30 января 2021, 14:45

Суд в Ставрополе оштрафовал двоих человек за призывы к акции

Сотрудник ПАО "Вымпелком" и студент Ставропольского аграрного университета - администраторы группы "31.01.2021/Ставрополь" в Telegram - оштрафованы на 20 тысяч рублей каждый за призывы участвовать в несанкционированной акции 31 января, сообщил источник в правоохранительных органах.

Как писал "Кавказский узел", 23 января в нескольких городах Ставропольского края прошли акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Число задержанных в городах края исчисляется десятками, но многих отпускали без оформления протоколов, отметили местные активисты. В Ставрополе серьезных инцидентов в тот день не было, оформлено не более 20 протоколов, сообщили в администрации губернатора. 

Алексея Навального, прилетевшего 17 января из Берлина в Москву, задержали в аэропорту Шереметьево. Химкинский городской суд арестовал оппозиционера до 15 февраля. Правозащитный центр "Мемориал"* признал Навального политзаключенным. В материале "Навальный: кавказское измерение" на "Кавказском узле" изложены взгляды оппозиционера на десять проблем, связанных с Кавказом.

Акции в поддержку Навального планируются и 31 января, МВД и прокуратура предупредили об ответственности по статье о массовых беспорядках. Двое активистов обвинены в призывах выйти на несанкционированную акцию в Ставрополе (ч. 2 ст. 20.2 КоАП России). "Промышленным районным судом к административному штрафу в размере 20 тысяч рублей каждому приговорены администраторы группы под названием "31.01.2021/Ставрополь" в Telegram Ермолова Е.В. - сотрудник ПАО "Вымпелком" и Моргун А.Н. - студент Ставропольского государственного аграрного университета", - цитирует источник в правоохранительных органах РИА "Новости".

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа – на тематической странице "Преследование активистов".

* организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

Примечание:

"Трое студентов в Астрахани отчислены из вуза после участия в акции", "Суд оставил в силе арест сотруднице штаба Навального в Ростове-на-Дону", "Активисты сообщили о десятках задержанных на акциях в Ставропольском крае".

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