конституционного суда, мне сложно представить. Но, даже если какие-то механизмы в законе позволят это сделать, то ни к чему хорошему это не приведет", - отметила она.

В Южной Осетии в результате роспуска парламента может начаться столкновение разных политических сил, в том числе и среди оппозиции, полагает политолог. "И это будет на руку самому президенту. Внимание общественности будет отвлечено от главной повестки дня, от акции протеста семьи Инала Джабиева", - предположила Козаева.

Новый парламент может стать еще более радикальным, чем нынешний, считает Козаева. "Даже если парламент распустят, и в бюджете обнаружатся свободные средства на проведение новых парламентских выборов, с нынешним рейтингом провластная партия уже не наберет такого количества депутатов. Если сегодня в парламенте 14 депутатов от партии "Единая Осетия", то в новом парламенте вряд ли наберется и половина. Поэтому, на мой взгляд, роспуск парламента будет опрометчивым решением", - сказала она.

Пенсионеры Южной Осетии получили выплаты за январь

Пенсионеры получили пенсию за январь еще в декабре прошлого года, перед Новым годом, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в партии "Ныхас". "Пенсии за январь пенсионеры получили вместе с декабрьской. Речь идет о дополнительных надбавках к пенсиям. Независимо от того, был бы принят бюджет или нет, глава пенсионного фонда заявила об этих вопросах только в середине года, и все равно бы в январе они не получили эти надбавки. Пенсии и заработные платы - это защищенные статьи и каждый получит свою зарплату независимо от того, принят бюджет или нет. Заработную плату сейчас сложно получить сотрудникам двух или трех конкретных ведомств, это управление лесного хозяйства и госархива. У них были произведены некоторые изменения в статьях по заработной плате, и без принятия поправок в бюджет этих изменений им сложно получить зарплату. Все остальные по закону имеют право на получение заработной платы", - сказал корреспонденту представитель партии "Ныхас".

Новости о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Джабиева, размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис".