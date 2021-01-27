Беженцы в Нагорном Карабахе попросили обеспечить их жильем

27 января 2021, 22:23

Власти Нагорного Карабаха в первую очередь должны обеспечить жильем тех, кто потерял жилье в результате осенней войны 2020 года, заявили беженцы. Из более 34 тысяч потерявших жилье временное пристанище найдено примерно для восьми тысяч, сообщили в Минсоцобеспечения.

Как писал "Кавказский узел" , к 27 января миротворцы сопроводили из Армении в Нагорный Карабах 51216 беженцев, сообщило Минобороны России. Без поддержки миротворцев из Армении к 30 ноября 2020 года вернулись около 30 тысяч жителей Нагорного Карабаха, сообщил министр территориального управления и развития Жирайр Мирзоян.

В результате войны без крова в Нагорном Карабахе остались более около 34 тысяч граждан. После военного конфликта в Нагорном Карабахе наступил гуманитарный кризис, в регионе начала действовать программа по расселению беженцев, заявила 15 января министр трудоустройства, социальных и миграционных вопросов Нагорного Карабаха. Для размещения оставшихся без жилья людей потребуется 8-10 тысяч жилых помещений.

Беженцы в Нагорном Карабахе получают матпомощь и продукты

Из более 34 тысяч беженцев, потерявших жилье в результате передачи части территорий Азербайджану, порядка восьми тысяч человек нашли временное пристанище в Степанакерте или других населенных пунктах непризнанной республики, сообщило Министерство соцобеспечения, труда и миграции Нагорного Карабаха.

Нагорный Карабах по итогам осеннего обострения конфликта утратил контроль над двумя третями территории. Какие территории Азербайджан получил по условиям мирного соглашения, можно посмотреть на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе.

"Для всех граждан Нагорного Карабаха в действует программа помощи от правительства Армении – единовременная денежная выплата в размере 68 000 драмов (около 130 долларов по курсу) + 15 000 драмов 30 долларов, единовременная помощь зарегистрированным в поселениях на утраченных территориях - по 300 000 драмов (более 600 долларов) на гражданина, также всем гражданам, потерявшим жилье по другим причинам в результате войны, – по 250 000 драмов на гражданина. Семьям, которые приютили у себя беженцев, выплачиваются 30-45 тысяч драмов (порядка 60-90 долларов)», - сказала корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница пресс-службы Минсоцобеспечения Нагорного Карабаха.

23 ноября власти Армении начали прием заявлений от беженцев на финансовую помощь, им обещано по 68 тысяч драмов (около 130 долларов) каждому и по 15 тысяч драмов (30 долларов) всем, кто не владеет недвижимостью в Армении. На единовременную помощь возможно прожить лишь пару месяцев, чиновникам следует продлить выплаты и заняться созданием рабочих мест, заявили 24 декабря опрошенные "Кавказским узлом" жители Степанакерта.

Ведомство начало прием заявок от жителей с утраченных территорий, которые хотели бы перебраться в сельские общины. «Для таких семей в селах будут отремонтированы и обставлены мебелью дома, а также предоставлена помощь, чтоб они смогли заняться сельским хозяйством. Уже поступило более 50 заявок от семей. Дома и все необходимое будет им предоставлено через пару месяцев. Прием заявок продолжается», - сказала работник пресс-службы.

Она также сообщила, что "министерство начало широкомасштабную программу по оценке потребностей семьей в Арцахе (самоназвание Нагорного Карабаха. - Прим. "Кавказского узла")". "С помощью нее планируется фиксировать индивидуальные потребности каждой семьи, что даст возможность сделать адресной поддержку семьям беженцев, а также держать в центре внимания проблемы, с которыми сталкивается семья», рассказала сотрудница министерства.

Все беженцы, потерявшие работу из-за войны, продолжат получать зарплату в течение полугода, сказала она.

Договоренность о восстановлении домов в Нагорном Карабахе заключена с 28 строительными компаниями, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь министерства градостроительства Нагорного Карабаха Марта Даниелян.

«От администраций Аскеранского, Мартунинского и Мартакертского районов получены данные о 576 нежилых домах, из них уже отремонтированы 45, еще 100 находятся в стадии ремонта. Проведена также реконструкция этих домов - обустроены кухни и внутренние санузлы. В ближайшие три-четыре месяца планируется отремонтировать и сдать в эксплуатацию все заявленные дома», - сказала она.

Даниелян рассказала, что в общине Овсепаван Аскеранского района строятся пять частных домов. Кроме того, ведется строительство девяти жилых домов на 246 квартир в Аскеранском районе, четырех жилых домов на 132 квартиры в Мартунинском районе, а в Степанакерте идет строительство 90-квартирного и 30-квартирного зданий, сказала пресс-секретарь.

Ранее президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян заявил, что программа-минимум по обеспечению жильем жителей непризнанной республики будет реализована в течение трех лет. Она предусматривает решение жилищных проблем всех семей, лишившиеся крова, написал он 16 октября 2020 года на своей странице в Facebook.

Начальник отдела по связам с общественностью министерства территориального управления и инфраструктуры Нагорного Карабаха Ваче Варданян рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в гостиницах Степанакерта временное жилье предоставлено более 1610 семьям, а финансовая помощь за съемное жилье оказывается более 875 гражданам.

"Согласно решению правительства, семьям беженцев выплачивается компенсация за съемное жилье", - сказал он.

Часть суммы за съемное жилье беженцам выплачивает государство, рассказал ранее сотрудник Министерства территориального управления и инфраструктуры Нагорного Карабаха. За однокомнатную правительство выплачивает компенсацию в размере 40 тысяч драмов (около 75 долларов), за двухкомнатную – 50 тысяч драмов (около 95 долларов), за трехкомнатную – 60 тысяч драмов (около 115 долларов), за четырехкомнатную – 70 тысяч драмов (около 134 доллара), а за пять и более комнат – 80 тысяч драмов (около 153 доллара).

Помощь внутренне перемещенными лицам в результате осенней войны, и тех, чьи дома были сильно повреждены в результате обстрелов, оказывает Международный комитет Красного Креста (МККК) в Нагорном Карабахе. «Помощь предоставляется в виде индивидуальных коробок с продуктами питания и гигиеническими средствами. Если в семье пять человек, то она получит пять коробок с продуктами питания и пять – с гигиеническими средствами. Содержимое коробок рассчитано на то, чтобы его хватило гражданину на месяц», - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница Красного Креста в Нагорном Карабахе Этери Мусаелян. По ее словам, «помощь получили более 13 000 внутренне перемещенных лиц и те, чьи дома были разрушены».

Мусаелян отметила, что «в будущем может быть изменен вид оказания помощи, в зависимости от результатов [...] оценки ситуации».

Жители Нагорного Карабаха сообщили о проблемах с жильем

Бывший житель Шуши (азербайджанское название - Шуша) Мушег Атанесян рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что привез семью из Армении в начале нового года. «Как и все жители Шуши, моя семья потеряла все, что имела. Увезти семью - жену и двоих детей - в Армению мне удалось в середине октября 2020 года, а сам я пошел воевать. Был ранен, лечился в Армении. После выписки я в семьей решил вернуться. Пока живем у знакомых, ищем съемную квартиру. Дети ходят в школу. Жена - педагог, продолжила работу в школе в Степанакерте. Я пока безработный. Но после того, как полностью окрепну, наверное, пойду работать на стройку – других перспектив пока не вижу», - сказал он.

Атанесян добавил, что единовременные соцвыплаты со стороны государства семья получила. «Эти соцвыплаты нам очень помогают. Иногда ходим в мэрию Степанакерта получать небольшую продуктовую помощь – по килограмму подсолнечного масла, муки и риса. В январе получили помощь от Красного Креста. Но я считаю, что власти не должны ограничиваться соцвыплатами и выдачей продуктов. Параллельно для людей надо создавать рабочие места, чтоб они зарабатывали, а не обращались за помощью. Весь Арцах надо превратить в стройплащадку - строить дома, чтоб людям было где жить. Тогда и об отъезде не будут думать», - считает он.

Семья Ирины Осипян жила в селе Карин Так Шушинского района. По ее словам, они оставили там большой дом с имуществом, сбережениями, машины, сельскохозяйственную технику и весь урожай, а еще была квартира в городе Шуши. «Во время войны вся семья – женщины и дети, были эвакуированы в Армении», - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

«Мы вернулись в декабре (2020 года). Найти съемное жилье в Степанакерте было уже невозможно – город был полон беженцев, ни одной свободной квартиры не осталось. Мы вынуждены были поселиться в селе Хнацах в Аскеранском районе, у родных. Но поиск съемного жилья не прекращаем. Нам надо жить в Степанакерте, потому, что я нашла работу по профессии, а брат учится в университете. Нам не удобно каждый день ездить из Хнацаха в столицу. Это всего восемь километров туда и обратно, но все же время мы теряем», - сказала Осипян.

Она отметила, что все социальные выплаты по 83 тысяч драмов члены семьи получили, буквально вчера (26 января) им выплатили по 300 тысяч драмов. По словам Осипян, она получает зарплату, а взрослые члены семьи - пенсию, поэтому финансовых проблем они не испытывают.

«Пока проблемой остается жилье. Притеснять родственников мы считаем неправильным, хотя они против, чтоб мы съезжали. Но нам надо иметь свое жилье. Мы надеемся, что государство за короткое время решит проблему жилья для беженцев», - отметила она.

Семья Ани Аванесян до осенней войны жила в Шуши, а сейчас - на съемной квартире в Степанакерте. «В первый день войны, рано утром 27 сентября (2020 года), когда услышали взрывы, мы подумали, что начались какие-то строительные работы рядом с Шуши. Но потом с балкона увидели, что Степанакерт весь в дыму, а взрывы не прекращаются, и все поняли. Жители нашего дома уже были все во дворе, направлялись в убежища. Через несколько часов взрывы прекратились. А через пару дней начался интенсивный обстрел города Шуши, и тогда мои родители-пенсионеры решили меня и детей отправить в Армению. Мужчины из семьи - муж и брат - остались в городе. В Армении мы жили в пансионате. В конце октября (2020 года), когда в Шуши уже невозможно было оставаться, в Армению к нам приехали родители. А мужчины пошли воевать добровольцами. Оба были ранены, привезены в госпиталь в Армении. Так и жили до заключения перемирия. Я ходила в больницу, родители следили за детьми», - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Аванесян отметила, что в Шуши у них осталась «недавно купленная квартира и все имущество, потому что уезжали оттуда во время бомбежек, удалось взять только документы и немного одежды для детей».

«Все живущие в пансионате в Армении очень ждали, что война завершиться. Там в основном жили семьи из Шуши. Но мы никогда не думали, что Шуши будет сдан. Никто из наших знакомых, соседей не забирал с собой в Армению ничего из накопленного или имущества. Все думали, что скоро вернутся в свои дома. То, что потеряно столько территорий и город Шуши, просто в голове не укладывается», - поделилась она.

Аванесян рассказала, что сейчас с детьми и родителями живет на съемной квартире в Степанакерте, с хорошими бытовыми условиями, часть аренды за ранее выплачивает государство. «Мужчины продолжают лечение - ранения были тяжелые. Думала, что овдовею, но все обошлось. Я по профессии экономист, и сейчас в поисках работы. А пока живем на соцвыплаты со стороны государства – мы получили по 83 тысячи на каждого члена семьи, и по 300 тысяч драмов за утерю имущества. Еще есть пенсия у родителей. Мы очень надеемся, что через некоторое время государство предоставит нам жилье - говорят, программа строительства домов для беженцев уже реализуется», - сказала она.